Dans l’image, le vice-ministre de la sécurité et directeur de la police, Mauricio Arriaza Chicas. . / Rodrigo Sura / Archives

San Salvador, 12 novembre . .- Le Congrès d’El Salvador a approuvé ce jeudi le lancement du processus visant à déterminer si le retrait de l’immunité constitutionnelle au vice-ministre de la sécurité et directeur de la police, Mauricio Arriaza Chicas, demandé par le Procureur général de la République (FGR).

Le ministère public a demandé à l’Assemblée législative de retirer la compétence d’Arriaza Chicas pour faire face à des poursuites pénales pour manquement à ses devoirs en refusant de traduire par la force deux ministres devant une commission spéciale de l’Assemblée législative.

Les législateurs ont approuvé l’initiative avec 57 voix des 84 députés et ont nommé la commission qui sera chargée de diriger le processus, en plus d’un député qui agira en tant que défenseur et un autre en tant que procureur.

Si ce groupe de députés détermine que la violation se poursuit, la décision doit être ratifiée par leurs collègues en séance plénière avec au moins 43 voix des 84 législateurs.

Selon un représentant de l’Assemblée législative qui a présenté la demande, Arriaza Chicas “a manqué à ses devoirs en ne se conformant pas à une demande d’un organe de l’État, il y a donc une violation de l’état de droit et de la démocratie dans le pays”.

Le président salvadorien Nayib Bukele a récemment nommé Arriaza au poste de vice-ministre de la sécurité, lui accordant ainsi l’immunité constitutionnelle contre d’éventuelles enquêtes pénales demandées par le Congrès.

Cette nomination est intervenue après que l’Assemblée législative a notifié au parquet du refus de l’homme en uniforme de transférer de force le ministre des Finances, Alejandro Zelaya, et le ministre de la Santé, Francisco Alabí, pour expliquer l’utilisation des fonds publics pour faire face à la pandémie par covid-19.

La législation salvadorienne stipule que le président, les députés, les juges de la Cour suprême, les ministres, le procureur général et les autres fonctionnaires répondront à l’Assemblée législative des crimes officiels et de droit commun qu’ils commettent.

Le gouvernement de Bukele a critiqué la demande du bureau du procureur et plusieurs de ses responsables ont souligné qu’il s’agissait d’une tentative de démantèlement du plan de sécurité du gouvernement, appelé le plan de contrôle territorial.