La Havane, 14 janvier . .- L’Institut national des sports (Inder) de Cuba a annoncé ce jeudi avoir suspendu la célébration de tous les événements nationaux et internationaux prévus pour le premier trimestre de 2021 en raison de la crise sanitaire provoquée par un nouveau rebond du covid-19 sur l’île.

La mesure implique des compétitions de différentes catégories et sports, ainsi que des courses et des festivals récréatifs, indique un communiqué de l’organisme publié sur le portail sportif Jit.

L’Inder explique que cette décision répond à la priorité accordée aux protocoles nécessaires pour faire face à la pandémie de coronavirus sur l’île et suit les dispositions établies sur l’annulation ou le report des compétitions et autres événements au cours de l’année écoulée.

Il indique également que les organisateurs des événements apprécieront l’option d’adopter le format virtuel pour sa célébration, en fonction de ses caractéristiques, de sa portée et des possibilités d’ajustement de cette modalité.

Parmi les compétitions inscrites au calendrier à cette époque, on trouve les championnats nationaux d’échecs, de football, de taekwondo et de baseball des moins de 23 ans et des jeunes (17-18 ans), ainsi que ceux de parapets et de parataekwondo.

L’Institut cubain des sports, de l’éducation physique et des loisirs a réaffirmé qu’à titre exceptionnel, il s’emploie «intensément» à faire en sorte que les 60 séries nationales de baseball en cours – en cours – «clôturent la phase des matches en attente et vivent ses séries éliminatoires.» Bienvenue dans le système de «bulle» pour éviter la contagion de covid.

La Commission nationale de baseball (CNB) a annoncé la veille la décision d’utiliser le format «bulle» pour les phases quart de finale et demi-finale de la saison en cours de ce sport sur l’île.

Il y a quelques semaines, une dizaine de joueurs de trois équipes participant à la série nationale cubaine de baseball ont donné un diagnostic positif du coronavirus SRAS-CoV-2, qui a provoqué la suspension des matchs et leur reprogrammation.

Cuba a actuellement un panorama épidémiologique complexe qui a contraint les autorités sanitaires à reprendre une série de mesures restrictives à La Havane et dans d’autres régions du pays afin de contenir les flambées de covid qui ont porté des records quotidiens à un nombre record de plus de 500 positifs au cours des deux derniers jours.

Cette troisième vague de la maladie, attribuée au non-respect des protocoles d’isolement des voyageurs arrivés dans le pays après la réouverture de ses aéroports et les vacances de fin d’année, a laissé 3660 cas actifs à ce jour pour un total cumulé de 16549 positifs. confirmés et 160 décédés.