Un agent de santé désinfecte des zones de la ville de León 13, au nord-ouest de San José (Costa Rica) contre le covid-19. . / Jeffrey Arguedas / Archives

San José, 19 déc. . .- Les autorités du Costa Rica ont averti ce samedi que les lits de soins intensifs ont une occupation élevée et que l’espace pour les patients les plus critiques est “au sommet”, en vue de maintenir une surveillance constante de la capacité hospitalière. .

Le ministre de la Santé, Daniel Salas, a exprimé dans un communiqué de presse que le pays se trouve dans une “situation hautement dangereuse”, dans laquelle les personnes gravement malades peuvent être laissées sans soins.

“Environ un tiers des patients atteints de covid-19 admis en soins intensifs souffriront d’insuffisance rénale et nécessiteront donc un lit de soins intensifs. Ce seuil que nous avons atteint aujourd’hui nous expose au risque de ne pas pouvoir les soutenir. que ces patients exigent. Nous devons réagir, le système de santé n’est pas infini et nous arrivons à une situation extrêmement dangereuse », a déclaré Salas.

De son côté, la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) a révélé dans un rapport qu’elle analysait la capacité hospitalière des lits covid-19 dans le réseau de la prestation des services de santé, << qui à l'heure actuelle présente un taux d'occupation élevé, étant le de lits de critiques celui qui est au sommet ".

Selon les données officielles, le Costa Rica, pays de 5 millions d’habitants, compte 359 lits de soins intensifs, dont 107 sont dédiés aux patients les plus critiques.

«Le CCSS dispose toujours de lits dans des unités de soins intensifs pour la prise en charge des patients atteints de covid-19. Il s’agit d’un processus très dynamique, qui nous rapproche de plus en plus de la capacité maximale. Nous déployons tous les efforts de coordination possibles dans les hôpitaux nationaux, régionaux et périphériques et déterminons où les nouveaux patients peuvent être traités », a déclaré le directeur médical du CCSS, Mario Ruiz.

Le responsable a également appelé la population à prendre soin d’elle-même en maintenant les mesures d’utilisation des masques, de lavage des mains, de mise à distance physique et en évitant les foules, notamment lors des prochaines vacances.

Les autorités sanitaires ont indiqué dans leur rapport qu’au cours des trois dernières semaines, elles ont observé “un grand nombre de personnes agglomérées dans les lieux publics ne respectant pas les mesures sanitaires recommandées, qui est un terrain fertile pour le virus SRAS-CoV-2” et ce type de “Les comportements des gens qui font que le virus se propage facilement et beaucoup développent la maladie.”

«Nous l’avons dit et nous le répétons. Dans le cas où la tendance à l’augmentation de la demande de services d’hospitalisation due au covid-19 se poursuit, nous dépasserons notre capacité en lits et nous ferons face à la situation douloureuse que d’autres pays ont connue. Le CCSS a fait sa part. Il appartient aux gens d’être responsables de prendre soin de leur santé et de celle des autres », a déclaré Ruiz.

Les autorités costariciennes ont déclaré que la bataille contre le covid-19 n’est pas gagnée dans les hôpitaux, mais dans les maisons et les rues avec le comportement responsable de toutes les familles.

Les données du ministère de la Santé indiquent que, vendredi dernier, il y avait un total de 157 472 cas de covid-19 et 125 488 personnes se sont rétablies. Alors que 625 au total sont hospitalisés simultanément, 254 d’entre eux sont en réanimation.

Le Costa Rica maintient pratiquement toutes les activités économiques ouvertes après plusieurs mois de fermetures et d’ouvertures progressives.

Le ministre de la Santé, Daniel Salas, a déclaré vendredi dans un entretien avec Efe que la situation du pays est “critique” et qu’il appartient à la population d’en porter la responsabilité, et a exclu de fortes fermetures d’activités économiques, car cela aggraverait la situation de chômage et la crise économique que la pandémie a engendrée.