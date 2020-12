El Turco García a été éliminé de Masterchef Celebrity et n’a pas pu contenir ses larmes (Vidéo: Telefe)

Célébrités Masterchef, la réalité gastronomique diffusée sur Telefe, a repris son rythme habituel de compétition et dans un nouveau gala d’élimination l’un des favoris du public a été chargé. Après une semaine de playoffs, et dans le cadre d’un jeu d’alliances et de négociations de plus en plus controversé, Claudio le Turc Garcia échoué avec une plaque sans difficultés majeures et a été éliminé de la compétition. Ancien footballeur Il a été renvoyé sous les applaudissements et les larmes et n’a pas pu contenir son, démontrant comment il s’est aimé à ses pairs et en ajoutant une nouvelle histoire d’amélioration personnelle à son passé difficile.

Ils ont également participé à la soirée Sofia Pachano, Fede Bal, le Singe Kapanga, Vicky xipolitakis Oui Rosée Marengo, et mis à l’épreuve les relations entre les participants, dont certains se sont déjà érodés au cours du concours. Pachano, le gagnant du test des avantages, était en charge de former trois couples qui devaient négocier quatre ingrédients décisifs pour chacun de leurs plats. Le Turc était jumelé à Sofia elle-même, qui avait un geste noble, optant pour les grenouilles complexes au lieu du filet de porc, apparemment d’une préparation plus simple.

Le Turc a apprécié le geste et a nommé son assiette en l’honneur d’elle, “Sofia”. “Il m’a laissé un penalty sans gardien”, l’ancien Racing a grafiqué, mais au lieu de se convertir, il l’a jeté à la tribune. Bien qu’il ait obtenu une bonne cuisson de la surlonge, il a échoué sur l’assaisonnement et la sauce. «La viande est bonne, la sauce est oubliée. Ça n’accompagne pas, on se retrouve avec une semi-préparation “, il a résumé Donato De Santis, l’un des jurés.

Le retour du jury à Turco García: il ne l’a pas atteint et a été éliminé de Masterchef Celebrity (Vidéo: Telefe)

Le Turc était en difficulté, et il a atteint la phrase avec le Singe Kapanga, sans aucun doute deux des personnages les plus aimés du concours. “Une icône du football, une icône de la musique”, De Santis a synthétisé la bataille de fond. Et quand le chef italien a mentionné le nom du Turc, la tristesse a envahi tout le studio. “Je n’étais pas content parce que j’étais toujours au programme”a reconnu le singe. Fede Bal symbolisait se poignarder avec un poignard, Sofía Pachano a saisi sa tête, les cris de Leticia Siciliani, de Le polonais et le reste de ses coéquipiers, a servi de signe de combien le Turc était aimé pendant ces mois de compétition.

“J’ai tellement de choses à vous dire que je ne sais pas par où commencer”, a reconnu le chauffeur. Santiago del Moro avant de lui donner quelques mots émouvants pour ses adieux. «Vous êtes l’un des plus aimés ici. Un gars sympa, le plus drôle de tous. Nous avons adoré vous rencontrer “, a déclaré del Moro et l’a transmis au jury, qui avait des mots similaires pour García, un nom pas entièrement connu en dehors de la scène du football jusqu’à sa percée sur Masterchef Celebrity.

“Nous avons appris à vous connaître et à admirer votre histoire d’amélioration “, Il a pris le mot Germán Martitegui. «Ce que vous avez fait était titanesque, de là où vous avez commencé à où vous avez fini. De tout mon cœur, je vous souhaite le meilleur », a ajouté le jury. Dans le même esprit, son collègue a déclaré: Damien Betular. «C’était très agréable de vous rencontrer, vous êtes l’icône du plaisir. Vous avez un mal qui est nécessaire dans la cuisine et tout le monde ne l’a pas », a analysé le chef. Dans le même sens, il s’est manifesté De Santis: “Une grande partie de la joie me quitte lorsque vous vous voyez quitter le concours.”

Comme si les émotions ne suffisaient pas, le propre mot du Turc manquait. “Je sais que cela devenait de plus en plus difficile pour moi, je suis très triste”, a reconnu l’ancien footballeur, de plus en plus ému. «J’ai surmonté beaucoup de choses dans la vie», a-t-il poursuivi jusqu’à ce qu’il le puisse, évoquant son enfance en proie à des carences et son âge adulte puni par des addictions. Il a pris une inspiration et a puisé la force pour accueillir l’opportunité. “Il y a quinze ans j’étais mort de mon vivant, et maintenant que Telefe et tous mes collègues me donnent l’opportunité d’être ici … Merci, je ne peux plus parler”. Le cri n’était pas seulement le sien, il était aussi sur les visages de ses camarades de classe, les membres du jury et sûrement dans le public derrière la télévision, qui a appris à l’aimer et l’a adopté comme favori.

Plus calme dans les coulisses, Garcia a laissé une dernière phrase de son temps au programme. «Masterchef m’a permis d’apprendre à aimer cuisiner. Et tu sais quoi? J’ai appris à vivre, et c’est la chose la plus importante “. Avec cet esprit d’apprentissage et de perfectionnement, le Turc est passé par un concours de plus en plus exigeant, qui débutera ce lundi une nouvelle semaine de compétition sans l’un de ses participants préférés. Qui prendra le poste de malice et de plaisir?

Le Turc Garcia a surpris le jury (Vidéo: “Masterchef Celebrity” – Telefe)

