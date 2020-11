Le sillage de Diego Maradona, épicentre des tapas du monde

Plusieurs fois, sous ces latitudes, on a entendu dire que “Diego Armando Maradona est l’une des personnes les plus célèbres au monde, plus encore que le pape”. Bien que cela semblait être une phrase quelque peu égocentrique, la vérité est que maintenant cela se reflétait dans la signification et l’importance qui étaient accordées au sillage de la star argentine.

Les images de son dernier au revoir étaient un thème central dans les couvertures des journaux de différents pays du monde..

La couverture de La Gazzetta dello Sport

L’Italie, pour son énorme héritage à Naples (elle a emmené l’humble équipe du Sud au sommet, remportant deux Scudettos, une Coupe d’Italie, une Super Coupe d’Italie et une Coupe de l’UEFA), était l’une des nations qui se sont penchées sur le sujet.

“Forever 10”, intitulée La Gazzetta dello Sport, faisant un parallèle avec l’hommage que Napoli lui a rendu à la veille d’un match de la Ligue Europa (toute l’équipe est sortie portant un maillot Diego et son numéro mythique). Le Corriere dello Sport a fait quelque chose de similaire. Tuttosport, en revanche, était plus spécifique «Chau, Diego». Il a également précisé dans la presse que le stade San Paolo sera rebaptisé Diego Armando Maradona. Il Messaggero, un journal d’information générale, titré avec «Fous d’amour”, en raison des perturbations générées lors du sillage qui a eu lieu à la Casa Rosada.

La couverture du journal AS

L’Espagne, le pays à travers lequel il a montré son talent avec le maillot de Barcelone et de Séville, a également couvert l’actualité. “Pleure pour moi, Argentine”, Mundo Deportivo a exprimé, avec une image de la boîte avec le drapeau et le maillot de l’équipe nationale argentine, ainsi que celle de Boca Juniros. Cette même image a été utilisée par Marca, mais avec la légende: «Il a laissé tout le monde». Ainsi, pour sa part, il a exprimé: “Douleur et chaos”, tandis que Sport s’intitulait “Deuil du monde”. La mort de Maradona était également un épicentre en dehors des médias sportifs. Il est également apparu sur les couvertures d’El País et de La Vanguardia.

La couverture de L’Equipe

“Toutes les larmes du monde”, A souligné L’Equipe à côté de la photo d’un fan qui pleure à côté de l’un des autels installés dans la ville de Buenos Aires. Le Monde, pour sa part, se concentre sur sa vie pleine d’excès.

La couverture de Sportske Novosti de Croatie

D’autres pays d’Europe ont également fait écho. Le Süddeutsche Zeitung et Franffurter Allgemeine d’Allemagne, The Independent et Marchzone Sport du Royaume-Uni ou le Sportske Novosti de Croatie, qui a utilisé l’expression “Le monde s’est incliné devant le magicien”. Autre particularité, Maradona a fait la couverture de trois journaux en Belgique: Le Soir, Gazet Van Antwerpen et De Morgen.

La couverture du New York Times

Le New York Times des États-Unis a utilisé une photo des fans des Dix faisant une longue file d’attente pour pouvoir dire au revoir à leur idole accompagnés de “Un héritage plus grand que le terrain”.

La couverture de Todo Sport

Le Pérou a été l’un des pays d’Amérique latine qui a donné plus d’importance et d’espace au sillage du champion du monde au Mexique 86. En plus d’être au centre des nouvelles d’El Comercio, La República et Ojo (intitulé “D10S est mort”), l’illustration de Todo Sport se démarque. Maradona, déjà au paradis et portant le maillot de l’équipe nationale, va dans les bras de ses parents.

La couverture d’O Globo

Malgré la forte rivalité footballistique, le Brésil a également prêté attention à ce qui s’est passé avec Diego. C’était la une des journaux pour O Globo, Extra, O Dia et Estado de Sao Paulo.

TOUS LES TAPAS:

La couverture d’Ojo La couverture de La Razón

