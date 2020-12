López Aparicio faisait partie de quatre commissions à San Lázaro (Photo: Chambre des députés / Morena Diputados)

Delfino López Aparicio, député fédéral de Morena, le parti majoritaire à la Chambre des députés, mort à cause de COVID-19[feminine. Son banc a regretté ce dimanche le départ de défenseur des droits autochtones.

«Notre groupe parlementaire est en deuil, C’est avec une profonde tristesse que nous partageons le décès de notre collègue adjoint Delfino López Aparicio. Nous exprimons nos condoléances à sa famille et à ses proches en cette période très douloureuse. Nous nous souviendrons toujours. Repose en paix », ont-ils dit ce dimanche.

Delfino Lopez décédé du coronavirus, confirmé Infobae Mexique, avec lequel il est devenu le deuxième législateur de San Lázaro à mourir de cette maladie qui a coûté la vie à au moins 118 202 Mexicains à ce jour. A la mort de López Aparicio s’ajoute celle du député Miguel Acundo, du PSE (Parti de rencontre sociale).

Avec la mort de López Aparicio, San Lázaro ajoute deux législateurs décédés du COVID-19 jusqu’à présent cette année (Photo: avec l’aimable autorisation de la Chambre des députés)

Lopez Aparicio fIl a fait partie de quatre commissions à San Lázaro: il a été secrétaire de la Commission pour l’attention aux groupes vulnérables et a participé en tant que membre à trois autres: Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (Bicamaral); Science, technologie et innovation; et Peuples indigènes.

Son remplaçant est Silvestre López Cornejo. López Aparicio avait remporté son siège aux élections de 2018, lorsque Morena a balayé la main du président Andrés Manuel López Obrador. Il était un représentant du district 25 de l’État du Mexique, à Chimalhuacán.

Entre 1995 et 2009, López Aparicio était un membre actif du PRD (Parti de la révolution démocratique), puis le parti qui a réuni les forces progressistes du pays. Depuis 2005, il était membre de l’Union Révolutionnaire Populaire Emiliano Zapata (UPREZ). En 2015, il était candidat à la Chambre des députés avec Morena, mais a perdu l’élection.

En 2016, il a travaillé comme agent de liaison du district de Morena pour Chimalhuacán et un an plus tard, en 2017, il était le coordinateur de district du candidat au poste de gouverneur de l’état du Mexique, l’enseignante Delfina Gómez Álvarez qui a perdu contre l’actuel gouverneur, Alfredo del Mazo.

López Aparicio a remporté son siège à la Chambre des députés en 2018 en tant que représentant de Chimalhuacán, État du Mexique (Photo: Cámara de Diputados / Morena Diputados)

Le secrétaire à l’intérieur du gouvernement de López Obrador, Olga Sánchez Cordero, a exprimé sa solidarité pour la mort de López Aparicio, qu’il a qualifié de “défenseur des droits des communautés autochtones”.

“Ongle perte irréparable pour cette législature, une personne engagé pour la cause et toujours prioriser chacune de nos communautés », a déclaré le député Irma Juan Carlos, Président de la Commission des peuples autochtones.

D’autre part, le propriétaire du INPI (Institut national des peuples autochtones), Adelfo Regino Montes, Il s’est également exprimé sur les réseaux sociaux après l’annonce de la mort du législateur morenista. “Un requiem pour notre frère Mixtec Delfino López Aparicio, et nos condoléances à sa famille et à ses amis. Avec amour et engagement il nous a aidés dans la création de l’INPI et dans toutes les initiatives en faveur du bien-être des peuples autochtones », a-t-il rappelé.

López Aparicio était un défenseur des droits des communautés autochtones et a aidé à consolider l’INPI (Photo: Carlos López / .)

“Je regrette le départ de mon collègue Delfino López Aparicio, un combattant constant pour la transformation”, a déclaré le sénateur Antares Vázquez à propos de son collègue au Congrès. Même le PRD, son ancien parti, s’est prononcé. Le coordinateur des députés du PRD, Ananas Veronica Juarez, a adressé ses condoléances à la famille et aux proches.

À San Lázaro, en plus d’Acundo et de López Aparicio, des dizaines de législateurs supplémentaires ont été infectés, ainsi que travailleurs administratifs, dont 14 sont décédés à cause du COVID-19. De plus, ils ont investi environ 21,3 millions de pesos (près de 1,1 million USD) dans des tests pour détecter cette maladie.

Aussi, aussi ce dimanche, la présidente de la Chambre des députés, Dulce María Sauri du PRI (Parti révolutionnaire institutionnel), a rapporté qu’elle avait été testée positive au COVID-19, elle restera donc isolée avec son mari.

PLUS SUR CE SUJET

Le législateur du PRI et président de la Chambre des députés, Dulce María Sauri, a été testé positif au COVID-19

La Chambre des députés a dépensé 21,3 millions de pesos pour près de 22000 tests COVID-19 pour les législateurs et les travailleurs

Le directeur du protocole de la Chambre des députés est décédé des suites du COVID-19: il y a 15 décès par coronavirus à San Lázaro

Je demanderais à AMLO de porter un masque facial comme cadeau de Noël: Dulce María Sauri, présidente de la Chambre des députés