Photo gracieuseté de Matchroom où le boxeur mexicain Saúl “Canelo” Álvarez apparaît lors de la séance de pesée au stade Alamodome de San Antonio, Texas (USA). . / Ed Mulholland / Salle de match

Il y a un an et un mois Santos Saúl Álvarez Barragan, mieux connu sous le nom de “Canelo” Álvarez, combattu. C’est pourquoi le boxeur est arrivé ce samedi 19 décembre avec toute l’attitude et la sécurité.

L’homme de Guadalajara a exprimé son respect pour la crise mondiale que le monde souffre aujourd’hui du COVID-19. Le boxeur portait un masque avant d’entrer sur le ring. De plus, il portait un zarape rouge avec le bouclier du drapeau.

Quelques instants avant que l’homme de Jalisco n’entre sur le ring, une trompette pouvait être entendue avec les premières notes de “Le compte à rebours final“, Et immédiatement lié à un” Mexique Lindo y Querido “.

El Canelo bat Callum Smith (Photo: USA TODAY / Ed Mulholland)

Callum Smith est tombé aux mains de Canelo Álvarez

Saúl «Canelo» Álvarez est revenu avec 53 victoires, 36 par KO, un nul et une défaite, Canelo Álvarez sur le ring un peu plus d’un an après sa victoire contre le Russe Sergey Kovalev. Il ne s’est pas battu depuis ce soir de novembre 2019 où il s’est imposé avec un KO choquant au 11e round.

Le Mexicain a battu le boxeur britannique Callum Smith. Il l’a dominé tout au long des 12 rounds, pour devenir le super champion de 168 livres de la World Boxing Association (WBA) et du World Boxing Council (WBC).

Avant 12 000 téléspectateurs (qui n’a pas respecté les mesures sanitaires) à l’Alamodome de San Antonio, au Texas (Etats-Unis), les juges lui ont donné la victoire par décision unanime, avec des cartons de 119-109, 110-109 et 117-111.

Ce qui semblait être le combat de l’année, car ce sont les deux meilleurs combattants des poids super moyens, a été laissé en émotions malgré la grande performance du boxeur mexicain, car Callum semblait inopérant.

(Photo: USA AUJOURD’HUI / Ed Mulholland)

Et c’est que Smith, à aucun moment n’a pu profiter de sa taille et de la portée de ses bras, puisque Álvarez les esquiva avec une certaine facilité avec le jeu de jambes et la taille; En plus de connecter beaucoup plus de coups puissants, en particulier basés sur des crochets dans les zones molles.

Malgré la différence de hauteur de près de 20 cm, Callum reculait constamment, essayant de repousser le Guadalajara avec un pur jab gauche. Cependant, peu de coups sont tombés sur le visage d’Álvarez, lui faisant perdre confiance.

À partir du neuvième round, le combat est devenu une épreuve pour Smith, car avec un visage ensanglanté et un œil fermé, il semblait qu’il allait sur la toile avant les attaques du quintuple champion.

Même les deux derniers rounds n’étaient qu’une extension du martyre pour l’Anglais, qui a défendu du mieux qu’il pouvait pendant que Saúl cherchait le KO avec une sévère punition aux Britanniques.

19 déc.2020; San Antonio, Texas, États-Unis; Canelo Alvarez (troncs rouges) bat Callum Smith (troncs blancs) lors de leur combat de championnat des super-moyens WBA, WBC et Ring Magazine à l’Alamodome de San Antonio, TX. Crédit obligatoire: Al Powers / Handout Photo via USA TODAY Sports

À la fin du combat et avec un visage pratiquement propre, le vainqueur a déclaré qu’il était heureux de revenir après 13 mois, et bien qu’il ait reconnu la qualité de son adversaire, il a souligné que pour son travail acharné c’est devenu la meilleure livre pour livre.

“Je suis le meilleur au monde pour quelque chose”, a déclaré le Mexicain à la fin du combat.

Cette victoire ouvre la porte à une possible troisième rencontre contre le champion des poids moyens de l’IBF Gennady Golovkin, qui la nuit précédente est revenu à l’action et a remporté par TKO au septième tour contre Kamil Szeremeta de Pologne.

