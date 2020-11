Le coût actuel de la construction est favorable à l’investissement, mais un réalignement des prix de l’immobilier au niveau des revenus est également nécessaire.

Le marché immobilier et la construction sont confrontés à une situation très difficile. Le premier a commencé à se rétrécir début 2018, sa contraction s’est aggravée depuis 2019 avec le taux de change et s’est approfondie cette année avec la pandémie. L’activité de construction, quant à elle, est liée à la stagflation que l’Argentine a subie il y a une dizaine d’années, phénomène qui a été accentué par la quarantaine. L’écart entre le revenu en dollars de la population et la valeur des propriétés est à des niveaux records.

Et ainsi et tout, Avec un coût de construction à des niveaux records, si la macro post-pandémie y contribue, le secteur pourrait commencer à décoller au premier semestre 2021.

Telles sont certaines conclusions issues du webinaire «Économie et immobilier» organisé par Reporte Inmobiliario et dans lequel l’économiste a présenté un contexte global et macro et une analyse microéconomique du secteur. Esteban Domecq, fondateur et associé du cabinet de conseil Invecq.

Le coût de la construction en termes de dollar bleu était déjà en septembre 70% inférieur à celui de décembre 2017 (et celui en prenant le dollar bleu de ce mois-là, de 146 $) et 44% inférieur selon le dollar officiel. “Le coût est 64% inférieur à la moyenne historique en dollars bleus et 35% inférieur en dollars officiels, et des valeurs similaires sont observées dans le coût par mètre carré de construction selon les statistiques du rapport immobilier”, a déclaré Domecq.

“Il est devenu clair que le coût de la construction en dollars (bleu, qui est la référence valable, car ce sont eux qui sont atteints) est à son plus bas historique ces dernières décennies, perçant même les valeurs du «rodrigazo», a déclaré Germán Gómez Picasso. «Les données positives sont qu’il semblerait que la macro pourrait s’améliorer après la pandémie et que les conditions sont en place pour que la construction décolle; on se retrouve avec le sentiment qu’il y a encore des possibilités pour le secteur de l’immobilier et de la construction de décoller, ce qui était difficile à croire avant la présentation », a ajouté le partenaire Real Estate Report.

L’évolution très inégale des salaires et des prix de l’immobilier met un corset sur l’activité immobilière.

Cependant, certaines conditions doivent être remplies. Domecq a précisé que Malgré la baisse de 15% des prix de l’immobilier en dollars, le salaire moyen (également en dollars) ne couvre actuellement que 21% de la valeur moyenne du mètre carré, moins de la moitié de la moyenne historique de 53% et moins de un tiers du niveau record de 67%.

«Cela implique que pour accéder à un appartement de 80 mètres carrés, il faut 31 années complètes (de salaires)», précise l’analyste. “Au mieux, avec un salaire de 747 $, en prenant le dollar officiel, cela prendrait 18 ans.” Et c’est parce qu’au cours des quinze dernières années, le coût en dollars du mètre carré a augmenté de 174%, contre seulement 15% du salaire moyen (si vous prenez le dollar bleu) ou 112% (si vous prenez le dollar officiel).

Restaurer une certaine normalité historique dans le rapport entre le revenu et la valeur du mètre carré (par exemple, pour qu’un salaire moyen puisse acheter entre 40 et 71% d’un m2 ou le nombre d’années de revenus nécessaires pour acheter un appartement de 80 m2 est les salaires en dollars devraient augmenter entre 50 et 100% et le prix du mètre carré entre 20 et 40%.

Le rétablissement d’une relation fonctionnelle entre les prix de l’immobilier et le niveau de salaire moyen nécessitera une forte correction pour les deux variables.

Un tel déséquilibre est à l’origine du fait que 2181 actes de vente ont été enregistrés au CABA en septembre, 24% en dessous de ce qui avait été observé en 2019 et 64% en dessous du même mois 2017. Ainsi, l’achat et la vente de propriétés se sont accumulés en neuf mois une baisse de 56,7% par rapport à la même période en 2019 et de 75,7% par rapport à 2018, qui n’étaient pas exactement des années brillantes.

La reprise dépend essentiellement de la stabilisation macroéconomique et du dollar et d’une réduction ou élimination significative de l’écart de taux de change, pour inverser la tendance des trois dernières années au cours desquelles le dollar a constamment augmenté plus que les matériaux et la main-d’œuvre.

«C’était plus qu’en vue qu’il n’y a rien de plus néfaste pour le marché immobilier que le taux de change; aucun d’entre eux, tous ont eu un fort impact sur les ventes », a déclaré Gómez Picasso.

Du micro, la baisse du coût de la construction au moindre coût depuis 15 ans, comme l’a reconnu le ministre du Développement productif, Matías Kulfas, est un stimulant pour l’activité. D’une part, l’indice synthétique de l’activité de construction (ISAC) de l’Indec a mis en avril, avec une baisse d’une année sur l’autre de 76,1% et déjà en août, il avait réduit la perte à 17%. De plus, l’indice Construya affiche 4 mois consécutifs de croissance (en moyenne) de 9%. La vente de fournitures n’a cessé de croître ces derniers mois: en septembre, l’indice Construya a marqué un rebond de 18,5%, tandis que la vente de ciment a progressé de 10,1%, selon les données de la Portland Cement Manufacturers Association.

Récupération en 2021?

Alors que l’activité est toujours de 27% en dessous du niveau record de fin 2017, a déclaré Domecq, la reprise pourrait être de 25% en 2021. Jusqu’à présent, le coup de pouce est venu du côté de la petite construction, des pièces et des améliorations de la maison et petits projets, auxquels le gouvernement promet d’ajouter une forte augmentation des investissements publics l’année prochaine.

Le panorama mondial, bien qu’encore compliqué par la pandémie et les épidémies dans l’hémisphère nord, est relativement bénin pour l’Argentine. Alors que le prix du pétrole brut a chuté de plus de 40% (une baisse qui s’est accentuée ces derniers jours), dans la même période, le prix mondial de la viande a augmenté de 23%, celui du soja d’un peu plus de 10% et celui du blé 7 , 4% et celle du maïs un peu plus de 3 pour cent. De plus, et malgré la pandémie, la population mondiale aura augmenté en 2020 d’environ 67 millions de personnes et en 2021 elle en ajoutera 80 millions supplémentaires. Une population mondiale disposée à consommer ce que produisent les secteurs les plus compétitifs de l’économie argentine.

Le gouvernement pourrait s’orienter vers un scénario de cohérence macroéconomique, a déclaré Domecq, avec l’approbation du budget 2021 et si la restructuration de la dette avec le FMI le conduisait à un programme de cohérence budgétaire, financière et monétaire et émettait des signaux de modération politique, de mode pour restaurer la confiance et les attentes. Tout cela lui permettrait d’assouplir les contrôles, de réduire l’écart de change et d’accumuler des réserves, au profit d’un excédent commercial qui cette année sera record et le restera dans les années à venir.

Avec les prix actuels, la construction pourrait décoller, tandis que les valeurs qui freinent le marché immobilier s’ajustent. Par ailleurs, le gouvernement a déjà annoncé l’envoi d’un «blanchiment d’argent» au Congrès pour dynamiser les investissements dans la construction.

La clé est la confiance, a déclaré Gómez Picasso, même si pour l’instant la confiance est ce qui manque le plus.

J’ai continué à lire: