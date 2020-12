Fernando Ruiz, ministre de la Santé de Colombie. Photo: Présidence de la République – César Carrión

Ce lundi 28 décembre, lors de son discours dans le cadre du programme “ Prévention et action ”, le ministre de la Santé, Fernando Ruiz, ainsi que le président Iván Duque ont annoncé la publication du décret sur l’utilisation d’urgence des médicaments et vaccins contre le covid-19.

“Ce décret établit non seulement des procédures claires pour Invima, mais nous permet également de franchir une étape supplémentaire après la signature des contrats d’achat de 40 millions de doses de vaccins, afin que nous ayons le processus selon le calendrier”, a déclaré le président.

Selon le ministre de la Santé, ce décret vise à rendre plus flexibles les processus et les procédures d’approbation des médicaments par Invima, en tenant compte du fait que les études de médicaments et de produits biologiques contre le virus ont été réalisées dans un délai plus court que conventionnel.

Il est à noter que le décret n’ouvre pas la voie à une approbation à la légère de ces vaccins, mais l’Invima pourra le faire en moins de temps, exactement dans un maximum de 20 jours, comme établi dans le document.

Pendant le temps imparti, l’établissement public analysera les documents des études scientifiques présentés par les laboratoires pharmaceutiques et dans lesquels les conditions de qualité, de sécurité et d’efficacité pour les patients sont certifiées.

“Le règlement oblige à présenter un plan de gestion des risques, qui oblige les producteurs de médicaments à fournir des données pour qu’Invima puisse effectuer la pharmacovigilance des effets indésirables et le rapport immédiat de suivi”, Ruiz détaillé.

Le ministre a expliqué que les entreprises pharmaceutiques devront présenter les informations sur l’innocuité, l’efficacité et la stabilité, ainsi que les données issues de la recherche sur les animaux et les humains.

Les entreprises devront également présenter un plan de gestion des risques et de pharmacovigilance et s’engager sur des conditions de diffusion progressive de l’information.

Cette autorisation sanitaire pour usage d’urgence ne sera accordée qu’aux nouvelles drogues synthétiques chimiques et biologiques ou à celles qui optent pour un deuxième usage ou indication, qui ne couvrent que les besoins thérapeutiques insatisfaits générés par le covid-19.

Ainsi, les vaccins et médicaments qui bénéficieront de cette autorisation auront un an d’utilisation d’urgence, renouvelable une seule fois.

