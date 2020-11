Depuis hier soir, des milliers de personnes ont commencé à s’approcher de la Casa Rosada pour dire au revoir à Diego Maradona (Photo: Julieta Bugacoff)

Le quartier de la Plaza de Mayo était débordé depuis l’aube. Hier soir, à la dernière minute, ces fidèles ont commencé à s’approcher pour faire leurs derniers adieux à Diego Armando Maradona. Le gouvernement national était en charge de l’opération de sécurité pour clôturer la Casa Rosada et conditionner la pièce où la famille de la star du football s’est approchée tôt ce jeudi pour une cérémonie intime.

Hier soir, la présidence a annoncé que les heures d’ouverture des portes pour le grand public seraient à partir de six heures du matin. Ceux qui veulent dire au revoir à Diego en personne peuvent se rendre à la Casa Rosada à pied de l’Avenida 9 de Julio le long de l’Avenida de Mayo, traverser la place et entrer dans le gouvernement par la porte de Balcarce 50. Sur indication de la famille, l’heure de réveil sera prolongée jusqu’à 16 heures.

Claudia, Dalma et Giannina Maradona sont arrivées à la Casa Rosada après minuit

Après minuit Claudia Villafañe, Dalma et Giannina Maradona Ils sont arrivés à Casa Rosada pour attendre l’arrivée du corps de l’idole mondiale. Son autre fille a rejoint, Jana Maradona, Veronica Ojeda et leur fils Dieguito Fernando pour l’adieu intime à l’environnement de 10. Les membres de l’équipe championne du Mexique 86 participent également: Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Julio «Vasco» Olarticoechea, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos Tapia et Oscar Garré; anciens joueurs et actuels Boca Juniors: Carlos Tévez, Rolando Schiavi, Martín Palermo et Ramón Ábila.

Ils faisaient également partie du sillage intime Guillermo Coppola et le président de l’Association argentine de football, Claudio «Chiqui» Tapia. Cependant, le chef de La 12, Rafael Di Zeo, a été vu entrer dans la Casa Rosada.

Tôt le matin, les restes de l’idole mondiale sont arrivés à la Casa Rosada (Photo: .)

Pendant ce temps, à la périphérie de la maison du gouvernement, une foule attend depuis plusieurs heures. Des fans de différentes équipes de football argentines, des personnes portant des maillots de l’équipe nationale et même le brave bar de Boca – “La 12” – font partie de la veillée. La difficulté de cette cérémonie funéraire est l’exigence de distanciation sociale une fois l’ouverture organisée pour le grand public, considérant qu’il attend l’arrivée d’au moins un million de personnes. Le personnel de Casa Rosada se consacrera à la demande de la distance du protocole dans les lignes une fois à l’intérieur. À l’extérieur, le personnel de sécurité serait dédié à cette tâche, mais avec moins de demande, car ils seront à l’extérieur. Une fois au gouvernement, les gens traverseront le cercueil et sortiront par la porte de Balcarce 24.

L’opération comprend 1 500 soldats et une clôture du 9 juillet à la maison du gouvernement. Ce sera conjointement entre la Ville et la police fédérale.

Pour ceux qui veulent dire au revoir à la télévision, la transmission est garantie en direct et sans interruption pendant toute la durée du sillage. La société de production La Corte, forte de son expérience de plus de 30 ans dans la production et la distribution d’images, sera en charge de la tâche. Il y aura entre 10 et 12 caméras placées pour que les téléspectateurs ne perdent pas les détails de ce qui sera les funérailles les plus importantes d’Argentine, dans le monde.

Hommage à Diego Maradona (Gustavo Gavotti)

Tout au long d’hier après-midi, ils ont été vus visiter la zone où la chapelle en feu et les extérieurs de la Rosada seront placés, à la recherche des meilleurs angles pour la transmission. Déjà à une heure du matin aujourd’hui, ils travaillaient à l’installation de leur équipement et préparaient le personnel à envoyer gratuitement le matériel à toutes les agences, canaux et médias nationaux et internationaux qui en faisaient la demande.

Alberto Fernández n’imaginait pas devoir gouverner au milieu d’une pandémie mondiale, qui lui faisait face aux défis les plus complexes qu’un chef d’État puisse avoir partout dans le monde. Mais il ne pensait pas non plus qu’il devrait renvoyer Diego Armando Maradona, la plus grande idole populaire des Argentins et une figure de transcendance phénoménale hors des frontières.

Au milieu du choc, à peine quelques minutes après avoir entendu la triste nouvelle, il a ordonné qu’un deuil national soit déclaré pendant trois jours et, toujours mobilisé par l’émotion, a demandé au sous-secrétaire général de la présidence, Miguel Ángel Cuberos, de Il contactera Claudia Villafañe pour lui offrir le soutien du gouvernement pour ce dont il a besoin.

Cuberos était celui qui était chargé de le recevoir le 26 décembre 2019, lorsque Diego est revenu à la Casa Rosada après de nombreuses années. Sur l’esplanade de l’avenue Rivadavia, il l’attendait ce jour-là à 12h30, craignant d’être en retard ou échevelé pour une réunion qui serait formelle. Mais Maradona était ponctuelle, avec un short mais avec une chemise et une veste. Bien que sans cravate. Là, ils se sont mêlés dans une étreinte et Cuberos l’a tenu par un bras pour l’aider à traverser la salle des bustes et à monter dans l’ascenseur qui les mènerait au premier étage, où se trouve le bureau du président. Il marchait déjà avec beaucoup de difficulté.

Le bar courageux de Boca se trouvait sur la Plaza de Mayo (Photo: Julieta Bugacoff)

Quand il a rencontré Fernández, ils étaient tous les deux émus aux larmes. Ils se sont étreints pendant un moment et il leur a été difficile de récupérer. Les témoins se souviennent encore de la scène tout aussi émue. De nombreux fonctionnaires ont eu la chance de partager la réunion et de prendre des photos avec lui, du chef d’état-major, Santiago Cafiero, même le ministre de l’Économie, Martin Guzman, qui a eu le temps d’envoyer acheter une chemise avec le numéro 10 et de l’apporter à Casa Rosada pour que son idole dédicace.

Plus tard, le président lui a demandé s’il voulait aller saluer les gens sur le balcon de Perón, car on savait déjà qu’il était au gouvernement et qu’ils voulaient le voir. “Évident,” répondit-il rapidement. En grande pompe, il était accompagné du personnel de sécurité du bureau présidentiel à la salle Eva Perón et à la salle des scientifiques, qui sont les deux pièces qui donnent sur les balcons utilisés par Juan Domingo Perón, et il est sorti pour dire bonjour et chanter “Pour Macri qui le regarde à la télé”, tout en faisant le “V” pour la victoire.

C’étaient des jours de bonheur. Puis vint la pandémie, la dégradation notable de Maradona et, hier à midi, la mort.

Lorsqu’il a été reçu par Alberto Fernández à la Casa Rosada, à qui il a donné un projet de solidarité pour amener le sport populaire dans les quartiers les plus démunis. (Présidence)

Avec douleur, des fonctionnaires de presque tous les ministères se sont rendus disponibles pour une opération dont personne n’aurait voulu. Le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité organisent l’accès. 1 500 soldats sont attendus dans une Plaza de Mayo entièrement clôturée, comme un corralito, où il y aura également des membres de la police municipale.

Le ministère de la Santé, les appareils sanitaires. Le ministère de l’Intérieur, fournissant les informations nécessaires aux invités spéciaux. La direction de cérémonie, préparer le revenu avec la famille. La Maison militaire, renforçant la sécurité des espaces présidentiels de la Casa Rosada, dont beaucoup ont été directement re-fonctionnalisés, comme dans le cas du bureau du chef adjoint Cecilia Todesca, qui a été laissé à l’usage de la famille Maradona pendant la durée de la veillée.

Des milliers de personnes à la veillée pour licencier Maradona (REUTERS)

Bien que la présidence ait annoncé que le sillage durerait jusqu’à 16 heures ce jeudi, la nuit dernière, il y avait des spéculations selon lesquelles cela pourrait durer plus de jours. Ils ont dit au personnel de presse de “venir demain à 7 heures (pour aujourd’hui) et de se préparer, vous ne pourrez peut-être pas rentrer chez vous pendant trois jours consécutifs”.

Certains ont l’expérience de ce qui a été le sillage de Néstor Kirchner, en octobre 2010, même si ce n’est pas le cas du président et de son équipe, qui ne faisaient plus partie de la direction de Cristina Fernández de Kirchner.

