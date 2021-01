Les dirigeants de la Mesa de Enlace lanceraient une action de protestation contre la fermeture des exportations de maïs

Après trois heures de rencontre via Zoom, les dirigeants qui composent la Table de Liaison ont analysé la fermeture des exportations de maïs jusqu’au 1er mars, ce qui a provoqué le malaise des producteurs qui ont organisé plusieurs assemblées. Comme il pouvait le savoir Infobae, Il y a un fort consensus parmi les entités pour initier une action syndicale qui consisterait en un arrêt de la commercialisation des céréales et du bétail, sans la présence de producteurs sur les routes. Il reste à définir la date de début de la contestation et sa durée.

Lors de la réunion virtuelle, les présidents de Coninagro, Société rurale argentine, Fédération agraire argentine et Confédérations rurales argentines, ils ont décidé d’aller à un entracte jusqu’à demain à 17 heures. Vers cette époque, les consultations des entités avec leurs bases de producteurs seront approfondies, puis se prononceront sur les caractéristiques que la contestation aura en rejet de la mesure officielle.

Dans un bref communiqué, les dirigeants de la Table de Liaison ont déclaré: «La fermeture des exportations de maïs ordonnée par le gouvernement national est une mesure qui s’ajoute à un ensemble de politiques néfastes au champ mises en œuvre tout au long de l’année fermée. ».

D’autre part, dans des déclarations à Radio Colonia, le président des confédérations rurales argentines, Jorge Chemes, a confirmé le début de la manifestation: “Il a été défini pour générer une mesure de protestation qui sera sûrement un arrêt du marketing comme nous l’avons vu. Demain après-midi, nous aurons une réunion définitive où nous en définirons les détails, en particulier la durée et la manière dont nous la réaliserons ».

Lorsque le chef a été consulté pour savoir s’il y avait unanimité parmi les membres de la Table de liaison pour faire avancer la manifestation, Chemes a déclaré: «Malgré certaines différences qui peuvent exister par rapport à la méthodologie de la manifestation, nous sommes tous d’accord sur qu’il est nécessaire de démontrer et de montrer au gouvernement et à la société ce qui se passe avec la mesure annoncée par le gouvernement la semaine dernière ».

Actions de l’Union

Dans l’intérieur, les producteurs agricoles ont commencé à organiser des réunions. Le premier d’entre eux sera demain à 18 heures à la propriété de la société rurale de Pergamino, où seront présents des représentants des sociétés rurales du nord de la province de Buenos Aires.

D’un autre côté, Mercredi, les assemblées de producteurs commenceront, organisées par les auto-convoqués. La réunion, dans le respect de protocoles stricts pour prévenir le coronavirus, se tiendra dans les locaux de la Société rurale de Bell Ville, Córdoba. En outre, le même jour, une réunion du conseil d’administration des confédérations rurales argentines était prévue.

Les assemblées se poursuivront jeudi à 18 heures, à l’intersection des routes 33 et 188, dans le quartier de Buenos Aires à Pergamino. Le 8 janvier, la réunion des producteurs aura lieu à l’intersection de l’AO 12 et de la route 34 et le 9 janvier à l’intersection des routes N ° 9 et 178 à Armstrong, Santa Fe.

Finalement, de la Société rurale de Jesús María a annoncé son adhésion à l’Assemblée multisectorielle convoquée jeudi prochain, le 7 janvier, à 19h00, dans le quartier de La Florida (devant le pont piétonnier de la route 9). Les membres de l’entité ont tenu aujourd’hui une réunion avec des producteurs auto-organisés du centre et du nord de la province de Córdoba.

À cet égard, le secrétaire du Rural de Jesús María, Pablo Martinez, La déclaration à Radio Mitre Córdoba a déclaré: «La vision de notre rural et de tous les producteurs du Nord est que nous répétons les erreurs d’il y a quatre ans. Le maïs retombe entre les mains de l’État pour en récolter davantage. Au lieu de gérer et d’encourager le producteur à produire deux fois plus, nous continuons avec ces mesures interventionnistes, allant à l’opposé des marchés mondiaux. Dans notre région, nous avons déjà une dépense de 40 et 45 dollars en fret et commissions. Pourquoi allons-nous faire du maïs si cela ne va pas être rentable? ”

