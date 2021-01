Le biologiste Lyall Watson dans son travail “Lifetide»Publié en 1979 déclare que« si un nombre suffisamment grand de personnes (Critical Mass) acquiert une nouvelle connaissance ou une nouvelle façon de voir les choses, celle-ci se répandra dans toute l’humanité », pour laquelle il faut qu’un certain nombre de personnes (Masse critique), atteindre une conscience plus élevée et à ce moment l’individu est déjà capable de faire un saut évolutif et de réaliser un changement de mentalité. Cette thèse est connue sous le nom de “Théorie du Centième Singe” et aurait son expression dans la surprise électorale de Donald Trump, candidat en principe totalement réfractaire à la discipline de parti et transformé en «bête noire» de l’establishment néo-conservateur. Ainsi, après le triomphe inattendu de Donald Trump aux présidentielles américaines, on a assisté à l’émergence du soi-disant «scénario téléonomique» (par opposition au «scénario téléologique» actuellement en vigueur) et qui a été marqué par des doses extrêmes de volatilité due à la personnalité paranoïaque de Donald Trump.

La paranoïa autocratique de Donald Trump

Le psychiatre espagnol Enrique González Duro dans son livre Paranoïa (1991), affirme que «les déclencheurs de cette maladie sont très actifs chez les individus qui présentent un narcissisme marqué et qui ont été exposés à de graves frustrations, étant par conséquent dotés d’une faible estime de soi. Cela provoque le déclenchement du mécanisme naturel de Projection, en vertu duquel nous avons tendance à attribuer aux autres ces impulsions, fantasmes, frustrations et tensions qui sont inexplicables, inacceptables et insupportables en nous-mêmes ».

La personnalité de Donald Trump s’intégrerait pleinement dans la description médicale du trouble connu sous le nom de psychose paranoïde car sa pensée est rigide et incorrigible: il ne prend pas en compte les raisons opposées, il ne collecte que des données ou des signes qui confirment le préjudice pour le transformer en conviction et même s’il est atteint dudit trouble délirant il serait tout à fait fonctionnel et n’a pas tendance à montrer un comportement étrange sauf en conséquence directe de l’idée délirante (lire la construction du Mur avec le Mexique). Dans le cas spécifique de Atout, nous serions confrontés à un cas typique de paranoïa mégalomane, illusion de grandeur qui fait que «l’individu se croit doté d’un talent et d’un pouvoir extraordinaires parce que les divinités l’ont choisi pour une haute mission» (restaurer le pouvoir blanc dans une société dans laquelle l’évolution démographique fera de la population blanche une minorité dans le scénario de 2043). Un autre trait de sa personnalité serait son histrionique qui le pousse à «attirer l’attention du public et à être imprudent dans ses déclarations sans se soucier de l’opinion des autres en raison de son manque évident de moralité».

Amendement à la Constitution ou grâce présidentielle pour Trump?

La paranoïa de Atout il aurait été aggravé en étant affecté par le soi-disant «syndrome hydris» cité par le médecin et homme politique anglais David Owen dans son ouvrage «The Hybris Syndrome: Busch, Blair et l’intoxication du pouvoir ». Ce terme vient du mot grec «hybris» qui signifie excès et qui aurait son paradigme dans la tentative d’appliquer le Loi sur l’insurrection cela impliquerait l’utilisation de l’armée qui serait encadrée dans sa devise électorale («Le président de la loi et de l’ordre»). Cependant, la tentative de militarisation du pays tout entier aurait suscité des inquiétudes dans l’establishment dominant et s’est reflétée dans les déclarations du Secrétaire de Défenseur Mark Sper, qui était contre l’application de la loi sur l’insurrection après avoir déclaré que «le racisme est réel dans le pays et que nous devons faire tout notre possible pour le reconnaître, y résister et l’éradiquer». L’irruption médiatique de l’ancien secrétaire du Défense de l’administration Trump, l’ex-général de la Marina, James Mattis en accusant Atout «d’essayer de nous diviser et de la nécessité de nous unir sans lui, en profitant des forces inhérentes à notre société civile».

Cependant, après l’assaut contre Capitole par les adeptes harangués par un Trump totalement énervé, un nouveau front aurait été ouvert pour tenter de déclarer Trump “mentalement instable” et d’appliquer le 25e amendement à la Constitution qui prévoit la succession du président “si le vice-président et la majorité de son cabinet considère qu’il est mentalement ou physiquement incapable d’exercer sa fonction ». Alors que Trump refuse d’accepter les résultats des élections et continue d’alimenter la théorie de la fraude électorale, l’establishment républicain abandonnera un Donald Trump isolé dans sa tour d’ivoire qu’il sera à la merci des futures procédures judiciaires qui l’attendent, sans être exclu que Atout négocie secrètement avec Biden pour obtenir la grâce présidentielle qui l’exonère d’éventuelles charges judiciaires en échange de la reconnaissance de sa défaite.

