«Au moment de défendre les intérêts suprêmes de la république dans la phase préliminaire du procès contentieux maintenant soulevé, il y avait absence du régime de Nicolás Maduro Moros, qui comme Hugo Chávez Frías, répondant non pas aux intérêts du pays mais aux orientations diplomatiques du régime cubain et dans le cadre de la stratégie ALBA, a préféré ajouter un soutien au sein de l’Organisation des États américains ” , met en évidence dans un document le Conseil supérieur de la démocratie chrétienne, en relation avec les droits historiques du Venezuela sur Guayana Esequiba.

Signé le document: Pedro Pablo Aguilar, Oswaldo Álvarez Paz, Henrique Salas Romer, Humberto Calderón Berti, Andrés Caldera Pietri, José Curiel Rodríguez, Abdón Vivas Terán, Julio César Moreno León, José Rodríguez Iturrede, Maritza Izaguiror, Román Harold Duque Román , Gloria Capriles, Nelson Maldonado, Ivonne Attas, Emilio López, Jesús «Chucho» Ganem, Guillermo Yepes Boscán, Enrique Naime. Secrétaire exécutif Lorenzo Tovar Colmenares. Consultants: Gustavo Tarre Briceño et Asdrúbal Aguiar. Copei: Roberto Enríquez et Robert García. Projet Venezuela: Henrique Fernando Salas. Convergence: Biagio Pilieri.

Ils rappellent la sentence, du 18 décembre 2020, du Cour internationale de Justice, dans lequel il est déclaré compétent pour connaître la validité ou non de la sentence arbitrale, qui en 1899 ampute les droits souverains du Venezuela, historiquement et juridiquement incontestables, sur le territoire qui compose Guayana Esequiba et, le cas échéant, établit notre frontière avec la République coopérative de Guyane.

Ils considèrent que “quelles que soient les raisons” des actions des gouvernements Chávez et Maduro dans l’affaire Essequibo, ce comportement était “une omission et un préjudice à notre souveraineté, même si l’on considérait que le plaignant Guyana ne pouvait pas recourir unilatéralement à la Haute Cour de La Haye sans le consentement du Venezuela, le régime devait garder à l’esprit que cette possibilité était ouverte».

«Il a été la cause de divergences entre notre pays et la Guyane elle-même, mais c’est l’une des solutions alternatives envisagées par le Conseil supérieur de la démocratie chrétienne, l’Accord de Genève qui, en 1966, lui donne un socle certain, ferme et juridique, à notre revendication historique ».

Il y avait de la mauvaise foi

De l’avis de l’organisation, la blessure «que le sentiment patriotique souffre encore, depuis quand la Grande-Bretagne et la Russie se sont réunies pour, sous la contrainte et la médiation des juges d’arbitrage en 1899 – comme le démontre le Mémorandum de notre avocat Severo Mallet Prevost de 1949 sur la base duquel l’Accord de Genève a été signé en 1966, une réalisation diplomatique des gouvernements de Rómulo Betancourt et Raúl Leoni – est un élément à considérer ».

Ajoutant que “ la même chose ne suffit plus à trouver ”solutions satisfaisantes pour le règlement pratique du différend“entre les parties, entre le Venezuela et la Guyane, comme prévu dans ledit instrument.”

«Ce qui était l’objet historique de la controverse politique et diplomatique – l’acte arbitral et injuste – est devenu question juridictionnelle, sans diminuer l’exigence de sa résolution pratique, trouvant comme base, précisément, l’Accord susmentionné pour résoudre la réclamation et que la Grande-Bretagne et la Guyane elle-même, alors en voie d’indépendance, accepteraient ».

“La mauvaise foi guyanaise a conduit à l’échec de la Commission mixte qui a fonctionné entre 1966 et 1970», Qui était chargé de trouver des« solutions satisfaisantes ». L’effort ultérieur d’assouplissement bilatéral était destiné à créer un climat d’entente pour reprendre les négociations et sans renoncer aux droits du Venezuela, ce qui impliquerait le Protocole de Port of Spain signé sous le premier gouvernement de Rafael Caldera et renouvelé dans celui de Luis Herrera Campíns. .

«Les conditions des négociations d’un ‘règlement pratique de la controverse’ se sont écrasées contre l’entêtement et le rejet guyanais de 1983. Par conséquent, les deux parties, ils ont accepté de mettre le désordre entre les mains du secrétaire de l’ONU. Il a été chargé d’indiquer la voie diplomatique ou judiciaire appropriée pour le résoudre ».

Il y avait différents émissaires personnels du secrétaire de l’ONU “désigné et accepté par les deux États entre 1989 et 2017“, Attention que si son dernier émissaire n’avance pas dans la rencontre entre les parties de”une solution satisfaisante pour le règlement pratique du différend», Après un an et à moins qu’il n’y ait une opposition conjointe des deux États, il soumettrait la question à la Cour internationale de Justice.

«Nous ne pouvions manquer de souligner que, pour la réalisation de la signature de l’Accord de Genève et sa mise en œuvre pendant la démocratie, Les efforts des ministres des Affaires étrangères Marcos Falcón Briceño et Ignacio Iribarren Borges, Arístides Calvani et José Alberto Zambrano Velasco se sont démarqués., ayant correspondu à ce dernier pour travailler à la fois sur le protocole de Port of Spain et son non-renouvellement et pour soutenir sans encombre les négociations avec le secrétaire général de l’ONU ».

Ajoutez le document qui “laissé en héritage son œuvre qui recueille l’histoire de notre revendication: Notre revendication historique (1982). La décision préjudicielle de la Cour internationale de Justice, en conséquence, clôture ce débat préliminaire et le Venezuela est en mesure de confronter les moyens de solution établis à la responsabilité, pour atteindre l’objectif qui conduira à la signature de l’Accord de Genève susmentionné ».

L’appel est au peuple

Le Conseil supérieur de la démocratie chrétienne souligne que «lorsque la nation et notre république sont dans une situation de grave faiblesse, au point que celles dans lesquelles des diatribes internes ont fait perdre au Venezuela le territoire de La Guajira à l’extrême ouest et puis d’être victime d’un arbitrage corrompu, clairement contraire aux normes du droit international qui nous arrache un camp à l’extrême-Orient ».

“Cette fois, l’intervention d’un organe judiciaire reconnu pour sa solvabilité, comme la Cour internationale de Justice. L’absence du Venezuela a donc motivé sa avertissement clair et qui donne à réfléchir. Dans sa décision mentionnée, il rappelle que ‘Lorsqu’un État s’abstient de comparaître devant la justice, il n’est alors pas autorisé à profiter de son absence«».

«Sur la nullité de la sentence arbitrale qui, en 1899, a décidé de nous retirer Guayana Esequiba et l’acceptation par la Grande-Bretagne de l’acte d’injustice historique dont nous avons été victimes, acceptant de signer l’Accord de Genève, Il est de la responsabilité du régime au pouvoir au Venezuela de corriger sa clémence et de porter devant la Cour tous les éléments dont la république a sous la main et en sa faveur.».

Ils recommandent qu’il soit attaqué “le fond, à savoir que le tribunal arbitral a rendu une sentence qui, à la poursuite de ses buts abjects, n’avait pas la présence d’un juge et d’avocats vénézuéliens; le premier n’a pas motivé la décision; décidé de ne pas appliquer les principes reconnus du droit international; il n’a pas non plus enquêté sur les titres historiques du Venezuela soutenus par la propriété de l’Espagne; et, à la fin, il a abordé dans son jugement de dépossession des questions qui échappaient à la connaissance du tribunal arbitral ».

Le Conseil supérieur de la démocratie chrétienne, à la lumière des événements susmentionnés, lance un appel au peuple vénézuélien “et considère son devoir obligatoire de vous alerter sur le moment de gravité historique que la république accuse. Il vous invite à ce que, d’une manière sereine mais inébranlable, vous éleviez votre opinion et preniez une conscience active sur une question qui menace le destin national ».

Finalement “qu’il exige du régime et du secteur des forces armées qui le soutient un comportement qui n’affaiblit pas notre position devant la Cour internationale de justice, et que les solides arguments historiques et juridiques qu’ils avancent sur la nullité de la sentence arbitrale de 1899 parviennent en temps opportun à la connaissance des juges de la Cour, sous l’angle de nos solides arguments ».

