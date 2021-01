Un groupe de législateurs démocrates prépare un projet de loi pour se conformer à la proposition du président Joe Biden d’étendre les avantages fiscaux pour les enfants de moins de 18 ans, ont déclaré au Washington Post des responsables familiers avec les négociations internes, à la condition de anonymat.

Monde de Miami/Le journal

Le plan que les démocrates préparent ferait en sorte que l’Internal Revenue Service (IRS) profite à des dizaines de millions de familles à faible revenu aux États-Unis avec des enfants par le biais de paiements mensuels.

Dans le cadre de la proposition démocrate, qui fait partie des plans de Biden pour lutter contre la pauvreté des enfants, l’IRS déposerait des chèques de 300 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans, ainsi que des chèques de 250 $ pour chaque enfant entre 6 et 17 ans. ans. Ces paiements équivaudraient à un total de 3 600 $ par année pour les plus jeunes enfants et de 3 000 $ par année pour les 6 à 17 ans.

On ne sait pas quand les législateurs rendraient le projet de loi public.

Le programme de crédit d’impôt pour enfants mineurs existe déjà et est connu sous le nom de crédit d’impôt pour enfants (CTC). Il prévoit un crédit allant jusqu’à 2 000 $ par année pour chaque enfant de moins de 17 ans, qui est perçu une fois par année, au moment de la déclaration des impôts.

La proposition de Biden est d’augmenter ce montant à un maximum de 3600 $ par an et de l’envoyer aux familles éligibles sous forme de paiements mensuels, plutôt que de faire attendre les gens une année entière pour un paiement unique.

En vertu de son plan, les familles recevraient des prestations même si elles devaient au gouvernement plus d’argent que la valeur de ce crédit.

Semblable aux chèques de relance, l’IRS enverrait des chèques directement aux familles. Les législateurs veulent également que les familles puissent décider de recevoir des paiements sur une base mensuelle ou annuelle.

Les responsables qui se sont entretenus avec le Post ont déclaré que les législateurs démocrates prévoyaient, sous la direction de la nouvelle administration, de transformer les prestations pour enfants en un programme gouvernemental permanent pour l’avenir, bien que la proposition actuelle ne cherche qu’à approuver le programme pendant un an, à puis faites pression pour que le Congrès le prolonge.

On ne sait pas encore combien d’argent les familles avec enfants mineurs doivent gagner pour être admissibles aux paiements mensuels.

On s’attend à ce que les membres du Congrès républicains s’opposent à ce projet de loi, arguant du coût élevé qu’il aurait pour la poche du gouvernement. Après les élections, les démocrates ont repris le contrôle du Sénat, mais le nombre de sénateurs est divisé 50-50, donc des mesures comme celle-ci nécessiteraient le soutien des 50 sénateurs démocrates, plus 10 républicains, afin d’éviter le mécanisme d’obstruction systématique. pour arrêter les propositions.

Les experts financiers préviennent que le plan de Biden serait coûteux pour le gouvernement, augmentant le déficit fédéral de 120 milliards de dollars en un an seulement. L’avantage est qu’il pourrait réduire la pauvreté des enfants dans le pays de plus de 50%, selon les études de l’Université Columbia citées par le journal.

Les États-Unis sont l’un des pays développés qui dépense le moins en allocations familiales au sein de son économie. Seuls quelques pays industrialisés, comme la Roumanie et le Chili, se classent derrière les États-Unis en termes de mesures visant à réduire la pauvreté des enfants.

Depuis sa candidature à la présidence, Joe Biden s’est engagé à lutter contre la pauvreté des enfants. Sa proposition d’élargir les crédits d’impôt pour les enfants mineurs a été qualifiée de l’une des mesures économiques les plus progressistes des dernières décennies dans la politique américaine.

Cette proposition est incluse dans sa proposition législative de 1,9 billion de dollars à titre de sauvetage économique pour répondre au coup de la pandémie de coronavirus. Son plan comprend également un chèque de 1 400 dollars, qui s’ajoute à la relance directe de 600 dollars approuvée le 28 décembre, pour un total de 2 000 dollars.

Il comprend également une augmentation temporaire des allocations de chômage et une prolongation du moratoire sur les expulsions et les saisies jusqu’en septembre, ainsi qu’une augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l’heure et d’autres mesures.