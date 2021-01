(Photo: Ed Mulholland / USA AUJOURD’HUI)

Même si Saúl «Canelo» Álvarez a terminé 202 couronnement en tant que champion de la catégorie super milieu de la World Boxing Association et du World Boxing Council (WBC) après sa victoire contre l’anglais Callum Smith, 2021 n’a pas commencé de la meilleure façon, car dépouillé de son titre de meilleur boxeur dans la catégorie poids moyen de l’AMB.

Selon la Classification des associations, publié le 1er janvier 2021, Canelo Álvarez n’apparaît plus comme le monarque de la division de 160 livres et est-ce que le corps a considéré qu’il sera compliqué que le boxeur mexicain revienne dans cette catégorie de sport et c’est pourquoi ils ont pris cette décision.

Selon les informations d’ESPN, c’est le président de l’organisation, Gilberto Mendoza, qui a communiqué cette mesure à Canelo, dans le futur de qui il n’y aurait aucune option pour perdre du poids à nouveau pour entrer dans cette catégorie. Malgré cette circonstance, le directeur de l’AMB a réitéré son soutien et son approbation au cas où vous voudriez revenir à cette division.

Pour sa part, tant le combattant de Jalisco que son entraîneur, Eddy Reynoso, a montré il y a quelques jours que son avenir sportif est dans la même catégorie dans laquelle il a remporté son dernier championnat contre Callum Smith, à savoir le 168 livres (Super milieu).

Le chemin de cet haltère entre Álvarez et Reynoso en quête de devenir le champions incontestés de la catégorie C’est complexe, car pour atteindre cet objectif, vous devez battre les Britanniques Billy Joe Saunders, monarque du Organisation mondiale de boxe (OMB), déjà Usine de Caleb, champion de la Fédération internationale de boxe (MENSONGE).

Pour l’instant, Canelo Alvarez doit défendre le championnat Poids super moyen WBC contre le turc Avni Yildirim, dans un combat dont la date est prévue pour le 27 février en territoire mexicain si le Les conditions de la pandémie COVID-19 le permettent.

A propos de ce match, Yildirim a été excité et a même dit que se fiche de l’endroit où le combat a lieu. “Je m’en fiche si nous nous battons Mexique, États-Unis, Turquie ou sur la Lunetant que j’ai mon coup de titre mondial“Dit le boxeur.

Il a également mentionné que de son point de vue, le rival n’a pas autant de pertinence que la possibilité de montrer qu’il est prêt à se battre pour le championnat: “Pour moi il ne s’agit pas tant de combattre Canelo, il s’agit de se battre pour lui Ceinture du monde WBC, la fameuse ceinture verte et or, la jackpot de boxe»Il a dit à SunSport.

Le boxeur turc, qui a presque un année d’inactivité, s’est-il dit inquiet du fait de terminer ce combat avec le Jalisco et a souligné qu’il avait une affection particulière pour le Mexique, ce qui l’inspirera à faire un bon spectacle si le duel a lieu dans le pays du champion.

«J’attendais cette opportunité depuis longtemps et je suis très fier que cela se produise enfin. J’aime le mexique, J’y suis allé plusieurs fois, les gens ont toujours été très gentils avec moi et m’a traité avec respect. Ce sont de grands fans et des experts de la boxe, alors ils apprécient un bon combat. ET c’est ce que je vais te donner», A-t-il conclu.

Mauricio Sulaiman, président du WBC, a déclaré que ce serait un match très pertinent pour Álvarez, car il pourrait représenter un défi. “Je crois que Yildirim est bien meilleur que ce que les gens pensent», A déclaré le directeur.

Le record turc se démarque grâce à la 21 victoires qu’il a réalisé dans sa carrière, 12 dont ont été par route à élimination directe et deux défaites. La dernière fois qu’il a enfilé la corde, c’était en Février 2020, quand c’était vaincu par Anthony Dirrell par décision technique.

