John Locher / AP Photo

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/zYT8dgtQPBZrGDfhd.JkEQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC4zNTM1NzYyNDgzM.com/res/hlyps/gttps.html. FCbVIM0UMtP.G43cQ– ~ B / aD0xNjY2O3c9MjIyMztzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u / https: //media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888/6f1b0e00a9e8077f12c7969ce752617d « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/zYT8dgtQPBZrGDfhd .JkEQ – / YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC4zNTM1NzYyNDgzMTMx / https: //s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LYP8.FCbVIM0UMtP.G43cQ–~B/aD0xNjY2O3c9MjIyMztzbT0xO2FwcGlkPXl0YWNoeW9u/https: //media.zenfs.com/EN/business_insider_articles_888 / 6f1b0e00a9e8077f12c7969ce752617d « /> Qualité de l’air à Portland

John Locher / AP Photo

Le prévôt des incendies de l’Oregon, Jim Walker, a démissionné samedi après que la police de l’État de l’Oregon l’ait placé en congé administratif payé plus tôt dans la journée.

Alors que la police d’État n’a pas donné de raison à son départ, des sources proches de la situation affirment que le chef de la police a perdu confiance dans la capacité de Walker à gérer la crise des incendies de forêt dans l’Oregon.

Le remplaçant de Walker sera l’ancien chef adjoint Mariana Ruiz-Temple.

La saison sans précédent des feux de forêt dans l’Oregon a déjà tué dix personnes et fait des dizaines de disparus. Plus de 10% de l’État fait l’objet d’un ordre d’évacuation ou d’une alerte, et l’État se prépare à un «incident mortel de masse»

La saison historique des feux de forêt de cette année peut être liée au changement climatique et avoir des répercussions économiques durables sur la côte ouest.

Visitez la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.

Le prévôt des incendies de l’Oregon, Jim Walker, a démissionné samedi, a d’abord rapporté l’Oregon Live.

La police de l’État de l’Oregon a annoncé samedi que Walker avait été mis en congé administratif payé. Sa démission a suivi quelques heures plus tard.

La police d’État n’a pas dit donner une raison pour le départ de Walker, mais une source proche de la situation a déclaré à Oregon Live que le surintendant Travis Hampton « avait perdu confiance » dans la capacité de Walker à diriger le département contre les incendies de forêt. L’adjointe en chef Mariana Ruiz-Temple prendra la place de Walker à la tête du Bureau du commissaire des incendies d’État.

Gracieuseté de la police de l’État de l’Oregon

« src = » « data-src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/aQtDQs8Zu.IMb90OD8TUbQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUy-OC44OTY5OTc0OTc5MTU8_FR_business/fr / 5aac8fc4da8995d4ac723d20072a454f « /> Gracieuseté de la police de l’État de l’Oregon

« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/aQtDQs8Zu.IMb90OD8TUbQ–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTUyOC44OTY5OTc0OTc5MTU-/572a_fichiers_fr_base_08_Bus_Bus_5_f_base_base_fr » caas-img « /> L’ancienne chef adjointe Mariana Ruiz-Temple, qui vient d’être nommée le nouveau commissaire des incendies de l’Oregon.

Gracieuseté de la police de l’État de l’Oregon

« Mariana assume cette position alors que l’Oregon est dans une crise sans précédent qui exige une réponse urgente », a déclaré Hampton dans un communiqué de presse. « Cette réponse et les circonstances ont nécessité un changement de leadership. J’ai la confiance absolue en Mariana pour diriger les opérations OSFM pendant cette période critique. »

La situation des feux de forêt en Oregon devient de plus en plus désastreuse. Dix personnes sont mortes, 40 000 ont été évacuées et au moins 500 000, soit plus de 10% de la population totale de l’Oregon, sont sous alerte d’évacuation.

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et l’État se prépare à un « incident mortel de masse », a déclaré vendredi le directeur de la gestion des urgences de l’Oregon, Andrew Phelps, aux journalistes.

L’histoire continue

La saison des incendies de forêt 2020 a déjà brûlé 3 millions d’acres en Californie, en Oregon et à Washington, et est déjà beaucoup plus sévère que la saison des incendies de forêt 2019. Les scientifiques affirment que la gravité accrue de la saison des incendies de forêt est étroitement liée au changement climatique, selon le New York Times.

Les économistes affirment que la saison historique des feux de forêt en 2020 pourrait avoir des conséquences économiques durables pour toute la côte ouest. La pollution atmosphérique à long terme aux niveaux actuels serait un coup dur pour la productivité des travailleurs, a déclaré samedi à Business Insider Matthew Khan, un éminent professeur d’économie et de commerce de Bloomberg à l’Université Johns Hopkins et un professeur principal d’économie à l’Université de Californie du Sud. .

La qualité de l’air à Portland est actuellement la pire au monde. D’autres villes de la côte ouest comme Seattle, Vancouver et San Francisco se classent de près derrière.

Khan a également déclaré que les incendies de forêt pourraient entraîner une fuite des cerveaux pour la Silicon Valley et d’autres grands pôles économiques de la côte ouest, car les travailleurs peuvent percevoir que ces zones ont une qualité de vie diminuée.

Lire l’article original sur Business Insider