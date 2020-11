Un bateau endommagé pris dans le sable alors que l’ouragan Iota s’approche de Puerto Cabezas, au Nicaragua. 16 novembre 2020. REUTERS / Wilmer Lopez PAS DE REVENTE. AUCUN FICHIER

TEGUCIGALPA / GUATEMALA CITY 16 novembre (.) – Le puissant ouragan de catégorie 4 Iota a frappé la côte d’Amérique centrale avec des pluies torrentielles et des vents violents lundi, où des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées dans une région qui se remet juste de la dévastation. étape de la tempête Eta.

Le centre du cyclone a touché terre sur la côte du Nicaragua près de la ville de Haulover, à environ 45 kilomètres au sud de Puerto Cabezas, à 3 h 40 GMT mardi, a rapporté le United States National Hurricane Center (NHC, pour son acronyme). en anglais).

Dans un rapport, il a déclaré que l’ouragan “extrêmement dangereux” Iota se déplaçait vers l’ouest à 15 kilomètres par heure (km / h), soufflant des vents maximums soutenus de 250 km / h.

Des images télévisées ont montré des quartiers inondés à Puerto Cabezas et le vent soulevait les toits de certaines maisons en tôles, tandis que dans la région côtière de La Mosquitia au Honduras, il y avait des pluies et des vents violents.

«Nous avons peur, chacun de nous, pour notre vie», a déclaré Magdalena Bell, une résidente qui se réfugiait avec sa famille dans un refuge à Puerto Cabezas.

Le NHC a averti que les inondations et les glissements de terrain au Honduras et au Nicaragua pourraient être aggravés par les effets récents de l’ouragan Eta, entraînant des impacts importants à potentiellement catastrophiques.

Cependant, il a déclaré qu’un affaiblissement rapide était attendu après le déplacement de la tempête à l’intérieur des terres.

Début novembre, Eta, l’une des tempêtes les plus puissantes à avoir frappé l’Amérique centrale depuis des années, a touché terre au Nicaragua. Dans les jours suivants, le cyclone a progressé dans la région, déchargeant de puissantes pluies qui ont fait plus de 100 morts, au moins 2,5 millions d’infrastructures affectées et détruites du Panama au sud du Mexique.

“Ce qui nous arrive, c’est une bombe qui laissera le pays et l’Amérique centrale dans une situation très difficile”, a déclaré le président hondurien, Juan Orlando Hernández, lors d’une réunion virtuelle et en face à face avec d’autres dirigeants et avec le chef de la Banque centrale américaine pour l’intégration. Económica (CABEI) pour demander des ressources.

Alejandro Giammattei, président du Guatemala, a également assisté à la réunion avec les dirigeants de la région. “Nous venons ici pour chercher le soutien des pays du monde et des organisations financières internationales pour obtenir des fonds pour la reconstruction nationale”, a-t-il déclaré.

Plusieurs pays d’Amérique centrale traitent encore des personnes dans des abris qui n’ont pas pu rentrer chez elles après les effets de l’Eta, une tempête qui a laissé des millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire, selon un programme des Nations Unies.

“À LA MAIN DE DIEU”

Ainsi, il y a des villages où le niveau d’eau dans les zones inondées n’a jamais baissé après Eta et ses habitants ne peuvent se déplacer qu’en radeaux pour essayer de se protéger d’Iota.

Les autorités honduriennes ont déclaré avoir évacué quelque 80 000 personnes à travers le pays et continué à retirer davantage de personnes et à installer des abris lundi. Cependant, il y avait des gens dans les zones côtières dont le sauvetage avait été compliqué depuis le week-end en raison du manque de carburant.

Le Guatemala, l’un des pays les plus durement touchés par l’Eta, a également procédé à des évacuations dans des zones à risque et les autorités de protection civile ont mis en garde lundi contre de fortes pluies dans au moins 10 départements.

“Nous sommes entre les mains de Dieu”, a déclaré à . Jaime Caal, un agriculteur de 53 ans de la ville de Los Amates, dans le département guatémaltèque d’Izabal. assurance. “Nous allons attendre ici l’ouragan, nous demandons à Dieu de ne pas venir, de partir”, at-il ajouté.

Au Nicaragua, où les autorités ont assuré que Iota est l’ouragan le plus puissant qui a touché la terre nicaraguayenne depuis son enregistrement, quelque 40 000 personnes ont été évacuées dans le pays, a déclaré le vice-président Rosario Murillo.

Pendant ce temps, El Salvador a déclaré une alerte rouge tandis que le gouvernement a annoncé une surveillance de toutes les zones, le déploiement massif de personnel et les évacuations préventives, principalement dans les zones proches des bassins fluviaux, des endroits proches des collines et des volcans. Le Panama et le Costa Rica étaient également en alerte pour Iota.

Le sud du Mexique, où l’Eta a fait des morts et des dizaines de milliers de victimes, en particulier dans l’état de Tabasco, pourrait également subir les effets d’Iota, a déclaré le président Andrés Manuel López Obrador. “La rivière Usumacinta est maintenant notre préoccupation. Cette rivière n’a aucun contrôle, il n’y a pas de barrage, elle est hors de son chenal, il y a des inondations”, at-il ajouté.

La saison actuelle des ouragans dans l’Atlantique a battu des records du nombre de tempêtes nommées, qui sont maintenant au nombre de 30 après l’apparition d’Iota. Certains scientifiques accusent l’augmentation des températures des océans due au changement climatique causé par l’homme.

