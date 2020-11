15 minutes. Robert O’Brien, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a promis une «transition de carrière» aux États-Unis (USA), glissant que «évidemment» il semble que le candidat démocrate, Joe Biden, et son colistier, Kamala Harris , ont été imposées lors des élections du 3 novembre.

“Nous pouvons avoir des désaccords politiques, mais, écoutez, si le billet Biden-Harris est déterminé à être le gagnant – évidemment, les choses ressemblent à ceci maintenant – nous aurons une transition très professionnelle au Conseil de sécurité nationale. Il n’y a aucune question. respect », a déclaré le responsable dans un communiqué diffusé lundi lors du Global Security Forum.

Cependant, cela laissait ouverte la possibilité que Trump puisse toujours gagner si les tribunaux déterminent qu’il y a eu fraude dans plusieurs États.

Les propos d’O’Brien sont allés dans le sens opposé aux déclarations du président américain Donald Trump. Le président a insisté pour se proclamer vainqueur du concours électoral dans un message sur son compte Twitter.

“Nous avons passé le relais et avons eu des transitions pacifiques et réussies même pendant les périodes les plus controversées”, a ajouté le responsable. Le conseiller a souligné que l’équipe de Biden aura “des gens très professionnels” qui étaient auparavant à la Maison Blanche.

“Je suis assez vieux pour me souvenir de l’affaire Bush contre Gore. La transition n’a commencé qu’à la mi-décembre et est toujours terminée”, a-t-il déclaré.

En ce sens, le conseiller a évoqué l’élection de 2000 au cours de laquelle le républicain George W. Bush et le démocrate et ancien vice-président Al Gore se sont affrontés, et qui s’est terminée par la Cour suprême, qui a réglé le différend sur le dépouillement des voix. dans l’état de Floride, après quoi Bush est finalement devenu président.

Le différend sur la Géorgie

Trump a remis en question lundi la validité du décompte des voix dans l’État de Géorgie, qui a commencé vendredi dernier en raison de l’étroitesse du résultat électoral.

Les résultats partiels en Géorgie donnent à Biden 2 472 002 voix contre 2 457 880 de Trump, une différence de 14 122 voix qui, si elle était confirmée, cimenterait la victoire du président élu virtuel en lui donnant les 16 voix électorales en jeu.

Selon les derniers décomptes, Biden a déjà 306 délégués au Collège électoral, contre le nombre magique de 270 qui donne la victoire aux élections, tandis que Trump en a 232.