Le chef de la majorité républicaine du Sénat américain, Mitch McConnell, a annoncé ce dimanche qu’il était parvenu à un accord avec les démocrates pour approuver un nouveau plan de relance de 900 milliards de dollars pour atténuer les effets de la pandémie sur l’économie américaine en difficulté.

Monde de Miami / .

«Une aide supplémentaire est en cours. Il y a quelques instants, en consultation avec nos commissions, les quatre dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants ont finalisé un autre grand plan de sauvetage pour le peuple américain », a proclamé McConnell après un week-end de longues négociations.

«Nous avons enfin l’avance bipartite dont le pays a besoin. Nous devons maintenant finaliser le texte rapidement, éviter les obstacles de dernière minute et coopérer pour faire avancer cette législation dans les deux chambres », a-t-il déclaré.

Le sénateur Chuck Schumer, chef des démocrates du Sénat, et la démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, ont fait une déclaration peu de temps après l’annonce:

«Aujourd’hui, nous sommes parvenus à un accord avec les républicains et la Maison Blanche sur une aide d’urgence combinée contre les coronavirus et un paquet qui fournit les fonds nécessaires de toute urgence pour sauver la vie et les moyens de subsistance du peuple américain alors que nous le virus s’accélère », ont-ils dit.

Le plan de relance est inclus dans une loi de 1,4 milliard de dollars visant à financer l’administration jusqu’en septembre 2021 et qui, en principe, aurait dû être approuvée avant minuit ce dimanche pour empêcher les agences fédérales de manquer de fonds et d’avoir fermer.

Cependant, ce dimanche soir, la Chambre des représentants et le Sénat ont élargi les fonds de l’administration fédérale un jour de plus, évitant ainsi sa fermeture, donnant aux démocrates et aux républicains plus de temps pour finaliser les détails du plan de relance. .

Si une telle prolongation se produit, qui doit recevoir l’approbation du président américain sortant, Donald Trump, ce serait la quatrième fois depuis septembre que le Congrès adopte une loi visant à élargir les fonds de l’administration et à l’empêcher de devoir fermer en raison d’un manque de financement. .

Vendredi, le Congrès a déjà décidé de prolonger les fonds de deux jours pour donner plus de temps aux démocrates et aux républicains pour parvenir à un accord.

Au cours de ce week-end, les deux parties ont réussi à lever l’un des principaux obstacles dans les négociations: une proposition républicaine de restreindre la capacité d’emprunt d’urgence de la Réserve fédérale (Fed), ce que les démocrates craignaient pourrait contraindre le futur gouvernement de la président élu, Joe Biden.

Le plan de relance devrait inclure des paiements directs de 600 $ pour toutes les personnes qui ont gagné jusqu’à 75000 $ et les couples qui ont gagné jusqu’à 150000 $, une mesure similaire au programme d’aide précédent, approuvé en mars et dans laquelle ces paiements s’élevaient. à 1 200 $ par personne.

Un autre 600 $ par personne à charge sera également fourni. Cela signifie qu’une famille de 4 personnes pourrait recevoir 2 400 $.

De plus, 300 dollars par semaine seront versés à chaque personne sans emploi, une prestation qui s’ajoute à celle déjà accordée par les États et qui, parfois, est très rare.

La législation comprendra également une ligne de 330 milliards de dollars pour les prêts aux petites entreprises et 80 milliards de dollars supplémentaires pour les écoles, ainsi que des milliards de dollars pour aider les entités locales à distribuer les vaccins COVID-19.

Le Congrès n’a adopté aucune mesure de relance depuis mars, date à laquelle il a approuvé un plan de sauvetage de plus de 2 billions de dollars, le plus important de l’histoire des États-Unis.

Depuis que les premiers cas ont été détectés aux États-Unis il y a 11 mois, le COVID-19 a tué plus de 317 009 personnes, tandis que 17,8 millions ont été infectées par le virus, plus que dans tout autre pays du monde en termes absolus, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.