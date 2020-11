Carabinero au Chili – Moment de l’attaque

La scène de chacun de ses disques est dramatique. Le second caporal Sebastián Naín Caniumil entrant à l’hôpital régional de Temuco, tandis qu’un ambulancier à genoux sur la civière tentait de le maintenir en vie, fut le prélude à sa mort. À 24 ans, Naín quitte une famille avec deux enfants âgés de 6 ans et 7 mois. Selon les informations publiées par le parquet, Il a été attaqué par des hommes cagoulés qui l’ont abattu avec des armes de gros calibre alors qu’il conduisait dans une radio de patrouille sur la route 5 Sur, à Metrenco, un peu plus de 5 kilomètres au sud de la capitale régionale, Temuco, qui était aussi sa ville natale. Le jeune homme est devenu la cinquième victime mortelle de la violence rurale dans la soi-disant zone rouge du Chili jusqu’à présent cette année.

Sebastian Nain

Le coup de feu qui a franchi la porte du véhicule de police et a touché Naín dans la zone côtière gauche a mis fin à la vie du fonctionnaire qui n’était entré qu’en 2016. En 2017, il a été affecté à la possession de Carelmapu, à Maullín. Il a été promu deuxième caporal et, en 2019, il a été transféré au deuxième poste de police de Temuco, où il a travaillé jusqu’à hier.

De nouvelles informations, des images de l’heure de l’attaque et des premières arrestations, ont fourni à l’accusation plus d’informations pour retrouver le sort des hommes cagoulés qui ont tiré à la fin.

Carabinero au Chili – Arrestation d’un suspect

Les crimes précédents de 2020

Le 8 février, le transporteur Juan Barros Farías, 54 ans, est resté dans son camion en attendant son tour pour livrer un chargement de blé dans la commune de Victoria, dans la région d’Araucanía, près de Temuco. En ce moment il a été attaqué avec des engins incendiaires par un groupe d’hommes inconnus alors qu’il se trouvait à l’intérieur du véhicule. Le travailleur a passé 25 jours à l’agonie en raison de graves brûlures et d’une altération de ses voies respiratoires. Finalement, le 6 mars, Barros est décédé.

Après la mort de Barros, des camionneurs chiliens ont organisé des manifestations et une grève pour exiger une plus grande sécurité dans leur trafic dans la région d’Arauco (.)

En août 2020, dans le secteur de Pillanlebun, Francisco Millalén Antipe, Il se rendait au travail lorsqu’il a heurté un arbre sur la route. Au début, cela ressemblait à un accident et ainsi l’opinion publique a été informée, cependant, au fil des heures, le parquet d’Araucanía a indiqué que le développement de sa thèse viserait à déterminer la responsabilité de l’intervention et des tiers. «Les gens qui ont abattu l’arbre, ils l’ont laissé traversé dans cette voie publique, aux heures de la nuit, avec une brume élevée dans le secteur, ils doivent avoir représenté la possibilité qu’une personne ait subi un accident aux conséquences mortelles “, a déclaré le procureur chargé de l’enquête Luis Torres à l’époque.

Un mois plus tard, le 8 septembre 2020. La mort de Moisés Orellana, 21 ans, près de Cañete. Le crime visait à le faire taire, car avait vu le groupe armé fuir après trois incendies intentionnels, les mêmes que Moisés combattit autrefois en tant que membre de la brigade de l’agence chilienne de lutte contre les incendies de forêt CONAF. Le malheur de la victime qui croisé le chemin de huit hommes cagoulés que peu de temps auparavant, ils avaient volé et incendié trois maisons dans le secteur de Laguna Grande, à Cañete. Ce matin le jeune homme a été tué par un coup de fusil de chasse au visage et est devenu une nouvelle victime de la violence rurale dans la province d’Arauco.

3 octobre dernier fermier Pedro Cabrera Il a reçu une balle dans le visage alors qu’il tentait de s’échapper, après avoir été témoin d’une attaque survenue dans une ferme de la région. A la place, des ouvriers agricoles en fin de journée de travail ont quitté le chantier dans une camionnette, c’est alors qu’ils sont interceptés par un autre véhicule dans lequel circulaient huit individus qui, à l’aide de fusils de chasse et d’armes longues, les forcent à sortir, jettent un Molotov sur la voiture et il finit par être consumé par les flammes. Cabrera, 49 ans, est arrivé dans un véhicule qui a rencontré les lieux, immédiatement les hommes cagoulés qui ont mené l’attaque l’ont abattu, le tuant des heures plus tard dans un centre de santé.

Camilo Catrillanca Marín (Victoria, 13 septembre 19941 -Temucuicui, 14 novembre 2018) était un membre de la communauté mapuche qui a été tué après avoir reçu une balle dans la tête dans le dos. Le projectile a été tiré par le sergent Carlos Alarcón Molina, membre du soi-disant «commandement Jungla» de la police chilienne.

Conséquences d’un conflit de longue date

Le conflit mapuche est en lui-même et au-delà de la violence exercée dans la région, un conflit du point de vue théorique. Parler de violence rurale, est rejeté, par exemple, de ceux qui considèrent qui est formellement du terrorisme. Par conséquent, cela dépendra de l’origine de la vision qui donne les raisons d’interpréter le problème. Il y a quelques mois, en septembre 2020, le président d’Empresas CMPC, l’un des plus importants de l’industrie de la cellulose au Chili, Luis Felipe Gazitúa, a évoqué la situation à La Araucanía, lors d’une réunion organisée par l’Union sociale de Entrepreneurs chrétiens (USEC). L’ingénieur commercial et chef de la société forestière a choisi un ton franc pour aborder le conflit historique mapuche. «Le Chili a prétendu qu’à La Araucanía, il n’y avait pas de problème. Je vous demande: si vous habitez sur un territoire de 1 000 kilomètres carrés et si du jour au lendemain vous le réduisez à 10 kilomètres carrés, que vous arrive-t-il? Ils les appauvrissent. Je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, je décris le fait objectif », déclare-je. Ses propos ont suscité la polémique parmi ses collègues, qui sont formellement la cible des attaques qui ont généralement lieu dans la zone rouge d’Araucanía. Ils ont été victimes d’incendies et de crimes traîtres.

Incendie mapuche d’une église au Chili

Au cours des dernières décennies, les revendications des peuples autochtones ont été traitées comme une question de droits humains. Le mouvement mapuche a présenté ses revendications dans des rapports présentés par divers groupes à l’État et au Parlement, comme indiqué dans un rapport de la Bibliothèque du Congrès national, qui décrit: «Cinq revendications des droits de l’homme ont été présentées: autonomie territoriale en tant que forme d’autodétermination autochtone; la liberté des dirigeants et des membres de la communauté emprisonnés dans le cadre de processus liés à la violence rurale, en réparation des violations de la procédure régulière; la représentation parlementaire mapuche et consultation préalable des autochtones en tant que droit à la participation politique; la revendication territoriale en tant que droit à la terre et au territoire et à l’environnement; et l’éducation interculturelle en tant que droit à l’éducation. En outre, les normes internationales correspondantes et les principaux acteurs qui soutiennent les demandes respectives sont décrits », dit-il. La tâche n’a pas été abordée par les autorités locales et le texte reste dans le texte. Sans solution, le conflit ne s’arrête pas.

Au-delà des demandes, La tentative de pacifier ces dernières années s’est réduite à fournir davantage de ressources policières, plus efficace dans la région et par conséquent une plus grande confrontation, et comme l’a dit un représentant du monde des affaires, “Ils s’attaquent au mal de tête, mais pas à la maladie.”

Carabinero au Chili aggrave la crise de la violence rurale historique en Araucanía – Mario Rozas

Ce n’est pas la première mort d’un policier dans la région d’Arauco. Les victimes mortelles et blessées gonflent une longue liste de soldats perdus qui perdent la vie ou subissent des conséquences indélébiles du fait du conflit. Pour cette raison, les paroles de l’oncle du caporal assassiné, également fonctionnaire des Carabineros, ont un impact profond, Benjamin Olea. “Les Carabineros sont comme des lapins dans le noir, ils nous envoient à travers une forêt sombre en attendant que les balles nous frappent”, Il dit.

Carabinero au Chili – Benjamín Olea, oncle du caporal décédé

L’histoire se répète les attentats se déroulent au milieu de raids, barrages routiers ou barricades, manifestations spontanées et désordres sur la voie publique. Des crimes qui s’ajoutent également à la mort d’autres Mapuche, tous victimes de violences incontrôlables dans la région. Cette fois, un policier, au milieu d’un conflit qui n’enlève rien à son niveau de violence dans le sud du Chili.

Pour continuer la lecture

Chili: un carabinero d’origine mapuche est mort d’une balle dans une embuscade dans la zone sud du conflit

Des militants mapuche ont incendié 15 camions appartenant à une entreprise forestière au Chili