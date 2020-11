Après six ans en tant que minorité, les démocrates ont une chance difficile mais réelle d’arracher le contrôle du Sénat aux républicains en janvier, et plus d’opportunités en 2022. Cependant, à mesure que les États deviennent plus clairement définis par parti, il est de plus en plus difficile pour les démocrates d’obtenir une majorité et de la conserver.

Miami World / apnews

Grâce aux élections de ce mois-ci, les démocrates détiendront les quatre sièges du Sénat de l’Arizona l’année prochaine – où la tendance pour les deux partis est presque la même – et du Colorado, qui est de plus en plus démocrate. Si au deuxième tour de janvier, ils remportent les deux sièges en Géorgie, qui s’est récemment penché vers eux, ils commanderont le Sénat grâce au vote décisif du vice-président élu Kamala Harris et la Chambre serait 50-50.

Pourtant, alors que les démocrates ont réalisé ces gains et d’autres depuis qu’ils ont perdu le contrôle lors des élections de 2014, ils ont perdu les fondements de leur ancienne majorité. Finis les sièges de l’Alabama, de l’Alaska, de l’Arkansas, du Dakota, de la Floride, de l’Indiana, de l’Iowa, de la Louisiane, du Missouri, de la Caroline du Nord et de la Virginie occidentale, qui se sont tous penchés vers les républicains lors de l’élection présidentielle.

De plus, trois démocrates du Sénat sont originaires d’États avec lesquels le président Donald Trump s’est facilement échappé lors de l’élection où il a perdu contre Joe Biden. Les sénateurs Joe Manchin, 73 ans, de Virginie-Occidentale; Jon Tester, 64 ans, du Montana, et Sherrod Brown, 68 ans, de l’Ohio, sont des noms qui pèsent et que sans eux, les démocrates ne pourraient pas conserver ces sièges.

Rien n’est gravé dans la pierre en politique, où une situation peut changer brusquement. Outre la Géorgie, les démocrates espèrent gagner des sièges au Sénat en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, au Wisconsin et au Texas, à mesure que la population hispanique de l’État augmente.

“Il y a quelques années, les gens auraient ri à l’idée de deux sénateurs démocrates de l’Arizona”, a déclaré le sénateur Chris Van Hollen, du D-Maryland. Le message de Biden d’unir le peuple sera un «bastion potentiel dans certains de ces États» pour les candidats démocrates.

Les récentes élections soulignent comment les États sont devenus de fortes colonnes partisanes et ce modèle de loyauté devrait persister largement à l’avenir. Lors des élections de 2022, les démocrates défendront 13 sièges au Sénat, tous dans des États où Biden a gagné. Trump a remporté 18 des 21 sièges que les républicains protégeront. Biden en a remporté deux de plus et l’Associated Press n’a pas encore déclaré le vainqueur de la présidentielle en Géorgie.