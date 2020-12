(.)

2008 a été une année clé dans la scène narco mexicaine. Le Cartel du Pacifique ou Cartel de Sinaloa, connu à l’époque sous le nom de La Federación, était au milieu d’une guerre interne sanglante pleine de trahisons.

Au début de la première décennie de 2000, la Fédération a été consolidée. Il était considéré comme le syndicat du trafic de drogue et il était commandé par Joaquín «El Chapo» Guzmán, Ismael «El Mayo» Zambada, Juan José Esparragoza Moreno «El Azul» et Ignacio «Nacho» Coronel.

La Fédération a maintenu une guerre contre le cartel du Golfe, le cartel de Tijuana et le cartel de Juárez, après qu’El Chapo ait ordonné l’assassinat de Rodolfo Carrillo Fuentes, frère d’Amado Carrillo “Le Seigneur des Cieux”.

Le corps sans vie d’Édgar Guzmán López, fils de “El Chapo” Guzmán allongé sur le sol d’un parking de supermarché dans le centre de Culiacán, Sinaloa (Autorisation: Diario Noroeste)

Mais le 21 janvier 2008, des éléments de l’Agence fédérale d’enquête (AFI) ont arrêté «El Mochomo». les frères Beltrán Leyva ont donc accusé Chapo de l’avoir remis aux autorités fédérales mexicaines.

Ce qui précède a été suspecté par les frères Beltrán, car comme indiqué Jesús Reynaldo Zambada Reyes, «Le roi» Zambada, pendant le procès de Chapo: La Fédération avait acheté aux autorités mexicaines, à la fois le PGR et l’AFI.

Puis, le 8 mai 2008, pour se venger, les tueurs à gages de Beltrán Leyva ont assassiné l’un des fils de Guzmán Loera. Edgar Guzmán López est mort dans le parking d’une chaîne de supermarchés à Sinaloa, certaines versions assurent que les hommes armés ont tiré plus de 500 coups de feu.

Édgar Guzmán avait une fille; On ne sait pas s’il a participé au trafic de drogue (Photo: Spécial)

Désormais, il n’y a pas eu de retour en arrière dans la guerre sanglante qui a séparé le Beltrán Leyva de La Federación, et en particulier de Chapo Guzmán et Ismael «El Mayo» Zambada.

Puis le Beltrán Leyva s’allia à Los Zetas, qui à l’époque s’était déjà séparé du cartel du Golfe, qui déclencha une guerre contre Sinaloa.

Des mois plus tard, à Mexico, un autre épisode pertinent de ce complot de trahison et de violence s’est produit dans le quartier de Lindavista.

«Patroncito, commandez ce dont vous avez besoin»: comment le roi Zambada et El Mayo ont infiltré la police et les ont placés sous les ordres du trafiquant de drogue

En 2008, le roi Zambada était le lieutenant de son frère dans la vallée du Mexique, il s’occupait de l’importation de cocaïne et de précurseurs pour produire de la méthamphétamine en provenance d’Amérique du Sud via l’aéroport de Mexico.En plus de contrôler les opérations des États côtiers du Pacifique, dans le centre et le sud du pays.

Reynaldo Zambada García, alias «El Rey. Il était l’un des principaux dirigeants du Cartel du Pacifique.

Le 20 octobre 2008, les autorités mexicaines ont arrêté Jesús Reynaldo Zambada García, considéré comme l’un des chefs du cartel de Sinaloa.

Comme le rapporte le bureau du procureur général (PGR), aujourd’hui disparu, alors dirigé par Eduardo Medina Mora, El Rey Zambada “a géré un profil bas qui s’est accru avec le” détachement “des frères Beltrán Leyva de l’organisation.

Medina Mora a expliqué à l’époque que l’arrestation du roi Zambada était due à une plainte anonyme.

Le jour de la capture de “El Rey” Zambada (Photo: Fichier)

«Celui qui a appelé le PGR a dit qu’au 430 de la rue Wilfrido Massieu, au coin de la rue Santa Bárbara, dans le quartier Lindavista, il y avait d’étranges mouvements de sujets armés entrant et sortant constamment dans des véhicules de luxe », comme l’a expliqué l’ancien ministre.

Les autorités mexicaines ont mené une opération dans le quartier de Lindavista où elles ont arrêté le roi Zambada et 15 autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’organisation criminelle.

Victor Gerardo Garay Cadena, L’ancien commissaire de la police fédérale, qui a été arrêté lors de l’opération «nettoyage» et qui a passé quatre ans dans la prison à sécurité maximale de Nayarit, pour des liens présumés avec le cartel Los Beltrán Leyva; a accusé le Bureau du Procureur général de la République d’avoir fabriqué des affaires et d’utiliser des témoins protégés pour fabriquer des déclarations.

Garay Cadena a raconté l’épisode de la capture du roi Zambada pour la série de Le plus recherché de Netflix Word.

Le jour de la capture de “El Rey” Zambada (Photo: Fichier)

«Patron, petit patron, commandez ce dont vous avez besoin. Seigneur j’y vais, je suis prêt, ne t’inquiète pas j’y vais, j’y vais », raconte l’ancien commissaire Garay Cadena,.

Ceux qu’ils appelaient «petit patron», «patron», n’était autre que Jesús Reynaldo Zambada Reyes, «El Rey Zambada», frère de Mayo. Et ceux qui lui ont demandé de commander ce dont il avait besoin étaient des policiers qui travaillaient pour le service du cartel de Sinaloa., le cartel le plus puissant du monde, selon l’ancien commissaire.

Garay Cadena a rapporté qu’en juillet 2008, des représentants d’une agence américaine l’ont contacté pour lui fournir des informations sur un homme et une adresse.

Réseau financier d’Ismael “El Mayo” Zambada (Photo: Département du Trésor de l’Office

“En juillet 2008, des représentants d’une agence Les États-Unis m’ont contacté pour fournir des informations sur un homme, le roi Zambada et une adresse située dans le quartier de Lindavista.

«Je reçois les informations, (et je leur dis), bien sûr, nous le corroborons volontiers. Nous étions certains que quelque chose se passait à cette adresse », dit l’ancien commissaire aux drogues dans la série.

Mois après, Le 20 octobre, des agents fédéraux et la police métropolitaine se sont rendus au domicile où ils ont été reçus avec des balles. Une forte confrontation a éclaté entre le peuple du roi Zambada et les forces de sécurité.

C’est pendant le tournage que le frère del Mayo a appelé qui était le directeur des enquêtes anti-drogue de la police pour venir l’aider et éviter son arrestation; mais l’agent mexicain n’a pas pu le sauver.

Le pouvoir des frères Beltrán Leyva a été divisé en d’autres groupes criminels. (Photo: spécial)

Garay Cadena dit que des éléments des forces de sécurité, à tous les niveaux et de toutes les entreprises, étaient soupçonnés de travailler pour l’État et pour les cartels.

L’affrontement a duré plus longtemps que prévu par le roi Zambada, et déjà désespéré, affirme l’ancien commissaire qui a de nouveau appelé le directeur anti-drogue pour lui dire: «que diable ou pourquoi diable n’est-il pas arrivé “, à quoi il a répondu” ne t’inquiète pas, il était déjà en route».

Il s’avère que le directeur de recherche travaillait pour le roi Zambada, pour les frères Zambada, “coRapporta Garay Cadena.

L’homme auquel Cadena Garay faisait référence est Eduardo Enrique Bayardo del Villar, commandant de la Police fédérale préventive (PFP) et informateur de l’agence américaine de lutte contre la drogue (DEA, pour ses sigles en anglais), et le cartel de Sinaloa, les trafiquants de drogue lui ont payé 25 000 dollars par mois, selon les enquêtes de l’époque.

“El Barbas” était connu pour sa rivalité avec “El Chapo” (Photo: spécial)

Ils ont sorti le roi Zambada d’un char où il s’était réfugié lors de la confrontation avec la police. Jesus Zambada Reyes, fils d’El Rey, a également été capturé. et trois éléments de la police, un de la police fédérale préventive, un autre de l’Agence fédérale d’enquête (AFI) et un autre de la police ministérielle du Mexique.

Bayardo del Villar, après avoir été arrêté pour des liens avec le trafic de drogue, a profité du programme de témoins collaborateurs du PGR et a reçu le nom de code Tigre, après avoir avoué être impliqué avec El Rey Zambada.

Le commandant a été exécuté par deux tueurs à gages en décembre 2009, dans une cafétéria de Colonia del Valle, dans le district fédéral de l’époque, alors qu’il déjeunait avec l’un de ses amis.

Le département où est décédé le baron de la drogue mexicain Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, sera vendu aux enchères à un prix de vente de base de 3,5 millions de pesos (Photo: Cuartoscuro)

Aussi, Le fils du roi Zambada, Jesús Zambada Reyes, arrêté lors de la même opération, est devenu un témoin protégé pour le PGR et a témoigné dans plusieurs enquêtes préliminaires liées à la capture de son père.

Zambada Reyes s’est suicidé, Selon ce qui a été rapporté, le 20 novembre 2009 au domicile où il était hébergé, selon les autorités.

Un mois après, Le 16 décembre, à Cuernavaca, Morelos, le secrétaire de la Marine (Semar) a mené une opération dans la subdivision de luxe Altitude, au cours de laquelle Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, a été tué., chef du cartel de Beltrán Leyva.

Ismael «El Mayo» Zambada et Nemesio «El Mencho» Osegura (Photos: archives Infobae)

Avec la mort de Barbas, on croyait que la fin du cartel Los Beltrán Leyva était imminente, Cependant, ce n’était pas le cas et la guerre entre le cartel de Sinaloa et le clan s’est poursuivie jusqu’à présent.

Cette fracture, sans revenir en arrière, dans La Fédération, couplé avec la stratégie de sécurité, qui deux ans plus tôt en 2006, a annoncé le président mexicain Felipe Calderón, déclarant la guerre contre le trafic de drogue; il a divisé les groupes criminels, créé de nouvelles générations de patrons et conduit à des affrontements de plus en plus violents entre eux, avec des conséquences désastreuses et douloureuses pour la société civile.

