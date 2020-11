Élection en Géorgie de 2020: le comté de Cobb entre dans l’histoireUne vague bleue prend le contrôle du comté de Cobb alors que les démocrates ont remporté plusieurs des principaux postes élusFulton touche à la fin du décompte des voix

Selon CBS 46, le comté de Cobb entre dans l’histoire après que la “Blue Wave” ait balayé plusieurs places.

Une vague bleue prend le contrôle du comté de Cobb alors que les démocrates ont remporté plusieurs des principaux postes élus.

“Si vous pensez au comté de Cobb il y a 10 ans, vous n’auriez jamais imaginé que nous allions avoir trois femmes afro-américaines au conseil des commissaires”, a déclaré Flynn Broady (D), le procureur afro-américain nouvellement élu.

“Nous allons avoir un shérif afro-américain, nous allons avoir un procureur de district afro-américain”, a ajouté Broady.

Broady s’est présenté contre la procureure de district actuelle Joyette Holmes, qui a été nommée à ce poste il y a environ 16 mois. Elle est également le procureur spécial affecté à l’affaire Ahmaud Arbery.

Dans une déclaration envoyée à CBS46, Holmes a remercié le bureau du procureur de district et a déclaré que son voyage en cours sera toujours axé sur la mission et non sur le poste. Elle a ajouté que c’était un honneur et une bénédiction d’être fonctionnaire et qu’elle n’avait pas pris un moment de cela pour acquis.

«J’ai toujours pensé que la meilleure façon de réparer ce système était d’être à l’intérieur du système. Cela n’a jamais été aussi affirmé que lorsque je suis entré dans une salle d’audience du comté de Cobb pour la première fois, tout ce que j’ai vu était des minorités, c’est là que j’ai dit que quelque chose devait [ sic] changement », a ajouté Broady.

Mais Holmes n’est pas le seul à essayer d’inspirer le changement.

“Ce qui m’a poussé à me présenter, ce sont les choses déplorables qui se passaient dans notre prison du comté, avec de nombreux décès et un moral bas”, a déclaré le shérif nouvellement élu Craig Owens. “Je pense qu’on peut faire mieux et j’ai dit si ce n’est pas moi, pourquoi pas moi!”