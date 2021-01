Photo d’archive montrant deux avions d’Air France et de KLM à l’aéroport de Schipol à Amsterdam, aux Pays-Bas. . / Toussaint Kluiters / Archives

San José, 10 janvier. . .- Les autorités du Costa Rica ont célébré ce dimanche la réactivation des vols internationaux que connaît la province de Guanacaste (Pacifique), l’une des principales zones touristiques du pays.

Dans les premiers jours de janvier, la compagnie aérienne KLM a repris ses opérations à l’aéroport Daniel Oduber, dans la ville de Liberia, Guanacaste, avec trois vols directs hebdomadaires au départ d’Amsterdam.

Ce week-end, l’aérogare a reçu des vols de deux nouvelles routes de la compagnie aérienne United Airlines depuis les villes américaines de San Francisco et Los Angeles, et a également desservi des vols suspendus en raison de la pandémie des compagnies aériennes KLM, Delta Airlines, West Jet et United.

“Dans chacun de ces vols vient l’espoir pour le Costa Rica, dont la reprise économique sur les côtes et dans les zones rurales est étroitement liée au tourisme”, a déclaré le ministre du Tourisme Gustavo Segura dans un communiqué.

Les itinéraires qui ont repris les opérations vers Guanacaste cette semaine sont KLM depuis Amsterdam; Delta Airlines au départ de Los Angeles; West Jet de la ville canadienne de Calgary et United Airlines de Chicago.

César Jaramillo, directeur général de CORIPORT, la société de gestion de l’aéroport, a souligné l’effort conjoint avec le gouvernement pour réactiver progressivement les opérations.

«Commencer 2021 avec l’annonce de deux nouveaux vols United est une belle réussite car cela nous relie directement aux villes de San Francisco et Los Angeles, considérées comme des axes stratégiques pour attirer le tourisme. Nous maintenons l’application de protocoles sanitaires stricts qui garantissent un transit sûr des passagers et des collaborateurs », a ajouté Jaramillo.

La province de Guanacaste est l’une des principales zones touristiques du Costa Rica, car elle possède de nombreuses plages, forêts, volcans, rivières, activités culturelles et d’aventure, entre autres attractions.

Le tourisme est l’un des principaux moteurs de l’économie costaricaine et a été l’un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de covid-19.

Depuis octobre dernier, le Costa Rica a maintenu ses frontières aériennes ouvertes aux touristes et aux vols de pratiquement tous les pays, afin d’encourager la reprise du secteur du tourisme.

Ce pays de 5 millions d’habitants accueillait un peu plus de 3 millions de touristes chaque année avant la pandémie.

En 2020, le Costa Rica aurait à peine atteint le million de touristes et ses revenus touristiques auraient chuté de 65% par rapport à 2019, selon le ministre Segura, a déclaré le ministre Segura dans une interview à Efe fin décembre.

La stratégie du Costa Rica pour 2021 est d’être reconnu par les voyageurs comme un pays où ils peuvent profiter en toute sécurité de la nature et d’autres attractions touristiques en période de pandémie.

Les établissements touristiques fonctionnent selon une série de protocoles de santé et de distanciation physique, afin d’éviter la contagion du covid-19.