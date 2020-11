Journée internationale pour mettre fin à l’impunité des crimes contre les journalistes

1 novembre 2020

Une presse libre est essentielle pour une citoyenneté informée. Une presse énergique peut, par exemple, dénoncer la corruption, faire la lumière sur les violations des droits de l’homme et fournir au public des informations essentielles pendant les crises. Dans de nombreux endroits, les journalistes qui remplissent ce rôle nécessaire courent le risque d’être attaqués par des régimes autoritaires et des organisations criminelles qui cherchent à étouffer la liberté de la presse et la liberté d’expression. Plus de 1 500 journalistes ont été assassinés dans le monde depuis le début du siècle, et dans plus de 85% des cas, les assassins restent impunis.

Les journalistes du monde entier sont également victimes de harcèlement politique, de menaces, d’arrestations arbitraires et de poursuites. Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements autoritaires en Chine, au Venezuela, en Iran et ailleurs ont utilisé le COVID-19 comme excuse pour menacer, détenir et attaquer les journalistes. Les femmes journalistes sont confrontées à des risques spécifiques, tels que la cyber-pêche à la traîne, la diffamation de réputation et d’autres menaces et la violence sexiste.

Les gouvernements permettent l’impunité en ne réparant pas ces abus et crimes contre les journalistes, et aussi en commettant des abus. Les organisations non gouvernementales classent la Chine, la Corée du Nord et le Turkménistan parmi les pires pays du monde pour la liberté de la presse, tandis que la Syrie et le Mexique sont parmi les plus dangereux. Selon le Comité pour la protection des journalistes, la Chine, la Turquie, l’Arabie saoudite et l’Égypte emprisonnent plus de journalistes pour leurs reportages que d’autres pays.

En cette Journée internationale pour mettre fin à l’impunité des crimes contre les journalistes, les États-Unis appellent les gouvernements à entreprendre des enquêtes indépendantes et transparentes sur les menaces, les attaques et les meurtres lorsqu’ils se produisent; qu’ils réforment les pratiques de la police qui permettent la maltraitance des journalistes; et qui abolissent les lois et pratiques qui limitent leur liberté d’expression.