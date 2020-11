Dans l’image, Rina Montti, directrice du système régional de surveillance des droits de l’homme de Cristosal. . / Armando Escobar / Archives

San Salvador, 24 novembre . .- Les déplacements forcés engendrés par les violences au Salvador ont principalement touché les enfants et les adolescents en 2019, selon les chiffres des organisations humanitaires publiés ce mardi.

“La plupart d’entre eux (les victimes) sont encore des enfants et des adolescents entre 5 et 17 ans, soit 44,7%” et “la tendance se poursuit” selon laquelle les femmes sont les personnes les plus vulnérables, a-t-il déclaré lors d’une conférence. de la presse la directrice du système régional de surveillance des droits de l’homme de Cristosal, Rina Montti.

Ces données sont une consolidation des 1 008 victimes traitées par Cristosal, Educo et Médecins sans frontières au cours de l’année visée.

Les chiffres des organisations indiquent qu’en 2019, au moins 74 enfants âgés de 0 à 4 ans ont été victimes de déplacements forcés, tandis que ceux âgés de 5 à 17 ans étaient au total 448, pour un total de 522.

Le croisement de ces données avec le chiffre de 1 950 674 mineurs vivant dans le pays, selon une enquête du ministère de l’Économie, aboutit à un taux de 26,7 enfants et adolescents déplacés pour 100 000 mineurs, supérieur au taux de 10 qui elle est considérée internationalement comme une épidémie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible d’établir qu’El Salvador avait enregistré une épidémie d’enfants et d’adolescents déplacés de force par la violence en 2019, Montti a souligné qu ‘”il n’est pas possible de faire cette inférence”.

“L’échantillon est très petit pour la taille réelle des enfants et adolescents déplacés à l’intérieur du pays. Ce sous-échantillon peut indiquer une tendance élevée, mais comme il n’a pas de représentation nationale, il est très difficile d’avoir un taux propre”, a-t-il expliqué.

LA POLICE AUGMENTE SON IMPACT SUR LES DÉPLACEMENTS

Les données des organisations indiquent également que la Police nationale civile (PNC) a accru son impact dans les cas de déplacement forcé en 2019, par rapport à 2018.

L’étude montre que les agents PNC étaient impliqués dans 6,5% des cas en 2019, 2% de plus que le pourcentage attribué en 2018.

Une étude du Procureur de la Défense des Droits de l’Homme (PDDH) publiée en octobre dernier a réaffirmé le rôle des policiers en tant que générateurs de déplacements forcés.

Le document du PDDH, qui rend compte des plaintes et lignes directrices sur les déplacements forcés enregistrées entre octobre 2017 et février 2019, indique que 6,6% des cas ont été générés par des membres des corps de sécurité.

PAS VRAI EN RAISON DE PANDÉMIE

Montti a également indiqué que les cas de déplacement forcé n’avaient pas cessé pendant les mois de confinement dus à la pandémie de covid-19 en El Salvador.

Cristosal a enregistré 16 cas avec 44 personnes déplacées, principalement en raison de menaces de gangs.

58% des victimes étaient des femmes, qui «ont été les plus touchées» par «des actes de violence comme déclencheurs de déplacement».

L’Assemblée législative d’El Salvador a approuvé en janvier dernier une loi pour la protection et la restitution des droits des personnes déplacées par la violence, principalement celle des gangs, par arrêté de la Cour suprême de justice (CSJ).

Le directeur du Cristosal Victims Attention Program, Abraham Ábrego, a déclaré à Efe que le gouvernement n’avait pas encore créé les règlements de ladite loi, ce qui ralentit sa pleine application.

Une enquête de l’Université jésuite d’Amérique centrale (UCA) estime que 5,2% de la population adulte d’El Salvador a été déplacée par la violence en 2018. Ce chiffre équivaut à plus de 235 700 personnes.