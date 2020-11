Le Conseil de Bogotá approuve un projet d’accord par le biais d’initiatives visant à décourager le district d’utiliser des ustensiles en plastique à usage unique / (Momento24).

Le Conseil de Bogotá a approuvé un projet d’accord qui résume six initiatives par lesquelles l’administration du district est invitée à prendre des mesures pour décourager l’utilisation d’ustensiles à usage unique, principalement en plastique.

En juillet 2020, trois mois après le début de la pandémie COVID-19 en Colombie, 13 organisations de la société civile se sont réunies pour demander au ministère de la Santé et au Conseil de Bogotá de ne pas recommander les plastiques à usage unique, tels que sacs, vinipel (film), polystyrène et vaisselle en plastique, entre autres, principalement dans les services à domicile et les services alimentaires. Pendant six mois, le District réglementera l’accord et les entités publiques auront un an pour mettre en œuvre la dissuasion.

Comme l’explique la société, le plan de dissuasion établit les lignes directrices pour réduire la consommation de plastiques à usage unique et de sacs en plastique dans les entités du district de la capitale. La raison de cette proposition est due au fait que l’utilisation du matériau a un impact très négatif au niveau environnemental sur la planète, en raison des 9 milliards de tonnes de plastique produites dans le monde, seulement 9% sont recyclés. Les 91% restants se retrouvent dans des décharges, des décharges, des rivières, des zones humides ou sur le cou des animaux marins.

Ainsi, le Conseil de Bogotá débattra de l’échec et ne stimulera plus la consommation irresponsable de plastiques à usage unique, invite à comprendre l’impact que ces éléments ont sur l’environnement. Au moment où le vote se poursuit en séance plénière des conseillers et, Si le projet d’accord est approuvé, Bogotá serait la première ville colombienne à travailler sur des initiatives similaires en faveur de la défense de l’environnement.

S’il continue avec les mêmes habitudes de consommation et avec les mêmes pratiques de gestion des déchets, en 2050, Bogotá aurait 12 milliards de tonnes de déchets plastiques. Selon le conseiller du Parti Alianza Verde, Mafe Rojas, le défi pour le District est de promouvoir des habitudes de consommation responsables:

Depuis juin 2005, j’insiste sur l’importance de mettre en place des stratégies et des politiques gouvernementales pour décourager l’utilisation de la matière plastique et promouvoir des habitudes de consommation responsables qui atténuent les effets néfastes de cette matière sur la planète.

Dans le monde entier, l’Europe a été une référence pour Bogotá dans l’objectif de réduire l’utilisation d’articles à usage unique. En mars 2019, le Parlement européen articles interdits à partir de 2021 tels que les couverts en plastique, les assiettes, les pailles, les cotons-tiges, les ballons en plastique, les contenants en plastique oxodégradable et les gobelets en polystyrène expansé.

Les auteurs du projet au conseil sont dans les bancs libéraux et verts, les promoteurs sont:

Banque du Parti libéral: María Victoria Vargas Silva, Armando Gutiérrez González, Sara Jimena Castellanos Rodríguez; Banc

Parti de l’Alliance verte: Edward Aníbal Arias Rubio, Diego Guillermo Laserna Arias, Diego Andrés Cancino Martínez, Julián David Rodríguez Sastoque, Martín Rivera Álzate, María Clara Nom Ramírez, Julián Espinosa Ortiz, Andrea Padilla Villarraga, María Fernanda Rojas Mantilla, Lucía Bastidas Ubaté, Luis Leal Angarita Angarita , Andrés Darío Onzaga Niño.

Le conseiller Julián Rodríguez a expliqué qu’après 10 heures de session, ils ont réussi à approuver le projet d’accord en faveur de la cause environnementale pour arrêter la consommation irresponsable et excessive de plastique qui affecte les espèces et les océans:

🚨 BONNE NOUVELLE! Après 10 heures de discussion au sein de la Commission #Plan, nous venons d’APPROUVER le projet d’accord d’interdiction des plastiques à usage unique dans les entités du District; les années précédentes, il était impossible de l’approuver. Les océans gagnent !! 💪🏼🐬 @ CamiloPrietoVal pic.twitter.com/VirSGANbGs – Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) 21 novembre 2020

Selon les chiffres fournis par les conseillers en Colombie, les citoyens produisent en moyenne plus d’un million de plastiques par an, de ce pourcentage, seulement 7% sont recyclés et le reste finit par polluer l’environnement.

L’initiative menée par le Conseil de Bogotá a également été rejointe par les entreprises MarViva, Greenpeace, Fundación Natura, Ocean Community Conservation, Acua, La Ciudad Verde, Amigos del Mar, Fundación Verde Esperanza, Chimbilako, Extinction Rebellion Bogotá, Fridays for Futurte Cartagena et Squals Foundation, des entreprises qui ont envoyé une communication à 45 membres du Congrès et conseillers colombiens pour soutenir la pétition dissuasive.

Les chiffres qu’ils ont présentés montrent que 150 tonnes de plastiques se trouvent dans l’océan et que d’ici 2030, ce nombre augmentera de 16 tonnes, dépassant la quantité de poisson dans l’océan.

