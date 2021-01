Il a mis en relation des artisans de la région avec des acheteurs et des propriétaires de boutiques de musées aux États-Unis.

Comme alternative à la visite d’acheteurs internationaux après le report de Farcama

Le gouvernement de Castilla-La Mancha a intensifié la promotion de l’artisanat dans la région après le report de la célébration de la 40e édition de Farcama en raison de la crise sanitaire, et a organisé une mission commerciale internationale qui a mis les artisans en contact de la région avec des acheteurs et des propriétaires de boutiques de musées aux États-Unis, dans le cadre du programme d’acheteurs internationaux qui a généralement lieu à l’occasion de la Foire artisanale de Castilla-La Mancha.

Ce programme, promu par l’Institut pour la promotion étrangère du ministère de l’Économie, des Entreprises et de l’Emploi, implique toujours l’arrivée à la Foire régionale de l’artisanat d’acheteurs internationaux, qui entrent en contact direct avec les artisans exposants de Farcama. Pendant des années, IPEX a organisé ce programme d’acheteurs internationaux pendant Farcama, dans lequel les acheteurs de boutiques de musées aux États-Unis sont invités à visiter le salon artisanal de référence et à se familiariser avec l’offre régionale.

En septembre, IPEX a lancé une invitation aux artisans de la région à participer à un programme visant à rassembler l’offre artisanale de Castille-La Manche aux acheteurs de boutiques de musées américains. Un catalogue numérique a été réalisé avec les artisans qui souhaitaient participer, que l’antenne IPEX New York Foreign Antenna a diffusé auprès des acheteurs de boutiques de musées américains, les invitant à demander une rencontre virtuelle avec les artisans qu’ils souhaitaient connaître.

Tout au long des mois d’octobre et novembre, un total de 25 rencontres virtuelles ont eu lieu avec 14 artisans de la région, qui ont présenté leurs produits et la qualité de leurs élaborations aux acheteurs nord-américains. L’objectif principal était de rapprocher les acheteurs des boutiques du musée de l’artisanat de la région et de soutenir les relations commerciales entre acheteurs et artisans à travers un format virtuel permettant aux artisans de présenter et d’exposer leur travail aux acheteurs. Les acheteurs du musée ont ainsi eu l’opportunité de sélectionner dans un catalogue de 21 artisans, ceux dont les productions les intéressaient.

