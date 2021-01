Bref de Boca dédié à Maradona

Le contenu audiovisuel avec lequel Boca a tiré le 25 novembre 2020 Diego Maradona, l’un de ses plus grands ambassadeurs, l’a amené à concourir pour un prix dans l’une des catégories de l’édition 2020 du Prix ​​Samba Digital, qui distingue les meilleures campagnes et actions digitales développées par des clubs, des entités et même des acteurs en Amérique latine.

Depuis la triste perte de Diez fin novembre de l’année dernière, les Xeneize lui ont rendu plusieurs hommages qui ont été diffusés via les réseaux sociaux, au-delà des drapeaux accrochés dans la Bombonera à chaque match à domicile, le patch en l’honneur de Maradona qui a été estampillé sur le maillot, la célébration du premier but marqué après sa mort (et dédié à sa fille Dalma dans la surface) qui dépendait de la spontanéité de l’équipe. Dimanche dernier, en outre, il a célébré la coupe nationale argentine qui portait le nom et le prénom de la star.

Après une sélection parmi plus de 100 campagnes, les 18 finalistes ont été regroupés en trois groupes: Action sociale, Engagement et Contenu audiovisuel, où Boca a atteint la finale avec les œuvres de cinq autres institutions.

#DiegoEterno, l’un des hashtags que Boca a promu sur les réseaux sociaux (REUTERS / Marcelo Endelli)

Le vote aura un jury composé de 36 professionnels issus de domaines liés au contenu (Marketing & Communication & Digital) d’entités, de clubs, d’entreprises et de grands médias tels que la FIFA, la Football Association (FA), la Ligue 1, AC Milan (ITA), AS Monaco (MON), Bayern Munich (ALE), Eintracht Francfort (ALE), Everton FC (ING), Liverpool FC (ING), Olympique Lyonnais (FRA), Orlando Magic (USA), Paris Saint -Germain (FRA), SSC Napoli (ITA), Tottenham Hotspur (ING), Grupo Globo (BRA), UOL (BRA), ESPN (ARG / BRA / CHI), Big Data Sports (ARG), MKT Registered (ARG) , Marca de Gol (ARG), El Comercio (PER), MKT Esportivo (BRA), Maquina do Esporte (BRA), Oh My Goal (USA), Two Ten Eight (ALE), Ecofoot (FRA), Live Wire (ING ) ainsi que des représentants de Facebook et Twitter.

Boca est entré dans le groupe des finalistes dans la section Contenu audiovisuel avec América du Mexique, Botafogo du Brésil, Peñarol de l’Uruguay, Tour de Fred (Fluminense du Brésil) et Talleres de Córdoba, qui avec son court La Vida a tu Lado était également nominé parmi les meilleurs en engagement.

La Bombonera, avec la boîte Maradona allumée, en hommage à Diego

La liste des finalistes:

CONTENU AUDIOVISUEL

Amérique (MEX) – 104 ans

Boca Juniors (ARG) – #DiegoEterno

Botafogo (BRA) – Annonce Honda

Peñarol (URU) – Retour au football

Ateliers (ARG) – La vie à vos côtés

Fred (BRA) – Tour do Fred

ACTION SOCIALE

AFA (ARG) – Personne n’est champion seul

· Bahia (BRA) – Imaginez un isolement social pendant des années?

· Ceará (BRA) – Corrida dos Privilégios

CBF (BRA) – Seleção Brasileira Solidária

Chivas (MEX) – Jeu X La Equidad

Fluminense (BRA) – Journée de la conscience noire

ENGAGEMENT

· Amérique (MEX) – Merci, infirmières!

Athlético-PR (BRA) – Single to Voice

Atlético-MG (BRA) – Manto da Massa

Deportivo Cali (COL) – Stade virtuel

NBB (BRA) – Reine des fans

Ateliers (ARG) – La vie à vos côtés

