Narrative | Dimanche 24 janvier 2021

Le nombre de cas confirmés de contagion par COVID-19 atteint déjà 98 923 764 personnes dans le monde, desquelles 64 440 515 ils ont déjà récupéré. Etats-Unis concentre le plus grand nombre de cas avec 25 014 783, suivi de Inde, Brésil et Russie avec 10,654,533, 8,816,254 et 3,679,247 cas respectivement.

Tendances globalesInfection activeInfectéDécédéRétabliTotalTotalDernier jourTotalDernier jourTotalDernier jour1. Etats-Unis: 1. Etats-Unis: 25.014.7831. France: 67.4031. États-Unis: 417,5391. Royaume-Uni: 6101. Inde: 10.316.7861. France: 30.6752. Royaume-Uni: 2. Inde: 10.654.5332. Espagne: 42.8852. Brésil: 216.4452. France: 5212. USA: 9,936,9692. Russie: 22.2693. France: 3. Brésil: 8 816 2543. Royaume-Uni: 30.0473. Inde: 153,3393. Russie: 4783. Brésil: 7,791,5513. Brésil: 16219

De même, ils ont rejoint 289 330 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, ce qui signifierait une augmentation 0,29% par rapport au dernier rapport. France est le pays qui a confirmé le plus de nouvelles infections avec 67 403, suivi de Espagne après avoir signalé 42 885 nouveaux patients. Ils les accompagnent Royaume-Uni après inscription 30 047 nouveaux cas et Russie après avoir signalé 20 800 nouvelles infections dans le pays.

En tout, le nombre de décès dans le monde s’élève actuellement à 2.123.969 personnes, après avoir rejoint 4 320 nouveaux décès dans le dernier rapport. Etats-Unis est le pays avec le plus grand nombre de victimes à ce jour avec 417 539 décès, suivis de Brésil, Inde et Mexique avec 216.445, 153.339 et 149.084 décès respectivement.

La première nouvelle de cette nouvelle version du coronavirus est venue de la ville de Wuhan, dans Chine, il 31 décembre 2019. Depuis lors, l’infection s’est répandue sur tout le continent, brisant les frontières pour dévaster le reste des pays du monde. Dans le dernier rapport, ils ont été détectés 154 nouveaux cas dans le pays et actuellement 2 675 Les gens sont sous l’influence de maladies causées par le virus.

