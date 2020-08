L’actrice Paty Navidad fait sensation dans les réseaux en évoquant les dégâts du vaccin contre le coronavirus L’artiste met en garde contre les dangers et accuse même le gouvernement fédéral du Mexique et la société pharmaceutique Auparavant, la célèbre avait déjà provoqué la polémique pour ses déclarations sur Covid-19

L’actrice mexicaine Paty Navidad ne connaît pas les réserves et depuis le début de la pandémie, elle a « attiré » les projecteurs sur son image et de quelle manière, maintenant après avoir dit qu’elle ne croyait pas au coronavirus, elle fait sensation sur les réseaux sociaux pour vaccin contre Covid-19.

C’est via le compte Instagram Despierta América qu’une vidéo de l’actrice a été divulguée à travers laquelle elle révèle ce qui se passe avec le prétendu remède contre ce virus.

À des occasions précédentes, Paty Navidad avait déclaré à propos du vaccin contre le coronavirus qu’ils pouvaient implanter des micropuces pour les esprits.

Sans «cheveux sur la langue», le bel artiste est resté ferme et, de manière sérieuse et formelle, a rendu compte des dommages que la dose qu’ils estiment mettre au Mexique pourrait avoir.

Même la société pharmaceutique qui le développe et qui l’aura pour le pays dans les mois à venir, a reçu une critique de la femme sculpturale.

Et pour ne laisser personne en dehors de ses propos, il a donné au gouvernement mexicain un « rozón » parce qu’il assure qu’ils ne seront responsables de rien.

Donc, comme vous vous en souvenez, ce n’est pas la première fois que Paty Navidad parle du coronavirus, ce n’est que maintenant qu’elle critique le vaccin.

Donc, comme vous vous en souvenez, ce n'est pas la première fois que Paty Navidad parle du coronavirus, ce n'est que maintenant qu'elle critique le vaccin.