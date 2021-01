WASHINGTON (AP) – Le Congrès a annulé le veto du président Donald Trump sur un projet de loi sur la défense vendredi, la première fois que les législateurs l’ont fait depuis son entrée en fonction il y a près de quatre ans, assurant que le la mesure devient loi.

Lors d’une session extraordinaire le jour du Nouvel An, le Sénat contrôlé par les républicains a facilement contourné le veto, rejetant les objections de Trump au projet de loi de 740 milliards de dollars et lui adressant une réprimande douloureuse quelques semaines à peine avant la fin de son mandat. mandat.

Le président a exprimé son mécontentement sur Twitter, affirmant que le Sénat a raté une occasion de supprimer les protections sur les réseaux sociaux qui, selon lui, donnent «un pouvoir illimité aux grandes entreprises technologiques». C’est pathétique!”

Trump a également critiqué les législateurs pour avoir rejeté son appel à augmenter les paiements d’aide au COVID-19 à 2000 dollars: “Ce n’est pas juste, ce n’est pas intelligent!”

Le vote du Sénat de 81 voix pour et 13 contre a suivi un vote d’annulation de 322 pour et 87 contre à la Chambre des représentants. Le projet de loi prévoit une augmentation de salaire de 3% pour les troupes américaines et oriente la politique de défense, consolidant les décisions sur les niveaux de troupes, les nouveaux systèmes d’armes et l’état de préparation militaire, la politique du personnel et d’autres objectifs militaires.

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a déclaré que “des votes largement et majoritairement bipartis” à la chambre basse et au Sénat “ont fourni une réprimande retentissante à l’attaque imprudente du président Trump contre l’armée américaine et la sécurité nationale. “.

Le veto de Trump à la loi sur l’autorisation de la défense nationale “aurait porté atteinte à la santé, à la sécurité financière et à la sécurité de nos membres de l’armée, de leurs familles, de nos anciens combattants et de nos alliés et partenaires dans le monde”, a déclaré Pelosi. “Au lieu de protéger les Américains, le président continue d’utiliser ses derniers instants pour faire des ravages et saper notre sécurité.”

Le projet de loi sur la défense, qui a maintenant force de loi, «voit nos braves hommes et femmes se porter volontaires pour porter l’uniforme», a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. C’est une formidable opportunité de faire en sorte que nos priorités nationales en matière de sécurité reflètent la détermination du peuple américain et l’évolution des menaces qui pèsent sur sa sécurité, tant au pays qu’à l’étranger. C’est l’occasion de faire en sorte que nous progressions au même rythme que des concurrents comme la Russie. et la Chine. “

Trump a opposé son veto au projet de loi sur la défense la semaine dernière, affirmant qu’il n’imposait pas de limites sur Twitter et d’autres sociétés de médias sociaux qui, selon lui, avaient été biaisées contre lui lors de sa campagne de réélection ratée. Le président s’est également opposé au libellé du texte qui autorise le changement de nom des bases militaires qui portent les noms de dirigeants confédérés.