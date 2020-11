LIMA (AP) – Francisco Sagasti s’est retrouvé avec une voie claire pour devenir le nouveau président par intérim du Pérou après sa nomination lundi à la tête du Parlement après la démission de son prédécesseur la veille au milieu des manifestations qui ont fait deux morts et plus de 100 blessés.

L’ingénieur de 76 ans sera le quatrième président depuis 2016 et succédera à Manuel Merino, qui a démissionné dimanche après avoir statué pendant six jours entre des manifestations inédites depuis 20 ans lorsque les Péruviens ont protesté contre la corruption d’Alberto Fujimori (1990-2000 ).

Dans un geste pour tenter de se rapprocher des citoyens, Sagasti a quitté le palais législatif et s’est approché à quelques mètres des manifestants qui l’ont salué de loin et ont klaxonné. C’était un geste que son prédécesseur Merino n’a jamais fait dans son très bref gouvernement.

Peu de temps auparavant, dans un discours prononcé dans l’hémicycle, il avait demandé aux législateurs de se concentrer sur des tâches “concrètes” au cours des huit derniers mois de gouvernement. Il a déclaré que les manifestations sont “un puissant signal d’alarme” et que l’indignation des jeunes doit être “acceptée et poursuivie”.

Sans donner de détails, il a suggéré d’améliorer les règles pour prévenir la violence lors des manifestations. Les rapports de l’accusation et les photographies des médecins d’urgence montrent que la police a utilisé des boulettes de plomb et des billes de verre.

“La pandémie, la crise économique, l’insécurité n’ont pas suffi, nous avons dû attendre la mort de deux jeunes pour que l’énormité de la situation que nous vivons nous retienne”, a-t-il déclaré en référence à deux vingt ans qui ont protesté et sont morts en la police.

Les autorités médicales ont indiqué que Jack Bryan Pintado Sánchez, 22 ans, et Jordan Inti Sotelo Camargo, 24 ans, avaient été tués par des coups d’armes à feu. Pintado a reçu 10 pastilles de plomb dans le crâne, le visage, le cou, le bras et le thorax, tandis que Sotelo a reçu quatre coups dans le thorax.

Au milieu des critiques des législateurs, l’ingénieur industriel a déclaré qu’il offrait la confiance, qui est «ce qui manque à notre pays en ce moment», ainsi que l’empathie et la responsabilité.

Sagasti, du parti centriste Purple Party, a été choisi par les législateurs sur une liste unique convenue plus tôt pour diriger le Parlement. Comme il n’y a pas de président, pas de vice-président et pas de deuxième vice-président, selon la loi, le chef du Parlement devient président.

Le politicien, amateur de musique classique, travaillait à la Banque mondiale et était conseiller des gouvernements péruviens. Il est titulaire d’un doctorat de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie.

La crise politique a commencé le 9 novembre lorsque le Congrès a inculpé et destitué le président de l’époque, Martín Vizcarra, un homme politique populaire accusé de corruption sans preuves concluantes.

Manuel Merino, qui était le chef du Parlement et a orchestré la chute de Vizcarra, l’a remplacé, mais son gouvernement était impopulaire et a provoqué des manifestations brutalement réprimées par la police, au cours desquelles les deux morts se sont produits. Après que plus de la moitié de ses ministres aient quitté le cabinet et que les militaires aient retiré leur soutien, Merino a démissionné à midi dimanche.

À partir de ce moment, les législateurs n’ont pas pu élire le nouveau président jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à un consensus avec Sagasti à la barre.

La procureure générale Zoraida Avalos a annoncé lundi qu’elle enquêtait sur Merino, son ancien Premier ministre Antero Flores-Aráoz et l’ancien ministre de l’Intérieur Gastón Rodríguez pour homicide intentionnel.

L’enquête permettra également de déterminer si des blessures graves ou mineures et des disparitions forcées de personnes ont été commises. “Je peux vous assurer que ces morts ne resteront pas impunies”, a déclaré Ávalos dans une communication publiée sur la page Facebook officielle du bureau du procureur.

La veille, des groupes de défense des droits de l’homme avaient également dénoncé Merino, Flores-Aráoz, Rodríguez et plusieurs chefs de police en tant que médiateurs auteurs de meurtre aggravé.

Le Coordonnateur national des droits de l’homme a fait état de 112 blessés lors des manifestations de samedi et les organisations qui défendent les journalistes ont ajouté plus de trois douzaines d’attaques contre des journalistes, y compris des blessés avec des balles lancées par la police.

Des défenseurs des droits humains ont également signalé l’utilisation de gaz lacrymogène à proximité d’églises et d’hôpitaux. «Nous documentons des cas de brutalités policières dans le centre-ville de Lima», a écrit samedi sur Twitter José Miguel Vivanco, directeur des Amériques à Human Rights Watch. “Tout indique que la répression contre les manifestants pacifiques s’intensifie.”

Lundi à New York, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, s’est dit très préoccupé par les informations faisant état d’un “usage excessif de la force et de la violence” par les forces de sécurité péruviennes contre les manifestants. .

Guterres “exprime ses condoléances aux familles des victimes et espère que les autorités mèneront une enquête impartiale et indépendante sur ces événements”, a déclaré Dujarric.

Le porte-parole a également indiqué qu’il espère que toutes les parties travailleront pour une solution “rapide et institutionnelle” à la crise politique au Pérou à travers “un dialogue inclusif dans le plein respect de la loi”.

La crise politique s’est ajoutée à la crise économique et sanitaire dans un pays touché par le nouveau coronavirus. Les analystes politiques affirment que la crise constitutionnelle a mis en danger la démocratie du pays.

Lundi, le pays a signalé 937011 cas de coronavirus et 35231 décès, selon le Johns Hopkins University Center for Science and Systems Engineering.

La plupart des jeunes qui ont manifesté pendant la semaine étaient dans la vingtaine, mais des femmes au foyer et des retraités ont également été observés. Les analystes ont indiqué que c’était l’émergence d’une nouvelle génération sans crainte, pas même d’être injustement accusée de faire partie du Sentier lumineux, un groupe terroriste disparu qui a causé des milliers de morts entre 1980 et 2000.

“Je pense que c’est la plus grave crise démocratique et des droits de l’homme que nous ayons connue depuis Fujimori”, a déclaré Alonso Gurmendi, professeur à l’Universidad del Pacífico au Pérou.

En avril, les élections présidentielles et législatives se tiendront au Pérou et Sagasti terminera son mandat le 28 juillet 2021, lorsqu’il remettra le pouvoir au vainqueur des élections. __

La journaliste Claudia Torrens de l’Associated Press à New York a contribué à ce rapport.