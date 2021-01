Le Congrès américain a approuvé ce jeudi le décompte des voix du Collège électoral des États, officialisant la victoire du président élu Biden, après les violentes émeutes à Washington DC qui les ont fait morts.

La session du Congrès s’est terminée jeudi avec le vice-président Mike Pence déclarant Joe Biden vainqueur de l’élection présidentielle de novembre. Quelques instants plus tard, le président Donald Trump a promis une «transition ordonnée».

Le Congrès américain a agi plus rapidement que prévu jeudi dans le processus de déclaration de la victoire du président élu, Joe Biden, aux élections de novembre, après qu’aucun sénateur républicain n’a soutenu une tentative de contester les résultats des élections en l’état de Géorgie.

Le Congrès des États-Unis a repris ses sessions mercredi pour valider le résultat des élections de novembre après sa suspension en raison des troubles d’une foule de manifestants en faveur du président Donald Trump qui est entré au Capitole fédéral à Washington DC

La séance n’est généralement qu’une simple procédure pour corroborer le résultat déjà confirmé par le collège électoral le 14 décembre.

L’attaque contre le Capitole par les partisans du président sortant Donald Trump a dissuadé bon nombre de ses alliés au Sénat de renoncer à leur intention de soulever ou d’approuver des objections au résultat dans plusieurs États clés où Biden a gagné.

Comme prévu, l’objection au décompte des voix de l’Arizona Electoral College a échoué au Congrès.

Le Sénat a également rejeté l’objection au résultat des élections de novembre dans l’État de Pennsylvanie, qui devrait être le dernier obstacle avant que le Congrès ne déclare la victoire du président élu américain Joe Biden.

Mitt Romney: l’attaque du Capitole est une rébellion incitée par Trump

«J’ai été profondément ému de penser aux personnes que j’ai rencontrées en Chine, en Russie, en Afghanistan et en Irak et dans d’autres endroits qui aspirent à la liberté et qui considèrent ce bâtiment et ces rives comme un lieu de…

Les membres et le personnel doivent rester dans le complexe du Capitole jusqu’à ce qu’ils soient notifiés par la police du Capitole des États-Unis.

Les sénateurs républicains du Tennessee ont abandonné leurs efforts contre le résultat des élections, tout comme la sénatrice républicaine de Géorgie Kelly Loeffler, qui a perdu son vote au deuxième tour mardi, une perte qui a aidé les démocrates à prendre le contrôle du Sénat pour le prochain. corps législatif. Le sénateur républicain du Wisconsin, Ron Johnson, a quitté la campagne pour contester le résultat des élections, tout comme le républicain de l’Oklahoma James Lankford, un jeune républicain à la carrière prometteuse qui a été une surprise avec son soutien initial à l’initiative.

Le vote de 93 voix pour et de six contre pour certifier la victoire en Arizona du président élu Joe Biden a été précédé d’un débat sérieux au cours duquel les divisions par parti ont été abandonnées et la Constitution a été défendue.

Le sénateur Lindsey Graham: Biden et Harris sont des gagnants légitimes des élections

Le sénateur républicain de Caroline du Sud a envoyé un message fort au vice-président Mike Pence: “Vous allez faire la bonne chose, la chose constitutionnelle.”

«Nous ne laisserons pas les criminels, les foules ou les menaces nous empêcher d’entrer dans cette salle. Nous ne céderons pas à l’anarchie et à l’intimidation », a déclaré le républicain du Kentucky, Mitch McConnell. «Nous sommes de retour dans nos postes. Nous remplirons notre devoir conformément à la Constitution de notre pays. Et nous allons le faire ce soir.

Alors que les sénateurs en débattaient, Trump a été attaqué par de vieux critiques comme Mitt Romney, républicain de l’Utah. Mais de nombreux républicains qui ont passé des années à éviter de condamner le comportement souvent scandaleux du président semblaient en avoir assez enfin.

«Aujourd’hui, nous assistons aux dommages qui peuvent survenir lorsque des hommes responsables et puissants refusent de reconnaître la vérité», a déclaré le sénateur Pat Toomey, républicain de Pennsylvanie. “Nous avons vu des effusions de sang parce que le démagogue a décidé de répandre des mensonges et de semer la méfiance parmi ses compatriotes américains.”

Le débat a été forcé par les sénateurs Josh Hawley, républicain du Missouri, et Ted Cruz, républicain du Texas, qui ont affirmé que c’était la seule façon de parler au nom des millions d’Américains qui croient aux fausses déclarations de Trump selon lesquelles il a été volé. les élections. Mais leur réputation de candidats à l’investiture présidentielle a pesé sur le débat.

Le sénateur démocrate Jeff Merkley a tweeté une photo indiquant que les urnes avaient été récupérées. Que «s’il n’y avait pas les fonctionnaires du Sénat, la foule …

La présidente de la Chambre basse, Nancy Pelosi, a déclaré: «Nous avons décidé que nous devrions continuer ce soir sur Capitol Hill une fois qu’il sera autorisé à l’utiliser», ajoute-t-elle, «la nuit peut encore être longue, mais nous espérons un programme. plus court, mais notre objectif sera atteint ».

«Aujourd’hui, il y a eu un assaut honteux contre notre démocratie. Il a été oint au plus haut niveau du gouvernement. Cependant, cela ne peut nous dissuader de notre responsabilité de valider l’élection de Joe Biden.

À cette fin, en consultation avec le chef Hoyer et Whip Clyburn et après des appels au Pentagone, au ministère de la Justice et au vice-président, nous avons décidé que nous devions procéder ce soir sur Capitol Hill une fois que son utilisation sera autorisée. Le chef Hoyer enverra plus de conseils plus tard dans la journée.

Nous avons toujours su que cette responsabilité nous entraînerait dans la nuit. La nuit peut encore être longue, mais nous espérons un programme plus court, mais notre objectif sera rempli.

Nous savions aussi qu’aujourd’hui nous ferions partie de l’histoire de manière positive, malgré les objections infondées au vote du Collège électoral. Maintenant, nous ferons partie de l’histoire, car une telle image honteuse de notre pays a été diffusée dans le monde, suscitée au plus haut niveau.

Aujourd’hui 6 janvier, fête de l’Épiphanie, prions pour que cette incitation à la violence fournisse une révélation à notre pays à guérir.

J’espère vous revoir plus tard ce soir, en cette période de grande tristesse.

Quelques heures avant le début de la session, Trump a tenté de convaincre son vice-président, Mike Pence, qui présidait la session du Congrès, de rejeter la confirmation de la victoire de Biden dans la certification des votes du collège électoral, ce qui est sans précédent. Pence a refusé de le faire dans une lettre disant qu’il n’avait ni le pouvoir ni le droit de s’impliquer.

Trump a déclaré à travers son compte Twitter que Pence “n’avait pas eu le courage” de rejeter les votes électoraux qui, selon lui, avaient été obtenus frauduleusement par Biden.

Jamais auparavant dans l’histoire du pays un vice-président n’avait refusé de signer la décision du collège électoral, ce qui, si cela se produisait, placerait le pays en territoire inconnu en contestant le douzième amendement à la Constitution et déclencherait sûrement une bataille juridique qui il parviendrait à la Cour suprême de justice.

Quelques instants avant le début de la session du Congrès, Trump a incité ses partisans à marcher sur Capitol Hill, un événement qui a conduit à des incidents violents, y compris l’évacuation d’urgence des législateurs, au moins une personne qui a été blessée par balle et des dizaines d’autres. les gens errent dans les salles du Capitole sans permission.

Des manifestants en faveur du président Trump sont entrés illégalement dans la salle où se déroulent les votes de la Chambre des représentants.

«Les États veulent que les votes soient corrigés, qu’ils savent être basés sur des irrégularités et des fraudes, en plus d’un processus corrompu qui n’a pas reçu de soutien législatif. Tout ce que Mike Pence a à faire est de renvoyer (les votes du collège électoral) aux États et nous GAGNERons. Allez-y Mike! Il est temps pour la bravoure extrême! »Trump a tweeté.

Avant les incidents, la session devait s’éterniser pendant des heures pour discuter des allégations faites par les alliés du dirigeant sortant.

Lors de la session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat, les législateurs devaient ouvrir et compter les certificats des votes électoraux correspondant à chaque état du pays.

Mais il suffisait à un membre de la Chambre basse et à un autre du Sénat de présenter une objection aux résultats dans l’un des États pour déclencher un débat et un vote des deux chambres sur la possibilité de ne pas compter les votes électoraux dans ce territoire.

Plus de 100 législateurs républicains, dont 13 sénateurs, ont annoncé qu’ils s’opposeraient aux résultats.

On ne sait pas combien d’États ces objections pourraient affecter, mais elles se réfèrent très probablement à des États dans lesquels Trump a déposé des plaintes pour actes répréhensibles sans succès, comme l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Selon la procédure, les chambres auront jusqu’à deux heures pour débattre des résultats et au moins six États seront appelés à être examinés par les républicains.

Les sénateurs ont assuré qu’ils n’avaient pas l’intention de renverser le résultat des élections, mais de donner une voix à ceux qui estiment que les élections n’étaient pas justes, malgré le fait qu’il n’y ait aucune preuve qu’il y ait eu fraude ou irrégularités massives, comme le dénonce Trump.

Les législateurs républicains alliés à Trump ont demandé au Congrès de créer une commission électorale pour “réaliser un audit d’urgence de dix jours sur les résultats des élections dans les États contestés”, ont-ils déclaré samedi dernier dans un communiqué conjoint.

Lors des élections du 3 novembre, Biden a obtenu 306 voix électorales, dépassant les 270 nécessaires pour devenir président, contre 232 pour Trump, selon le décompte du collège électoral.