L’ancien président du Pérou Martín Vizcarra.

Le jury électoral Spécial Centre Lima (JEE) 2 a exclu la candidature de l’ancien président Martín Vizcarra du parti Somos Perú au Congrès pour irrégularités présumées, une décision qui L’ancien président a déjà annoncé qu’il ferait appel car ils ont satisfait à “toutes les exigences”.

Selon l’organe électoral, la décision d’exclusion a été motivée parce que Vizcarra n’a pas présenté toutes les informations requises concernant ses revenus, ses avoirs et ses revenus, ce qui “constitue une cause d’exclusion prévue au paragraphe 8, numéro 23.3 de l’article 23 de la loi sur les formations politiques”.

Plus précisément, la décision du JEE se fonde sur le fait que Vizcarra n’a pas déclaré les parts qu’elle détient dans la société Agrotécnica Estuquiña SA

Cependant, via votre compte Twitter, l’ancien président a assuré que “nous nous sommes conformés à toutes les exigences et procédures pour demander notre enregistrement”, Pour ce que “Nous ferons appel et nous espérons que la session plénière du Jury National Elections (JNE) se réglera avec objectivité et justice.”

“Nous continuons la course électorale et nous continuons à travailler fermement ensemble”, Vizcarra a détaillé, malgré l’exclusion.

L’ancien président péruvien Martín Vizcarra s’adresse aux médias en dehors du Congrès

Après cette décision, l’ancien président a trois jours pour présenter son appel, sauvé par «El Comercio», après quoi le JNE a encore trois jours pour convoquer une audience publique et trois autres pour émettre une résolution.

Vizcarra a annoncé en novembre qu’il se présenterait comme candidat au poste de député aux élections d’avril 2021, après qu’une motion de censure adoptée par le Congrès pour son implication dans l’affaire de corruption “ Club de la Construcción ” l’a retiré du pouvoir, ouvrant l’une des étapes les plus récentes de l’instabilité politique dans la région, dans un pays qui a eu quatre présidents en moins de quatre ans.

En remplacement de Vizcarra, Manuel Merino, qui jusque-là avait été président du Congrès, prit la direction de l’État. Il a démissionné seulement cinq jours plus tard en raison des protestations massives contre sa nomination, qui ont ouvert la porte au député Francisco Sagasti, qui en principe dirigera le Pérou en fonction jusqu’aux prochaines élections.

(Avec des informations d’Europa Press)

