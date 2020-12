(Bloomberg) – Les dirigeants du Congrès des États-Unis sont parvenus à un accord sur un programme de dépenses d’environ 900 milliards de dollars pour stimuler l’économie face à la pandémie de coronavirus. Cette avancée laisse peu de temps aux politiciens pour examiner et adopter la deuxième plus grande mesure de sauvetage économique de l’histoire du pays.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell; La présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer ont annoncé l’accord dimanche. Le libellé du texte n’était pas encore finalisé mais la Chambre des représentants devait voter lundi, suivie du Sénat.

Le plan fournirait des paiements directs de 600 $ à la plupart des Américains et 300 $ par semaine en prestations de chômage supplémentaires jusqu’en mars, selon les membres du Congrès et les conseillers. Les programmes expirant pour les travailleurs de l’économie des petits boulots et les chômeurs de longue durée se poursuivraient également.

284 milliards de dollars seraient affectés au programme de protection des chèques de paie, qui offre des prêts-subventions aux petites entreprises. Le paquet comprend des fonds pour le secteur des transports, y compris les compagnies aériennes, la distribution de vaccins, les écoles et les universités et l’aide alimentaire.

Les négociateurs ont été incapables de surmonter les divergences partisanes sur un bouclier de responsabilité d’entreprise que certains républicains réclamaient, ainsi que sur l’aide aux gouvernements des États et locaux, que les démocrates avaient exigée, et les ont exclus de l’accord. Un différend de dernière minute sur l’autorité de prêt d’urgence de la Réserve fédérale a menacé de faire dérailler le pacte jusqu’à ce qu’un accord soit conclu samedi soir.

Le pacte a été conclu après plusieurs cycles de négociations la semaine dernière entre Pelosi, Schumer, McConnell et le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a également participé aux pourparlers.

Le plan d’aide sera annexé à un projet de loi de 1,4 billion de dollars américains qui financera le gouvernement fédéral jusqu’à la fin de l’année fiscale, le 30 septembre 2021. L’absence d’accord sur le plan d’aide a contraint le Congrès à adopter deux fois un financement temporaire pour les opérations gouvernementales. Dimanche après-midi, le président Donald Trump a signé une prolongation d’un jour du financement gouvernemental, qui a été approuvée par la Chambre des représentants et le Sénat pour donner du temps aux membres du Congrès lundi.

«Nous avons enfin l’avance bipartite dont le pays a besoin», a déclaré McConnell au Sénat.

Pelosi et Schumer ont salué l’accord, bien qu’ils aient exprimé leur déception que le paquet ne soit pas plus gros.

«Ce projet de loi est loin d’être parfait, et ce n’est pas non plus le projet de loi que nous adopterions si les démocrates avaient une majorité au Sénat. C’est un bon coup pour aider les familles américaines à surmonter la tempête », a déclaré Schumer lors d’une conférence de presse avec Pelosi. “Nous ferons plus, nous devons faire plus.”

La Maison Blanche a déclaré que Trump soutenait l’accord.

“Le président Trump a fait pression pendant des mois pour qu’une aide financière indispensable soit fournie aux Américains”, a déclaré le porte-parole Ben Williamson dans un e-mail. “Nous espérons que le Congrès présentera un projet de loi sur votre table sous peu pour signature.”

Le pacte est intervenu après un désaccord des mois après l’approbation du plus grand programme d’aide en cas de pandémie en mars: des dépenses et des incitations fiscales d’une valeur de 1,8 billion de dollars qui représentaient la plus grande mesure de l’histoire des États-Unis. Depuis lors, l’économie a eu du mal à rebondir et une autre série de fermetures menace des millions d’emplois alors que les décès dus aux coronavirus s’élèvent à 300000.

