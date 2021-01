Le débat entre Cai Aimar et Salvio

Boca a tenté de réagir en complément du match revanche contre Santos pour les demi-finales de la Copa Libertadores et à 2 minutes Eduardo Salvio il a perdu un ballon au milieu du court qui a mené au deuxième but des Brésiliens. Ce coup au menton a pratiquement condamné la série. El Toto a parlé du jeu et de ce jeu en particulier, établissant un contrepoint qui n’est pas passé inaperçu par lui. Cai Aimar sur ESPN.

Une fois que Salvio a reconnu son erreur, le panéliste l’a critiqué: «Non, il ne l’est pas. Vous ne pouvez pas faire ce genre d’erreurs. Lorsque vous perdez le ballon, vous devez tout faire pour le récupérer. C’est une chose de le reconnaître et une autre de le faire ».

SON ERREUR AVANT SANTOS QUI A MENÉ LE 0-2

El Toto a pris en charge la perte du ballon qui a coûté à Santos le deuxième but à Boca mais a également critiqué l’équipe (REUTERS / Agustin Marcarian)

· «Je peux prendre en charge dans l’action que je perds le ballon mais c’est un jeu dans lequel j’ai toute la défense derrière, ce n’était pas une contre-attaque ou que j’ai laissé l’équipe mal debout. Il y avait 5 joueurs derrière “

· «Ce n’était pas un endroit pour prendre des risques et plus à cause de la façon dont nous jouions, que l’équipe n’était pas impliquée à 100% dans le match. C’est arrivé comme ça, quand ça s’est terminé dans un but, je voulais mourir. Vous la perdez souvent et il y a Capaldo, Campuzano ou les défenseurs qui finissent par vous sauver “

· «Quand j’ai vu que ça se terminait par un but, j’ai voulu mourir. Mais je sais que pendant le match un joueur dans ma position ne perdra pas une seule balle, il en perdra 10. Je dois aller un contre un et passer en deux ou trois pour générer du danger. Si je ne l’essaye pas, ils doivent mettre un dépliant de confinement. Je préfère risquer “

· «Dans mon travail individuel, j’ai dû faire l’effort et revenir, changer la puce. Maintenant, je pense que l’équipe doit être préparée quand quelqu’un perd le ballon. Peut-être que ceux qui étaient en retard auraient pu faire autre chose mais je suppose mon erreur “

· «Ce n’était pas un grand match pour moi ou pour l’équipe. En général, nous n’avons pas tous joué un grand match et c’était à regretter car l’illusion était très grande, mais nous n’avons pas été à la hauteur de ce qui était une demi-finale “

LA DOULEUR DE L’ÉLIMINATION ET DE NE PAS POUVOIR ÉLEVER LE SEPTIÈME

Boca n’a pas été à la hauteur au Brésil et a été éliminé de la Coupe (REUTERS / Sebastiao Moreira)

· “L’illusion était très grande, nous n’étions pas à la hauteur de ce qui était une demi-finale”

· «Ce n’était pas le match auquel nous nous attendions, nous ne nous sommes pas bien déroulés. Nous avons découvert lors du premier jeu qu’ils avaient frappé le bâton. Dans la conférence, nous avons parlé de sortir de la meilleure façon et nous ne pouvions pas sortir comme avec Racing in the Bombonera. Revenez froid, déconnecté et le jeu est déjà en retard, il est difficile d’entrer “

· “Nous n’avons pas participé à la demi-finale et plus que tout ça fait mal à cause de ça, à cause de la façon dont nous avons terminé la Coupe. Si l’image et l’attitude avaient été différentes, ça ferait mal, mais ce ne serait pas la même chose”

· «Dernièrement, nous n’avons pas montré un grand match en équipe. Courir, on court, les chiffres qui nous dépassent sont très bons mais il y a des moyens de courir. Et vous pouvez courir pour péter. Il y a des moments où vous n’avez pas à courir sur le court, vous devez réfléchir. Nous avons mal fait beaucoup de choses “

· «Nous étions très confiants pour cette Coupe, nous pensions que cela pourrait être notre année. Nous avions tout pour le gagner. Il nous a rattrapés à un très mauvais moment, nous avions montré des matchs très faibles. Si l’équipe était au niveau qu’elle avait au début de la saison, je suis sûr que le match allait être un autre “

· «River a fini par être éliminé mais donnant l’image de ce qu’est River ces dernières années, avec son jeu, sa forme. Tout nous est arrivé à l’inverse. Nous avons fini par donner cette image du pire Boca “

LES MOMENTS APRÈS L’ÉLIMINATION

· «Nous n’avons parlé avec Miguel qu’après le match avec Santos. Je n’étais pas dans les vestiaires car j’ai quitté le contrôle antidopage en retard et je suis arrivé directement à l’aéroport “

· “Après avoir perdu personne n’a parlé à personne, nous n’avons pas dit un seul mot”

VOTRE AVENIR EN TANT QUE JOUEUR

El Toto Salvio a confirmé qu’il analysera les offres de départ à l’étranger (REUTERS / Marcelo Endelli)

· «Si quelque chose de mieux arrive, j’en discuterai avec mon représentant. Et si c’est mieux pour moi, je vais y aller à cause de la situation dans le pays. Mon idée demain est de vivre à Madrid. C’est pourquoi je ne dis pas que je vais rester à 100% au club “

· «Je vais bien ici, je suis heureux. Je vais me présenter à la pré-saison et plus tard nous analyserons avec mon représentant ce qu’il y a. Mes problèmes personnels sont bien meilleurs et mes parents sont en bonne santé. Si je reste, je serai à 100% avec ma tête à Boca “

· «L’économie influence l’assurance. Je gagnerai la moitié de ce que je gagnais à Benfica, où cela ferait une différence. Maintenant, dans le bonheur et le football, il n’y a pas de comparaison. Et plus pour ce que l’on vit à Boca. Benfica est très populaire au Portugal mais ce que l’on vit à Boca est difficile à égaler ailleurs. C’est pourquoi je ne dis pas que je vais y aller ou que je vais rester “

· «Mon père me dit ‘ne pense pas à partir, hein; au moins la Coupe gagne «Mon père et ma mère ne veulent pas que j’y aille, la famille de ma femme est là, mes enfants ne veulent pas y aller parce qu’ils ont leurs amis, leurs cousins. Il y a beaucoup de choses à analyser. Je ne pense pas seulement à moi, je les regarde aussi “

RÉCLAMATION DE TEVEZ POUR SA PERTE

Suivi de Carlos Tevez vs Santos

«Ce n’est pas la première fois que je pète pour avoir perdu un ballon. Luisao m’a crié de terribles cris à Benfica. C’était pareil avec Carlitos, j’ai une très bonne relation avec lui, je prends ça comme faisant partie du jeu “

“Je ne suis pas tellement pute ou faire des gestes s’ils ne me donnent pas le ballon mais ils sont chacun d’eux, il a sa façon d’être sur le terrain et il faut ajouter la situation du jeu, la façon dont le jeu s’est fait et tout. Je n’aime pas être mordu par la merde, mais je ne le prends pas mal “

LA RELATION DU ROSTER AVEC LE CONSEIL DE FOOTBALL

Riquelme (deuxième vice-président), Battaglia (DT de la Reserva), Cascini et Delgado (membres du Conseil du football ainsi que Bermúdez)

· «Nous sommes au quotidien avec Raúl (Cascini), el Chelo (Delgado) et Jorge (Bermúdez). Peut-être qu’avec Raúl et el Chelo nous parlons plus. Ce n’est pas que nous soyons avec eux tous les jours. Nous ne sommes pas toujours avec une grande connexion. Ils nous parlent quand ils pensent qu’il est temps “

· «Il y a des gens qui gèrent les choses différemment, mais je n’ai rien contre cela. Quand je dois discuter de choses avec Raúl ou quelqu’un du Conseil, ils sont toujours là. Ce n’est pas que je ne les trouverai pas. Et quand ils doivent aussi venir me dire quelque chose “

· «J’ai croisé Roman sur le terrain, il m’a serré dans ses bras et m’a dit que si j’avais besoin que je l’appelle à l’aube à cause de mon problème personnel, de le faire. Ce sont des choses à valoriser “

LES PROBLÈMES PERSONNELS QUE VOUS AVEZ FAISÉS LA DERNIÈRE FOIS

Seront-ils les derniers jours de Salvio à Boca? (Adrián Escandar)

· «Tout le monde a des problèmes, je ne vais pas dire que j’ai mal joué à cause de ça. J’essaye de faire ce que je fais toujours, de me reposer, de prendre soin de moi comme avant les matchs. Parfois, les choses se passent bien pour vous ou les choses vont mal “

· «Je ne change pas même si j’ai des problèmes. Il y a eu un an à Benfica quand ils m’ont dit que mon père avait un cancer, j’ai joué un classique et ce n’était pas mal. Après le match, il a été dévasté par la nouvelle. Maintenant cela m’est arrivé et je devais être comme ça, à ce niveau “

· «Parfois, il me semblait que j’étais déconnecté de l’ordinateur ou autre. Mais je me suis bien entraîné, je prends soin de moi, je me repose, à l’entraînement je donne tout. Je prends bien soin de moi avec les repas. Ces choses n’ont pas changé et je devais être dans ces matchs qui arrivaient à un niveau que je n’avais pas montré en début de saison. Cela m’a coûté et cette fois j’ai ressenti le problème “

