Lors d’une conférence de presse de Système de transport collectif Metro a annoncé que le consortium chinois CRRC Zhuzhou Locomotive a le contrat pour la modernisation de la ligne 1 du métro, qui va de Pantitlán à l’Observatoire, dans la ville de Mexico. Les travaux auront un coût approximatif de 392 mille 219 millions 249 mille 180 pesos.

Cette décision est prise après le consortium Construction et auxiliaire ferroviaire (CAF) renoncera au concours, de sorte que le métro a signalé que le consortium chinois sera chargé de procéder à la modernisation intégrale des trains, du système de contrôle et des voies de la ligne 1, elle est considérée comme la proposition la plus solvable en termes de prix, de qualité et le financement.

Avec l’autorisation du Congrès de la capitale pour ce projet de modernisation, il comprend l’achat de trains, la réhabilitation du réseau de voies et un nouveau centre de contrôle CBTC. Le coût de ce renouvellement peut atteindre hjusqu’à 39 milliards de pesos grâce à un contrat de prestation de services à long terme

Il s’agit de l’un des contrats les plus importants de la période de six ans. Parmi les entreprises participantes, la China Railway Construction Corporation Company (CRCC) a été celle qui a présenté la proposition la moins chère. C’est la même firme qui allait être en charge de la construction du train Mexique-Querétaro, le projet a été annulé lors de la dernière administration et repris par le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador.

Ce fut l’une des œuvres les plus critiquées du mandat d’Enrique Peña Nieto, après avoir révoqué en 2014 l’appel d’offres accordé au CRCC. Cela s’est produit avant la publication de l’enquête journalistique dans laquelle il a été rapporté que l’épouse du président, Angélica Rivera, avait acheté un hôtel particulier de luxe à Grupo Higa, un entrepreneur gouvernemental avec une participation dans la société Teya, qui est partenaire de la société. Asiatique.

Le contrat se compose de un durée de 19 ans (quatre pour la mise en œuvre et 15 pour la maintenance) spécifiquement dans la fourniture de 30 trains de roulement pneumatiques, ballast et changement de voie, un système de signalisation, l’installation d’un système de communication ferroviaire, le remplacement du système de tunnel et de ventilation, en plus de la réhabilitation ou de la fourniture de l’atelier de entretien.

La firme choisie était l’une des 18 initialement enregistrées et l’une des deux ayant présenté une proposition économique.

De son côté, la société basée à Pékin était bien en dessous de son concurrent, avec une proposition de 32 219 millions de pesos, tandis que la société espagnole CAF proposait un montant de 46 657 millions de pesos.

L’entreprise gagnante a de l’expérience dans la construction ferroviaire, bien qu’elle n’ait pas participé à des projets de trains pneumatiques tels que celui requis pour la ligne 1 du métro de la capitale. Contrairement à la firme européenne qui a une expérience dans ce domaine, elle a même participé à des projets de métro, où elle a fourni des flottes de trains à partir de 1992 et a également mené des activités de maintenance dans le système de transport.

Ce n’est pas la première fois que la firme asiatique signe pour l’Amérique latine, elle le fait dans des pays comme la Colombie, le Chili et le Brésil. C’est la première fois que vous entrez dans un projet à Mexico. CRCC cherche également à atteindre le marché américain.

Pour le contrat avec le métro de la capitale, cette entreprise est soutenue par la société française Thales, qui se caractérise par la réalisation de travaux liés à la technologie, tels que les systèmes de sécurité urbaine et le péage.

