MOGADISCIUM, Somalie (AP) – Alors que les pays plus riches se bousculent pour distribuer les vaccins COVID-19, la Somalie reste l’un des rares endroits sur la planète où une grande partie de la population ne prend même pas le coronavirus au sérieux. Certains craignent que cela se révèle plus meurtrier que quiconque ne l’imagine.

“Certes, notre peuple n’utilise aucune sorte de mesures de protection, de masques ou de distanciation sociale”, a déclaré Abdirizak Yusuf Hirabeh, directeur du gouvernement pour les incidents COVID-19, dans une interview. “Si vous vous déplacez dans la ville (de Mogadiscio) ou à la campagne, personne n’en parle même.” Mais les infections sont à la hausse, a-t-il ajouté.

Ce sont des endroits comme la Somalie, la nation de la Corne de l’Afrique ravagée par trois décennies de conflit, qui seront les derniers à recevoir les vaccins COVID-19 en quantités importantes. Avec une partie du pays toujours contrôlée par le groupe extrémiste Al Shabab lié à Al-Qaïda, le risque que le virus devienne endémique dans certaines zones difficiles d’accès est élevé – une crainte pour certaines parties de l’Afrique au milieu de l’arrivée des vaccins. , ce qui devrait être lent.

“Il n’y a pas de recherche réelle ou pratique sur la question”, a déclaré Hirabhe, qui est également le directeur de l’hôpital Martini à Mogadiscio, le plus grand à traiter les patients COVID-19. Il a vu sept nouveaux patients lui-même le jour où il a parlé à l’AP. Il a reconnu que ni les installations ni l’équipement ne permettaient à la Somalie de faire face au virus.

Moins de 27 000 tests ont été effectués pour le virus en Somalie, un pays de plus de 15 millions d’habitants, l’un des taux les plus bas au monde. Moins de 4 800 cas ont été confirmés, dont au moins 130 décès.

Certains craignent que le virus ne sape la population comme une autre fièvre mal diagnostiquée, mais mortelle.

Pour le mendiant Hassan Mohamed Yusuf, 45 ans, la peur est devenue presque une certitude. «Au début, nous avons vu ce virus comme une autre forme de grippe», a-t-il déclaré.

Plus tard, trois de ses jeunes enfants sont décédés des suites d’une toux et d’une forte fièvre. En tant que résidents d’un camp de fortune pour personnes déplacées par le conflit ou la sécheresse, ils n’avaient pas accès aux tests de dépistage du coronavirus ni à des soins adéquats.

Dans le même temps, a ajouté Yusuf, le virus a affecté ses tentatives de collecter des fonds pour prendre soin de sa famille car “nous ne pouvons pas nous rapprocher suffisamment” des gens pour mendier.

Au début de la pandémie, le gouvernement somalien a tenté de mettre en œuvre certaines mesures pour limiter la propagation du virus, en fermant les écoles et en annulant tous les vols intérieurs et internationaux. Les téléphones portables apportaient de plus en plus de nouvelles sur le virus.

Cependant, la distanciation sociale appliquée en premier a quasiment disparu des rues, des marchés ou des restaurants du pays. Jeudi, quelque 30000 personnes ont emballé un stade de Mogadiscio pour regarder un match de football régional, sans masque facial ni autres mesures pour se protéger du virus.

Un facteur en faveur du pays africain est la jeunesse relative du peuple somalien, a déclaré le Dr Abdurahman Abdullahi Abdi Bilaal, qui travaille dans une clinique de la capitale. Plus de 80% de la population du pays a moins de 30 ans.

“Le virus est là, absolument, mais la résilience des gens est due à l’âge”, a-t-il ajouté. C’est le manque d’enquêtes post-mortem dans le pays qui empêche la véritable propagation du virus d’être détectée, a-t-il ajouté.

Le prochain défi en Somalie n’est pas seulement d’obtenir les vaccins COVID-19, mais de persuader la population de les accepter.

Cela prendra du temps, “tout comme il en a fallu à notre peuple pour croire aux vaccins contre la polio ou la rougeole”, a déclaré un Bilaal inquiet.