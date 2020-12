Ils enquêtent pour savoir s’il s’agit d’un adolescent de 14 ans porté disparu depuis cinq jours

Hier après-midi, au milieu de la recherche désespérée de Florence romaine, l’adolescent de 14 ans disparu il y a cinq jours à Mendoza, forces de police provinciales ils ont trouvé un corps dans la zone de ratissage

Le corps était enveloppé dans des couvertures, partiellement calciné. Il a été trouvé dans le département de Mendoza de Maipú par le personnel du Police scientifique et unité fiscale des homicides.

“Nous avons trouvé un corps qui correspond en principe aux caractéristiques de Florence Romano”, le procureur en chef des homicides, Fernando Guzzo, a détaillé lors d’une conférence de presse, bien qu’il ait ajouté que Pendant la nuit, le groupe du laboratoire de médecine légale travaillera pour que «la confirmation soit soit de nature scientifique».

Aujourd’hui à 1h50 du matin, le corps médico-légal provincial a confirmé qu’il s’agissait du corps de Florence.

Pour l’instant, le résultat de l’autopsie est attendu pour déterminer la cause du décès: les chercheurs parlent d’un corps partiellement brûlé. On estime qu’il a été incendié après la mort pour tenter de cacher le fait.

L’identification, confirmée par les sources de la cause Infobae, a été réalisée par le biais du Registre provincial des empreintes génétiques, qui a utilisé un ordinateur médico-légal appelé RapidHit capable de établir un profil génétique en 90 minutes ou moins, avec le Laboratoire des empreintes du parquet provincial, qui a déjà plus de 50 mille profils interrogés.

La machine RapidHit avec laquelle le corps de Florence a été identifié.

Pour la disparition de l’adolescent, ils ont déjà été arrêtés Pablo Arancibia (33) et Micaela Mendez (27 ans). L’unité fiscale des homicides, en charge de Claudia Rios, avait précédemment inculpé le couple du crime de fémicide co-écrit. L’adolescente a disparu samedi dernier alors qu’elle était prétendument en route pour rencontrer ses amis, mais il a été déterminé par la suite qu’elle s’était rendue au domicile des détenus.

romain Il a quitté sa maison à Guaymallén et a pris un bus pour se rendre dans la ville de Maipú. Cependant, elle n’est jamais revenue et la recherche désespérément depuis. La famille ra déposé la plainte pour enquête sur l’endroit où il se trouve dimanche et, au fil des jours, les enquêteurs ont vérifié par l’activité de sa carte SUBE que Florence s’était bien rendue à cet endroit.

Cependant, comme on l’a trouvé, elle n’y est pas allée pour rendre visite à un ami, mais pour se rendre au domicile de Pablo Arancibia (33 ans) et Micaela Méndez (27 ans), un couple qui vit dans l’allée Berra, située au milieu de la rue Padre Vázquez à 2500.

Arancibia et Méndez, à qui les proches de la jeune fille disparue ont dit qu’ils ne savaient pas, Ils ont été arrêtés. L’enquête a établi que l’adolescent maintenait contactez-les via le réseau social Instagram et qu’ils avaient accepté de se rencontrer ce jour-là, ce qui a été confirmé par les deux, selon divers médias provinciaux.

En donnant votre version, Ils ont dit qu’ils étaient avec Florencia et ont ajouté qu’elle était partie dans l’après-midi. L’homme a même assuré qu’il l’avait accompagnée à l’arrêt de bus, qui a été abandonné car aucune caméra locale ne l’a pris et le SUBE de la fille n’a enregistré aucun autre voyage.

L’histoire des personnes arrêtées a éveillé les soupçons de la procureure des homicides Claudia Ríos. La police de Mendoza a fait une descente dans la maison du couple et Des traces de sang ont été retrouvées dans une pièce, à qui elle appartient est encore inconnue. Ils ne sont peut-être pas humains, car Arancibia travaille comme boucher. Ce qui est certain, c’est que Des échantillons d’ADN ont été prélevés sur les proches de Florencia et un contrôle négatif a été effectué.

Le corps a été enveloppé dans des couvertures et a été retrouvé au 2300 rue Maipú par le personnel de la police scientifique et de l’unité fiscale des homicides (avec l’aimable autorisation du journal Los Andes)

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, les détenus sont les derniers à voir Florence. Aucun des habitants de l’allée Berra n’a vu l’adolescent, bien qu’ils aient prétendu avoir entendu une dispute.

Quant au couple détenu, il y a deux informations qui attirent l’attention du procureur Ríos: l’une provient du téléphone portable de la jeune fille. Le dernier message qui est sorti de cet appareil était à 18 h 55 samedi. Florencia a contacté un ami à Guaymallén à ce moment-là et Il lui a dit qu’il était à l’arrêt, attendant le bus. Cinq minutes plus tard, le téléphone s’est éteint et est resté ainsi depuis. Le procureur gère la possibilité que ce n’était pas l’adolescent qui a écrit ce message.

L’autre fait frappant était qu’Arancibia avait des rayures sur son corps. L’homme a affirmé qu’un chat l’avait griffé.

Les suspects feront face à une audience de détention provisoire dans les prochains jours: tous deux sont inculpés comme co-auteurs du fémicide du mineur. Le motif de l’événement est inconnu, mais les preuves sont nombreuses: le boucher Arancibia a environ 50 blessures sur son corps. D’un autre côté, il a avoué que Florence était chez lui. Il y a aussi une vidéo qui le montre à sa recherche à l’arrêt de bus à midi de l’événement.

Plus tard, il a assuré qu’il l’avait ramenée à l’arrêt, cependant, cette vidéo n’a pas été trouvée.

Ce mercredi, Des centaines de personnes de Mendoza se sont rassemblées au kilomètre 0 de la ville de Mendoza et bien d’autres ont également fait une coupe partielle sur l’accès est dans le département de Guaymallén pour exiger l’apparition de Florencia vivante, sans connaître encore le résultat de l’étude du Forensic Medical Corps.

Ce matin, l’équipe chargée de l’enquête a reçu les antécédents d’Arancibia. Deux femmes l’avaient précédemment accusé devant le tribunal, l’une pour menaces, l’autre pour avoir prétendument subi une privation illégitime de liberté. La deuxième affaire, cependant, était toujours pendante.

Avec des informations de Walter Darío Vázquez.

