Martín Vizcarra, président du Pérou limogé par le Congrès

Le Congrès péruvien a approuvé ce lundi la révocation du président Martín Vizcarra pour «incapacité morale», à l’issue d’un deuxième procès politique en moins de deux mois, suite à des plaintes selon lesquelles il avait reçu des pots-de-vin lorsqu’il était gouverneur en 2014.

La motion de destitution du président péruvien populaire dépassé les 87 votes nécessaires au Congrès. Maintenant, le chef du Congrès doit prendre les rênes du gouvernement, Manuel Merino, jusqu’à la fin du mandat actuel, qui se termine le 28 juillet 2021.

Plus précisément, le projet de destitution du président péruvien a été approuvé avec 105 voix pour, 19 contre et 4 abstentions, dépassant les 87 voix requises.

“La résolution qui déclare la vacance de la présidence de la république a été approuvée”, a déclaré Merino après le vote, qui prendra les rênes du pays jusqu’à la fin du mandat actuel, qui se termine le 28 juillet 2021.

Manuel Merino, président du Congrès du Pérou, prendra les rênes du gouvernement après la destitution de Vizcarra

Merino a déclaré que la mesure serait immédiatement notifiée à Vizcarra, un président qui avait un niveau de popularité record au cours de ses 32 mois au pouvoir.

Pour sa part, Vizcarra a déclaré lundi qu’il quittait le pouvoir “la tête haute” et a exclu toute action en justice pour résister à la décision du Congrès de le démettre de ses fonctions pour “incapacité morale.».

“Je quitte le palais du gouvernement comme je suis entré il y a deux ans huit mois: la tête haute”, a déclaré Vizcarra à la presse, entouré de ses ministres, dans la cour du palais du gouvernement, annonçant qu’il rentrerait immédiatement chez lui. particulier.

“Directement et en tant que Martín Vizcarra je ne vais engager aucune action en justice »pour résister au licenciementdit Vizcarra, qui portait un jean et une chemise blanche.

“Je ne veux en aucun cas que l’on puisse comprendre que mon esprit de service au peuple n’a été qu’une volonté d’exercer le pouvoir”, a-t-il ajouté, déclarant qu’il démontrera le “mensonge” des accusations portées contre lui dans les enquêtes qu’il doit mener. la poursuite.

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, regarde vers le bas alors que les membres de son cabinet l’applaudissent devant le palais présidentiel de Lima, après que le Congrès a approuvé sa révocation le lundi 9 novembre 2020 (AP Photo / Martín Mejía)

“Je pars la conscience tranquille et mon devoir rempli”, a ajouté Vizcarra, qui a connu un niveau de popularité record au cours de ses 32 mois de mandat, ce qui s’est traduit par des marches et des cacerolazos dans son soutien à Lima et dans d’autres villes après avoir été dépourvu.

Cette décision du Congrès était surprenante, car bien que l’on sache que de nombreux législateurs pensaient déjà à forcer la destitution de VizcarraTout semblait indiquer qu’ils étaient encore loin d’ajouter les voix nécessaires à la vacance, comme on l’appelle au Pérou.

Vizcarra, comme il l’avait promis, a comparu tôt lundi matin au débat pour présenter sa défense et Là, il a catégoriquement nié avoir reçu un quelconque pot-de-vin et a vivement critiqué le fait que la procédure de mise en accusation contre lui avait été ouverte sous des accusations non corroborées par les tribunaux.

«Il n’existe aucune preuve de flagrance d’un crime, il n’y en aura pas non plus parce que je n’ai pas commis de crime, que je n’ai pas perçu de pot-de-vin (…) Ce sont des faits faux, non corroborés, un processus d’enquête ne fait que commencer, ce sont des hypothèses », a déclaré Vizcarra.

Cependant, le Congrès, de pratiquement tous les bancs, était dès le début très hostile au président, qu’il était accusé de “menteur”, “immoral”, “corrompu” et d’être en fait responsable de toute l’instabilité politique que connaît le pays.

La proposition de suppression de Vizcarra a été approuvée par 105 voix pour, 19 contre et 4 abstentions

Les déclarations des députés étaient également constantes, indiquant qu’ils voteraient «pour le pays» et sans tenir compte des «calculs politiques» ou de la «pression médiatique».Toutes les références à des appels au calme et à la responsabilité que les médias, les syndicats et les associations de la société civile ont demandé aux membres du Congrès de faire face au risque que la chute du pouvoir exécutif pourrait poser pour la stabilité du pays.

Le débat a ainsi démontré la solitude politique absolue du président, qui n’avait pas de siège officiel à la chambre et que même les députés qui ont voté pour le maintenir au pouvoir considéraient comme responsables des actes dont il est accusé.

Merino, le nouveau président péruvien, prendra ses fonctions mardi en séance plénière du parlement.

Dans une sorte de “remake” d’un procès qui a réussi le 18 septembre, Vizcarra a finalement eu un destin similaire à celui de son prédécesseur, Pedro Pablo Kuczysnki (2016-2018), qui n’a pas pu terminer son mandat car il a été contraint de démissionner en raison de la pression du Parlement.

Le sort de Vizcarra est désormais incertain. Des sources péruviennes ont souligné Infobae que le président déchu pourrait désormais chercher refuge en Bolivie, avec lequel le nouveau président, Luis Arce, entretient de bonnes relations depuis des années.

