(Bloomberg) –

Le gouverneur Andrew Cuomo a insisté pour que le personnel de santé de New York soit complètement vacciné avant que d’autres dans l’État ne soient vaccinés, mais dans le Connecticut voisin, une approche plus souple donne des résultats plus rapidement.

Vendredi, Cuomo a inversé la tendance après les critiques, affirmant que New York commencerait à planifier des rendez-vous de vaccination pour les seniors, les enseignants et les premiers intervenants.

Selon le suivi des vaccins de Bloomberg, New York n’a administré que 38% des vaccins qu’il a reçus du gouvernement américain au 7 janvier. Le Connecticut a travaillé sur 46% de son approvisionnement. La différence s’est rétrécie ces derniers jours, le Connecticut recevant un autre lot de vaccins et New York accélérant le rythme de la vaccination.

L’écart soulève la question de savoir si le déploiement étroitement contrôlé dans l’Empire State a laissé les vaccins sur le plateau alors même que de nouveaux sommets sont signalés dans des cas quotidiens. Un débat national est en train d’émerger sur la manière d’équilibrer l’objectif de vaccination des populations à haut risque avec la nécessité de recevoir autant de coups dans les bras que possible.

«Vous devez descendre très rapidement de la liste et, franchement, ce que nous devons absolument faire, c’est recruter des travailleurs essentiels, des personnes souffrant de comorbidités qui sont des patients à risque, nous devons le faire dès que possible. que possible », a déclaré vendredi Steven Corwin, directeur général du système de santé New York-Presbytérien, dans une interview accordée à Bloomberg TV.

Plus de trois semaines après le début de la campagne de vaccination américaine Covid-19, 6,25 millions de doses ont été administrées, selon le suivi des vaccins de Bloomberg. Cela représente environ 29% des plans distribués par le gouvernement fédéral. Les responsables fédéraux avaient pour objectif de vacciner 20 millions de personnes d’ici la fin décembre.

Frustration croissante

La frustration face à l’approche de Cuomo a débordé à New York. Le maire Bill de Blasio a déclaré cette semaine que la ville avait 270000 coups inutilisés en raison de règles rigides. L’État a créé des groupes prioritaires étroitement définis pour déterminer qui vacciner et quand.

De Blasio a plaidé vendredi auprès du gouverneur pour permettre à la ville de commencer à vacciner les habitants de 75 ans et plus. Les deux démocrates, qui avaient travaillé ensemble dans l’administration Clinton, se disputent depuis des années.

Les premiers employés à New York étaient les travailleurs hospitaliers à haut risque, tels que les urgences et le personnel de soins intensifs. D’autres personnels de santé tels que des médecins indépendants devaient être vaccinés plus tard, bien que Cuomo leur ait ouvert la vaccination lundi.

Cuomo a déclaré vendredi que les lignes directrices étaient conçues pour protéger les personnes traitant les patients atteints de coronavirus. Ils provoquent également de la frustration chez certains agents de santé.

Jana Dehovitz, pédiatre à Brooklyn, a tenté sans succès de se faire vacciner pendant des semaines. Elle a dit qu’elle était frustrée d’entendre des histoires d’hommes politiques et de spécialistes de grands systèmes de santé qui ne voient pas les patients recevoir leurs vaccins.

“Vont-ils venir voir nos patients pour nous puisqu’ils seront protégés?” Dit Dehovitz. Elle a obtenu le premier d’un coup de feu à deux cours jeudi par Weill Cornell Medicine, où elle est affiliée.

Plans accélérés

Les hôpitaux de l’État ont administré 195 078 injections cette semaine, le plus grand total hebdomadaire à ce jour, a déclaré Cuomo. J’ai reproché aux organisations «incompétentes» d’aller trop lentement et les ai exhortées à vacciner à toute heure.

Corwin, le PDG de New York-Presbyterian, a déclaré que les lignes directrices devaient être assouplies.

«Si nous faisons cela d’une manière trop rigide, trop linéaire, si vous voulez, je ne pense pas que nous y arriverons», a-t-il déclaré à propos de la vaccination d’un nombre suffisant de personnes pour atteindre l’immunité collective. “Il va couler.”

New York ouvrira lundi l’inscription aux personnes de 75 ans et plus, aux enseignants, aux premiers intervenants, aux travailleurs des transports en commun et à la sécurité publique, a déclaré Cuomo. L’État commencera également à envoyer des injections aux pharmacies et aux cabinets médicaux.

L’approvisionnement restera un problème, a déclaré Cuomo, ajoutant que New York reçoit 300 000 doses du gouvernement fédéral chaque semaine. À ce rythme, l’État ne pourra pas vacciner tout le monde au cours des deux premières vagues avant le 16 avril. Il a exhorté les gens à être patients.

Stratégie du Connecticut

Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, dans un briefing jeudi, a déclaré que la microgestion des populations vaccinées avait ralenti certains États. Sans identifier les lieux, il a décrit des pannes entre les infirmières et les médecins dans la salle d’urgence sur le personnel ou ceux qui nettoyaient la même chambre d’hôpital.

«Nous avons essayé de fournir des conseils clairs» sur qui est éligible pour les vaccins et quand, a déclaré Lamont.

Le Connecticut a adopté une approche plus générale, rendant immédiatement éligibles tous les travailleurs de la santé. L’État a défini le groupe comme étant des personnes rémunérées et non rémunérées travaillant dans des établissements de soins de santé et susceptibles d’être exposées directement ou indirectement à des patients ou à du matériel infectieux. Lamont a déclaré que l’État voulait donner aux systèmes de santé une marge de manœuvre pour prendre leurs propres décisions.

Yale New Haven Health a commencé à vacciner les personnes les plus exposées au risque d’exposition, a déclaré Richard Martinello, directeur médical de la protection contre les infections. Le système a administré 17 839, soit 76%, des 23 550 doses qui lui ont été attribuées mercredi, a-t-il déclaré. Il vise à vacciner 80% de ses 28 000 salariés d’ici la fin du mois.

Martinello siège au comité consultatif des vaccins du Connecticut. Bien que la création de ventilations détaillées ait un sens logique, a-t-il déclaré, s’assurer que les bonnes personnes sont vaccinées peut prendre du temps.

“C’est un défi et il faut beaucoup de ressources pour y parvenir”, a déclaré Martinello.

Le Connecticut a placé les premiers intervenants – y compris la police, les pompiers et les techniciens médicaux d’urgence – dans son groupe initial admissible à la vaccination, ainsi que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée.

Lamont a décrit jeudi un «Far West» dans les États qui ont rapidement ouvert la vaccination aux personnes âgées, en s’appuyant sur les sites de billetterie de concerts et en créant de longues files d’attente dans certaines régions.

Une approche plus flexible n’accélère cependant pas la distribution dans tous les États. La Floride et le Texas ont ouvert les portes aux seniors, mais leurs taux d’administration sont inférieurs à ceux de New York.

La FDA soutient des États comme le Texas qui adoptent une répartition basée sur l’âge lorsqu’ils ont des injections supplémentaires, a déclaré vendredi le commissaire Stephen Hahn lors d’une conférence de l’Alliance for Health Policy. Il a déclaré que la FDA encourage les États à continuer de le faire, faisant écho aux commentaires du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Alex Azar plus tôt dans la semaine.

“Nous pensons que cela contribuerait grandement à utiliser ces vaccins de manière appropriée”, a déclaré Hahn.