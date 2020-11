Photographie fournie par la présidence péruvienne du président Manuel Merino de Lama lors de la cérémonie de prestation de serment des ministres à Lima (Pérou). . / Luis Enrique Saldana

L’ultimatum du Congrès intervient après la démission de plus de la moitié du cabinet des ministres et une vague de demandes de démission de Merino après une nuit de manifestations qui ont fait au moins deux morts et des centaines de blessés.

Les victimes, les premières depuis le début des manifestations après la destitution du président Martín Vizcarra lundi pour des allégations de corruption, avaient participé à la manifestation de samedi qui s’est terminée par des affrontements avec la police dans le centre de Lima, selon des sources médicales et leur les proches.

Pour le moment, Merino, qui a assumé la présidence mardi après la vacance de Vizcarra, n’a montré aucun signe de vouloir arrêter, malgré le fait que les réclamations se multiplient après mort de deux manifestants répression policière. Treize des 18 ministres du nouveau cabinet ont présenté leur démission.

En plus d’exiger la démission, le Congrès débat de la candidats possibles assumer le nouveau Conseil d’Administration du Congrès et, par conséquent, la présidence (en cas de censure imminente et de suppression de Merino). Sur la liste figurent plusieurs membres du parti centriste Purple Party, qui a voté lundi contre la vacance de Vizcarra. En ce sens, l’écrivain et analyste politique Mario Vargas Llosa a proposé le membre du Congrès Gino Costa comme la figure idéale pour la période de transition. On parle également de sa camarade de banc Carolina Lizárraga, même si elle est contre le fait d’être militante et candidate à la présidence, alors que le profil proposé est celui d’une indépendante qui n’a aucune aspiration à l’exécutif. Dans tous les cas, il recevrait le soutien d’autres mouvements tels que Frepap, Frente Amplio, Fuerza Popular et Alianza Para el Progreso, mais pas celui de son propre groupe.

Photo de samedi d’une manifestation à Lima contre la décision du Congrès de révoquer l’actuel ancien président Martin Vizcarra. 14 novembre 2020. REUTERS / Sebastian Castaneda

Si Merino passe le test du Congrès et continue au pouvoir, il devra terminer le mandat de Vizcarra et remettre la présidence le 28 juillet 2021. Des élections générales sont déjà prévues pour avril.

Le Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre et qui connaît une crise économique profonde en raison de la pandémie de coronavirus, a connu des scandales de corruption constants qui ont conduit trois anciens présidents en détention provisoire et un autre au suicide au cours des deux dernières décennies.

