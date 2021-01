Une infirmière prépare des doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNtech. . / Carlos de Saá / Archives

Copenhague, 20 janvier . .- Le Danemark recevra entre 85000 et 100000 doses de moins du vaccin BioNTech / Pfizer contre le covid 19 au premier trimestre en raison de problèmes de production au sein de la société pharmaceutique, ont rapporté mercredi les autorités sanitaires.

Pfizer a fait savoir au Serological Institute (SSI), l’organisme de référence en matière d’épidémie au Danemark, qu’il enverra cette semaine la moitié de ce qui avait été initialement convenu pour ces sept jours, soit entre 30 000 et 35 000 vaccinations de moins que prévu.

La baisse des livraisons au premier trimestre signifiera que jusqu’à 50 000 Danois seront vaccinés moins que prévu et une baisse de 10% des vaccinations chez Pfizer au Danemark, a rapporté le SSI.

Cet organisme a souligné que le Danemark travaille directement et par l’intermédiaire de l’Union européenne (UE) pour trouver une solution avec Pfizer afin que les réductions des expéditions de doses soient moindres.

“Nous avons été informés à la dernière minute du changement des plans de livraison. Il nous est difficile de comprendre comment les changements de production affectent les livraisons, puisque les vaccins que nous devrions maintenant recevoir ont été produits auparavant”, a déclaré le directeur adjoint du SSI aux médias danois. , Ole Jensen.

Pfizer a indiqué le 15 dernier jour que pour augmenter la capacité de production de son vaccin, il doit apporter des modifications au processus de fabrication, ce qui affectera «temporairement» les expéditions, et qu’il y aura des «fluctuations» dans les commandes de médicaments à partir de la fin de Janvier à début février en Europe.

LE PAYS QUI VACCINE LE PLUS DE L’UNION EUROPÉENNE

Les autorités sanitaires danoises ont rapporté mardi que 174 317 personnes avaient déjà reçu la première des deux doses du vaccin covid-19, soit 2,99% de la population.

2844 autres ont terminé la vaccination, dans laquelle le vaccin pharmaceutique Moderna est également utilisé, ce qui porte le nombre total de personnes qui ont commencé le processus à un peu plus de 3% du total.