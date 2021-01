18/01/2021 Prendre soin de nos pieds est essentiel compte tenu des basses températures que nous traversons. MADRID, 18 (CHANCE) Avec l’arrivée des basses températures qui frappent une grande partie de notre pays ces jours-ci, nos pieds peuvent souffrir si nous ne leur prêtons pas suffisamment attention et leur donnons les soins qu’ils méritent. Par conséquent, pour éviter des problèmes de santé qui pourraient même affecter d’autres parties de notre corps, il est important que nous prenions certaines précautions et suivions certaines recommandations, telles que le décalogue préparé par le Collège officiel de podologie de la Communauté de Madrid, avec quelques recommandations simples pour prendre soin de la santé de nos pieds. EUROPE ESPAGNE POLITIQUE SOCIEDAD COPOMA

Avec l’arrivée des basses températures qui frappent une grande partie de notre pays ces jours-ci, nos pieds peuvent souffrir si nous ne leur prêtons pas suffisamment d’attention et leur donnons les soins qu’ils méritent. Par conséquent, pour éviter des problèmes de santé qui pourraient même affecter d’autres parties de notre corps, il est important que nous prenions certaines précautions et suivions certaines recommandations, telles que le décalogue préparé par le Collège officiel de podologie de la Communauté de Madrid, avec quelques recommandations simples pour prendre soin de la santé de nos pieds.

Les cinq choses que nous devrions faire:

– Le plus important, toujours, est de savoir choisir de bonnes chaussures. L’essentiel est que ce soit la bonne taille. C’est-à-dire qu’il n’est pas lâche pour ne pas forcer nos muscles, mais il ne nous serre pas non plus et ne gêne pas notre circulation ou ne provoque pas de friction. De plus, il doit être fait de matériaux naturels, respirants, imperméables et dotés d’une semelle antidérapante.

– Deuxièmement, il est également très important d’utiliser des chaussettes en fibres naturelles, qui permettent une bonne transpiration et évitent une transpiration excessive.

– Troisièmement, il est important d’effectuer certains soins d’hygiène quotidiens: laver avec du savon neutre, sécher doucement et hydrater une à deux fois par jour.

– Par contre, il est important d’augmenter la consommation de certains aliments et de boire beaucoup d’eau. Une bonne hydratation aidera notre circulation et empêchera nos pieds de refroidir. De plus, les aliments contenant des vitamines C, E et K, et des épices comme le poivre de Cayenne, le curcuma, la cannelle ou le poivre, seront également bénéfiques pour nous à cette période de l’année.

– Enfin, il est conseillé de se rendre chez le podiatre tous les six mois ou au moins une fois par an. En ce sens, le début de l’hiver est un bon moment pour faire un bilan général, complet et personnalisé.

Les cinq choses que nous ne devrions pas faire:

– Tout comme il est important de savoir choisir de bonnes chaussures, en hiver, il est important d’éviter de porter des chaussures qui n’ont pas de semelle antidérapante et qui ne sont pas étanches. Dans le cas des chaussures à talons hauts, il faut également veiller à ce qu’elles ne dépassent pas 7 centimètres et que le talon soit le plus large possible.

– Même si nous rentrons chez nous avec les pieds froids, il faut éviter de les rapprocher de sources directes de chaleur. Les changements brusques de température sont toujours déconseillés, car l’apparition d’engelures et d’autres anomalies cutanées est renforcée.

– Passer longtemps avec les pieds immobilisés peut également affecter nos pieds de manière négative.

– De la même manière que certains aliments sont positifs pour la santé générale et de nos pieds en particulier, d’autres produits comme l’alcool ou le tabac peuvent nous affecter négativement. De plus, une consommation excessive de caféine, qui peut comprimer nos vaisseaux sanguins, ou de crustacés, qui augmente notre acide urique, n’est pas pratique.

– Enfin, s’il est toujours important d’éviter les mauvaises pratiques sportives, il faut désormais porter une attention encore plus particulière à la manière de réaliser les exercices. Puisque l’arrivée du froid peut augmenter la facilité des blessures ou subir certaines altérations biomécaniques