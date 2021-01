Le Superclassic entre Boca et rivière laissé place à la controverse. Le banc des remplaçants en visite était déjà quelque peu bouleversé par le manque de Buffarini à De la Cruz, qui Fernando Rapallini sanctionné (à juste titre) d’un carton jaune, bien que la délégation millionnaire ait compris qu’elle méritait une sanction plus sévère. Et 28 minutes après le début de la première mi-temps, il a explosé directement. L’étincelle: Le coup de Jorman Campuzano à Jorge Carrascal, ce qui a également conduit à l’affichage de l’acrylique jaune, mais la couleur devait être différente …

Du colombien au colombien. Le fantasme du groupe a déplacé la balle et le milieu de terrain stoppeur lui a mis un frein avec un coude au niveau de la gorge. Le juge Rapallini a mis en garde, a accusé l’infraction, mais n’a sanctionné l’impact que par un avertissement, ce qui a provoqué la protestation de toute la rivière.

Campuzano a utilisé le coude comme une arme sans tenir compte du risque ou des conséquences pour son adversaire; par conséquent, il aurait dû être expulsé. La personne qui a enfreint l’autorité de la réunion était l’assistant numéro 2, Gabriel Chade. En même temps, il a dû lui notifier que cela représentait une action de l’envoyer aux vestiaires, ce qui ne s’est pas produit.

L’émission officielle a reproduit un dialogue entre le personnel des entraîneurs en visite et l’arbitre assistant. “Il y avait un coude dans le visage”, a crié Marcelo Gallardo avec colère. Matías Biscay, l’aide de camp de la Doll, aurait fait remarquer “vous avez vu le coude de près”. À quel Chade, en langue des signes, il aurait répondu que le coup avait été à l’épaule. Clairement, une erreur de l’organe d’arbitrage, notamment dans la communication.

Mais le regard resta sur Chade et Campuzano. La ligne a raté un hors-jeu clair à 9 minutes de la seconde période, quand Ábila a plongé en avant et s’est retrouvé face à face avec Armani, qui est sorti et a anticipé de manière experte.

Et le milieu de terrain a été expulsé quelques instants plus tard pour un double jaune, après avoir appliqué une gifle à Matías Suárez au visage.

L’ouverture du tableau de bord, la conquête signée par Ramón Ábila après 9 minutes d’action, a également suscité la polémique. Emmanuel Mas s’est projeté avec expertise sur la gauche après un bon transfert de Zárate et a pris un centre ponctuel chargé de poison pour l’entrée de Wanchope, apparu derrière Paulo Díaz. Javier Pinola a levé la main, demandant un hors-jeu. Mais les images télévisées ont prouvé que l’attaquant était sur la même ligne de son score.

