Bogotá, 7 décembre . .- La Chambre des représentants colombienne a approuvé ce lundi lors du premier débat une loi interdisant la tauromachie dans le pays, une initiative qui donne également au gouvernement six mois pour la reconversion économique de ceux qui se consacrent à cette activité.

“Le projet qui vise l’élimination des pratiques taurines sur le territoire national a été approuvé”, a rapporté la Première commission de la Chambre des représentants sur les réseaux sociaux, où l’initiative présentée par Juan Carlos Losada, du Parti libéral, a été discutée.

“Ici, nous ne nous impliquons pas dans le sacrifice d’autres animaux pour la consommation humaine, ici nous ne parlons que d’un animal qui va être torturé pendant une heure entière à la satisfaction de quelques-uns qui voient encore du plaisir”, a déclaré Losada dans une déclaration.

Selon le membre du Congrès, 80% ou 90% des Colombiens voient une torture inacceptable sur un être sensible, tandis que quelques-uns voient du plaisir.

Il a ajouté que «toute forme de vie est sacrée et qu’il n’est pas justifiable que pour le plaisir, vous devez torturer un animal de cette manière».

Il a souligné que l’initiative vise à ce qu’en Colombie le respect des animaux devienne «une culture, une vraie culture et que nous commencions à cultiver l’art de la non-violence».

Si le projet, qui a été approuvé lors du premier des quatre débats, parvient à devenir réalité, il abrogera la loi 916 de 2004, qui réglemente les activités taurines en Colombie.

Le projet de loi vise également à interdire les taureaux, les génisses et le tâtonnement dans le pays, ainsi qu’indique que le gouvernement doit accompagner dans les six mois suivant la promulgation de la loi la reconversion de l’activité économique de ceux qui se livrent à cette activité .

Plusieurs fois, des groupes d’hommes politiques colombiens ont tenté de faire adopter par le Congrès une loi interdisant la tauromachie, mais aucun n’a fait de progrès pour des raisons différentes.

En juin dernier, le Conseil de Bogotá a approuvé un projet visant à décourager la tauromachie dans la capitale colombienne, une mesure qui n’élimine pas la saison mais restreint l’utilisation des ressources publiques pour son développement et interdit la mort de taureaux sur la place.

L’initiative a également éliminé l’utilisation d’éléments tels que l’épée, le brochet et les drapeaux, et réduit de moitié les dates de la saison annuelle qui se déroule entre février et mars.

Les festivités taurines sont devenues une question controversée en Colombie parce que ses défenseurs la définissent comme une tradition culturelle et historique, tandis que les animaliers soutiennent qu’il s’agit d’une pratique dans laquelle l’animal est torturé.

La Cour constitutionnelle de Colombie, lorsqu’elle s’est prononcée sur la continuité des corridas à Bogotá, opposée en 2012 à son veto par le maire de l’époque Gustavo Petro, a rendu un arrêt en 2017 dans lequel elle a établi qu’elles devaient être respectées dans les municipalités où cette pratique avait un racines culturelles.

Les places de Bogotá, Cali et Manizales sont parmi les rares qui restent en activité en Colombie.