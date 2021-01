MEXICO CITY, 27 janvier (.) – Les décès au Mexique ont augmenté de près de 37% entre janvier et août 2020 par rapport à la même période de l’année dernière, ce qui représente une augmentation d’environ 184000 décès, a déclaré mercredi l’institut des statistiques (INEGI), détaillant que Le COVID-19 est devenu la deuxième cause de décès dans le pays au cours de cette période.

Le Mexique a jusqu’à présent signalé plus de 152 000 décès associés à la maladie et se classe au quatrième rang des pays au monde avec le plus grand nombre de décès associés. Les autorités sanitaires elles-mêmes ont reconnu que les personnes qui ont perdu la vie pour cette cause peuvent être des dizaines de milliers d’autres.

«Entre janvier et août 2020, 683 823 décès ont été enregistrés; alors qu’en 2017, 2018 et 2019, il y en avait 467 264, 480 721 et 499 784, respectivement», a déclaré l’INEGI. L’augmentation en 2020 par rapport aux chiffres de 2017 est de plus de 46%.

Au cours des huit premiers mois de 2020, le COVID-19 était la deuxième cause de décès dans le pays, puisque 108658 cas ont été dénombrés, uniquement derrière les maladies cardiaques, avec 141873, et devant le diabète, avec 99733.

Juillet, l’un des mois avec le plus d’infections à coronavirus, a représenté le plus grand nombre de décès, avec 17,1% du total, suivi de juin avec 15,5% et d’août avec 14,9%, selon l’agence.

Le gouvernement mexicain a commencé en décembre à vacciner la population au milieu d’une épidémie de pandémie, qui a même atteint le président Andrés Manuel López Obrador, qui a annoncé qu’il avait eu COVID-19 ce week-end. (Rapport de Raúl Cortés et Sharay Angulo; édité par Abraham González)