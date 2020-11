. / EPA / TIAGO PETINGA / Archives

Lisbonne, 12 novembre . .- Le Conseil des ministres du Portugal se réunit aujourd’hui pour analyser la prévalence du covid-19 dans les différentes régions du Portugal, afin d’appliquer plus de couvre-feux dans différents territoires, ainsi que cela se produit déjà dans 121 communes, dont Porto et Lisbonne.

Depuis lundi dernier, 121 régions portugaises ont des mesures de couvre-feu restrictives – elles ne peuvent pas sortir du lundi au vendredi de 23 heures à 17 heures et le week-end de 13 heures à 17 heures – et après le Conseil des ministres d’aujourd’hui ils pourraient en inclure ou en exclure d’autres.

La limite fixée par les autorités sanitaires portugaises est de 240 positifs pour 100 000 habitants, de sorte que les régions qui sont tombées en dessous de cette marge seront supprimées de la liste restrictive et celles qui l’ont dépassée ces derniers jours seront incluses.

Les entreprises portugaises de ces 121 régions du Portugal doivent fermer pendant ces heures et ne peuvent travailler que sur une base «à emporter», tandis que les résidents portugais ne peuvent quitter leur domicile que pendant le couvre-feu pour se promener dans leur région. résidentiels et uniquement en compagnie de personnes avec lesquelles ils vivent.

Le Portugal a enregistré hier le record quotidien de personnes tuées par le covid-19 avec un total de 83 décès, donc depuis le début de la pandémie, il a déjà enregistré 3 103 décès.

Après les 4 934 positifs hier dans le pays, qui restera en état d’urgence (niveau d’alerte maximum) jusqu’au 23 novembre au moins, il est infecté depuis mars 192 172.