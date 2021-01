D’une part, la politique commerciale et non guerrière (du moins dans la définition de la guerre conventionnelle) des républicains ne convient pas à l’industrie de l’armement. D’un autre côté, un gouvernement de Biden promet de poursuivre les agressions formelles contre la Corée et l’Iran, ce qui est une étape de Noël pour l’armée impérialiste. Au milieu de cette tragédie, Biden commence à peindre l’image d’un gouvernement progressiste, basé sur des alliances (médiatiques, symboliques) avec des secteurs protestataires.

L’inverse n’est pas rien. Que les militaires «annoncent» une possible réponse militaire aux protestations et aux manifestations agressives des secteurs suprémacistes, en accord avec Trump, sape la stratégie du chaos que nous avons annoncée plus tôt. Pour Atout il est essentiel de chaotiser les rues et contre lui il a une pandémie incontrôlable. Votre plan doit voir le chaos comme un forum de discussion pour une proposition de «sauvegarde».

Le panorama est le suivant. Avec une économie en effondrement imminent, conséquence de la pandémie, Trump ne devrait s’asseoir et attendre conséquences de sa politique de santé génocidaire dans la ville.

L’économie nord-américaine ne montre aucun signe d’amélioration et Biden est contraint de renouveler sa politique étrangère avec une autre vision. Pendant ce temps, Trump peut librement manipuler à travers la cyberpolitique toutes les données électorales du pays de Luther King.

Le chaos dépend de la rapidité avec laquelle Trump fait oublier à son rendez-vous qu’il était le principal responsable, pour ses attitudes de bouffonnerie et son ignorance flagrante sur le virus, sans parler de son indolence face à la mort de ses compatriotes.

L’effondrement a mis en faillite au moins 20% du commerce formel aux États-Unis. L’automatisation, les entreprises de transport, robotisées et connectées à tout moment, la virtualité des processus, toutes les conséquences du confinement ont transformé les économies régionales au sommet de la Net comme système central de la société contemporaine.

Ce même effondrement qui a fait que les géants de la technologie Amazon, Google, Facebook et Tesla, Twitter et les nouveaux sur la scène mondiale sont les rois du monde. Seulement ils survivront à la pandémie, dirigeants du nouvel ordre économique produit de la quatrième révolution: celui de l’intelligence artificielle.

Donald a compris tardivement que pour gouverner il fallait dominer l’armée. Et besoin d’un temps pour se renouveler en image, effacer l’impression de maladresse et arrogance de le signer. Les ressorts émotionnels associés à leur profil sont négatifs, avec beaucoup de rejet dans le genre, les droits sociaux, la gestion et autres. La domination «anti-chinoise» de Trump est terminée et ils sont entrés à la Bourse de New York. Son association logique avec les fascistes, les néo-nazis, les suprémacistes est un handicap mortel.

Compte tenu de cela, Donald s’est assuré de garder le contrôle de l’information par divers décrets. Il est président pour ça, balle. Alors que le rejet devant sa silhouette grandit chaque jour, Donald suivre dans son plan de réélection dans quatre ans.

Fermez le premier acte de la pièce.